ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2014 Gladyatörleri; Beşinci gladyatörler açıklandı

Türk otomotiv sektörünün 47 markasını çatısı altında buluşturan Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) ‘Satış’ ve ‘İletişim’ dallarındaki başarılı marka ve çalışmaları ödüllendirdiği “ ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2014 Gladyatörleri” için düzenlenen gecede toplam 18 dalda ipi göğüsleyenler, prestijli ödüllerin sahibi oldu.

Otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli organizasyonlarından “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2014 Gladyatörleri” ödül töreninde yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüllendirildi. Bu yıl 5. kez düzenlenen geceye ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv dünyasının saygın temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Gecede konuşan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, 2014’te sektörün birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, “Ama sektörümüz çalışanlarının üstün çabaları ve hızlı adaptasyon kabiliyetleri sayesinde, yıkılmadık, senenin sonunu getirmeyi başardık. 2015’e de umut ve heyecanla giriyoruz. Uzun zamandan sonra fuarımızı baharda düzenliyoruz, 21 Mayıs günü kurdeleyi hep birlikte keseceğiz. 2015’te 2014 gibi yoğun bir yıl olacak” dedi.

Gecede, “Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 18 dalda ödül verildi. 2014 pazar rakamları da aynı gecede açıklandı. Buna göre; 2014’te otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 10.04 küçülerek 767.681 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 180 bin 350 adedini yüzde 4.44 düşüşle hafif ticari araç, 587 bin 331 adedini ise yüzde 11.63 düşüşle otomobil satışları oluşturdu. Mizah yüklü haberleriyle dikkat çeken Zaytung ekibinin katkılarıyla tören için eğlenceli filmler hazırlandı. Otomotiv sektörü hakkında ilginç noktalara değinen kısa filmlerin metinlerini Zaytung ekibi yazdı, prodüksiyonunu ise 451 Derece şirketi gerçekleştirdi.

Turkcell Teknoloji Ödülü’nün sahibi Subaru

“Turkcell Teknoloji Ödülü”, Turkcell ile birlikte hayata geçirdiği Akıllı Otomobil Platformu ile Subaru markasının oldu. Subaru Genel Müdürü Halil Karagülle, Turkcell Teknoloji Ödülü’nü Turkcell Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Kulabaş’ın elinden aldı. Subaru’nun Türkiye’de satışa sunulan tüm otomobillerine entegre edilebilen akıllı platform ile kullanıcılar ve yolcular güvenlikten ödün vermeden mobil internet dünyasını yolculuk sırasında kullanabiliyor. Sistem tüm Subaru modellerinde opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Tek tuşla bilgi, eğlence ve yol yardımı mümkün. Turkcell Akıllı Otomobil Platformu, araç içindeki bilgi ekranının internete bağlı çalışmasına olanak tanıyor. Tüm Türkiye’de, trafik durum bilgisini kullanarak trafikte zaman kaybının önüne geçiyor. Araç içindeki ekrandan alternatif rotaları seçerek, zamanın yanında yakıt tasarrufu yapmak mümkün. Park konusunu da çözüyor, sistem ekranından en yakındaki otoparklar ve saat bazlı kullanım fiyatları görüntülenebiliyor. Otopark sistemde kayıtlı numaradan aranıp boş yer olup olmadığı sorulabiliyor. Sistemde içerisinde tüm Türkiye için eczane ve akaryakıt istasyonları da kayıtlı bulunuyor. Gerektiğinde nöbetçi eczaneleri belirleyerek navigasyonla kolayca ulaşmak mümkün olabiliyor. Yol yardımı gerektiğinde, ekran üzerindeki tuşa basarak yol yardım merkezi harekete geçirilebiliyor. Bu tuş aynı zamanda aracın konum bilgisini merkeze ilettiği için bulunulan yeri tarif etmeye de gerek kalmıyor. Aracında dilediği şarkıyı seçebilmek isteyenler, milyonlarca şarkının yer aldığı “Fizy” uygulamasını sistem dahilinde kullanabiliyor. Sürüş güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde Facebook durumunu güncellemek ve tweet atmak da mümkün. Araç sahipleri, araçlarını kendi kullanmadıkları durumlarda, cep telefonlarından araçlarının gittiği rotayı takip ederek son vardığı noktayı görebiliyor.



Gençlerin yol güvenliği çabasına ödül

Renault'nun liseli gençleri ulaşım ve yol güvenliği sorunlarının çözümü için harekete geçirdiği Sizin Fikriniz Sizin Projeniz yarışması, ODD tarafından Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layık görüldü. Yarışma İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Total ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. Renault Mais İletişim Direktörü Umut Canpolat, ödülü, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen’nin elinden aldı. Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar da ödül nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sizin Fikriniz Sizin Projeniz kurumsal sosyal sorumluluğun üçlü sacayağı olan özel şirket, kamu ve STK birlikteliğiyle gelişen, büyüyen bir projedir. Renault olarak bu projeyi Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Total Oil Türkiye ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün büyük katkılarıyla sürdürüyoruz. Projemizin hikayesi, sürdürülebilirlik anlamında da örnek teşkil ediyor.” İstanbul liselerinde 4 yıldır düzenlenen yarışma kapsamında, bugüne kadar toplam 9 bin 390 öğrenci 80 proje gerçekleştirdi. Liseli gençler projeleriyle yakın çevrelerindeki yol güvenliği sorunlarının iyileşmesine somut katkılarda bulundu. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmada birincilik kazanan bazı projelerin İstanbul ve Türkiye’nin bütün okullarında uygulanması için harekete geçti. Programın hedefi 10 yıl içinde 1 milyon liseli gence, güvenli ve daha iyi bir yaşam için birlikte harekete geçmeyi öğretmek. Aktif ve demokratik yurttaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.



Ödül alan Gladyatörler

Satış Ödülleri

- En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: KIA

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Doblo

- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

- En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Maserati

- En Çok Satılan Otomobil Modeli: Renault Fluence

- En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault;

- En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Volkswagen



İletişim Ödülleri

- Yılın Televizyon Uygulaması: Fiat / Yeni Fiat Ducato “Pişmanlar Korosu”

- Yılın Gazete Uygulaması: Jeep / “23 Nisan - 4x4 Jeep”

- Yılın Radyo Uygulaması: Doğuş Otomotiv / “Trafik Hayattır”

- Yılın Dergi Uygulaması: Audi / “Audi A4”

- Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Ford / “Courierball”

- Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Renault / “Bırak R-Link Cevaplasın”

- Yılın Outdoor Uygulaması: Opel / “Yeni Insignia”

- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Renault / “Sizin Fikriniz Sizin Projeniz!”

- Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz / Yeni GLA

- Yılın Basın Lansmanı: Renault Twizy Lansmanı

- Yılın Jüri Özel Ödülü: Ford / “Yeni Tourneo Courier’’

- Yılın Turkcell Teknoloji Ödülü: Subaru