Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) ve OSBÜK strateji belirlemek için toplandı

Bugüne kadar Türkiye’de kişi başına ortalama 10 metrekare OSB arsası üretildi. OSB’lerde 1 milyon 600 binden fazla istihdam sağlanıyor. Gaziantep OSB 42 milyon metrekare yüzölçümüyle en büyük bölgeyi oluşturuyor. OSB’lerde toplam 81 bin 319 sanayi parseli girişimcinin hizmetine sunulacak.

OSB=Kalkınmanın kaldıracı

OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) 18-19 Eylül’de, Türkiye’deki belli başlı OSByöneticilerini toplayarak, 2023 hedeflerini tutturabilmek için alınabilecek önlemleri, halen yaşanan sorunları ve daha sağlıklı bir gelecek oluşturabilmek için alınması gereken önlemleri tartıştı.

Etkinliğin ilk gününde, Kocaeli TOSB İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü Binası’nda düzenlenen Marmara Bölgeleri OSB’leri Bilgilendirme Toplantısı’nda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Kibar Altunal, OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu ve OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel’in yaptığı açılış konuşmalarında Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’lerin) üretim ve istihdamdaki önemi vurgulandı. Türkiye’nin kalkınmasında OSB’lerin rol model olduğunu belirten Kibar Altunal, “Bakanlık olarak OSB’lerden sürdürülebilir çevre mantığını bekliyoruz” dedi.

Toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müfettişleri; Başmüfettiş Zeynep Aylin Aytekin, Müfettiş Ersin Akpınar, Müfettiş Ertan Sülev ve Müfettiş İlker Tura, mevzuat gereği; imar planlarından inşaat aksamalarına, yönetimlerin genel kurullarda aklanmasından muhasebe sistemlerine kadar OSB yöneticilerinin uygulamalarda dikkat etmesi gereken her türlü ayrıntı hakkında bilgi verdi. Gelecekte kamu birimleriyle OSB yönetimleri arasında daha sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve OSB denetimlerinin sonuçlarının olumlu olabilmesi için yapılması gerekenleri ayrıntılarıyla katılımcılarla paylaşan müfettişler, sunumlarının ardından soruları yanıtladı.

İkinci gün; Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt’un moderatörlüğünde düzenlenen “2023 Yılında OSBÜK Strateji Eylem Planı Çalıştayı” adı verilen ortak akıl toplantısında, OSBÜK’ün kuruluşundan bugüne kadar organlarında görev yapan kişiler, mevcut yöneticiler, birçok OSB Başkanı ve Bölge Müdürleri, farklı kurum ve kuruluşlardan uzmanların yeraldığı 60 katılımcı biraraya geldi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin kısa vadeli ekonomik hedefleri haline gelen 2023 çıtasını aşabilmesi amacıyla; büyük OSB ailesinin sesi, gözü, kulağı olan OSBÜK’ün çalışma usul ve esaslarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ortak akıl toplantısına katılanlara teşekkür etti ve belirlenecek kriterlerin gerçekleşmesi için her türlü girişi ve gayreti göstereceklerini söyledi.

OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel, katılımcılara OSBÜK’ün kuruluşundan bugüne geldiği noktaları, yönetim şekli, mali durumu ve insan kaynakları hakkında bilgiler verdi. Ardından konunun uzmanı, Gazeteci-Yazar Dr. Rüştü Bozkurt’un çalışma usul ve esaslarını açıklamasının ardından 5 ayrı gruba ayrılan katılımcılar;



- OSBÜK’ün; OSB’ler ve genel ekonomik hayat üzerinde daha etkin rol oynayabilmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler,

- OSBÜK’ten beklenen orta ve uzun vadeli görev ve hizmetler,

- OSBÜK’ün parasal kaynakları ve hizmet kadrosunun genel çerçevesi,

- OSB’lerin ve OSBÜK’ün sürdürülebilirliği olmak üzere 4 ayrı konuda fikir jimnastiği yaptı.



OSBÜK’ün daha iyi hizmet üretebilmesi için hukuki yapısı temelindeki muğlaklıkların giderilmesi yönündeki önerilerin önplana çıktığı birinci oturumun ardından, insan ve finansal kaynakların sürdürülebilir gelişmeyi yaratacak şekilde nereden ve nasıl temin edileceği üzerinde durularak tüm aktörlerin sorumlulukları ve çalışma yapması gereken konuların dökümü yapıldı. Toplantının üçüncü bölümünde OSBÜK ile OSB’ler arasındaki ilişkilerin sağlıklı tutarlı ve sürdürülebilir olması için alınacak önlemler üzerinde durularak, çalışmaların OSB’lerde yatırım yapan girişimcilerde bir karşılık bulmasının gereği üzerinde duruldu ve son bölümünde OSB’lerin gelecek 10 ve 20 yılda nasıl bir yapı, işlev ve kültür üzerinde gelişeceği tartışılarak alınması gereken önlemler tespit edildi. OSBÜK Yöneticileri ve katılımcıların son derece memnun olduğu çalıştay; bu tür toplantıların yeni hedefler ve projeler çerçevesinde sık sık yapılması dilek ve temennisiyle ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Sonuç bildirgesi raportör heyetinin yapacağı çalışma sonucu açıklanacak.



Toplantıya katılan OSBÜK Yöneticileri, Marmara Bölgesi OSB Yöneticileri, Türkiye’nin birçok ilinden katılan OSB Yöneticileri, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve temsilcilerinin isimleri şöyle:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Kibar Altunal, OSBÜK Başkanı ve Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Düzce Valisi ve Düzce Çilimli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Su, TOSYÖV Başkanı ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, OSBÜK Başkan Yardımcısı ve İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve İkitelli OSB Başkan Vekili Nihat Tunalı, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirtaş OSB Başkanı Selim Yedikardeş, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, Kocaeli TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Hamit Velioğlu, Bölge Müdürü Nevzat Göçer, Kocaeli GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, Çerkezköy Kaymakamı ve Tekirdağ Veliköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kubilay, Düzce Çilimli Kaymakamı ve Düzce Çilimli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Barış Göçmez, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Düzce Çilimli Belediye Başkanı ve Düzce Çilimli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Yavuz, Yalova Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Çiçek, İstanbul İkitelli OSB Bölge Müdürü Haydar Yıldız, İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nalcı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darıcı, Bölge Müdürü Cemalettin Yiğit,İstanbul Deri OSB Bölge Müdürü Ekrem Bayram, Bölge Müdür Yardımcısı Erdem Düzel, Bölge Müdür Yardımcısı Meryem Arıkök, Avukat Meral Aktaş, Mali Müşavir Mehmet Emanet, İstanbul Birlik OSB Bölge Müdürü Ömer Yazgan, İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Melek Aras, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baran Abay, Yönetim Kurulu Üyesi Hayrunnas Akbatı, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Bilinmez, Bölge Müdürü M. Feyzullah Tanrıyar, İstanbul Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat Fırat, İstanbul Tuzla OSB Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Yamanca, Bölge Müdürü Çağlar Kahraman, İstanbul Beylikdüzü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seyit Özcan, Mali Müşavir Dürdane Gürel, Kocaeli Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Bölge Müdüresi Zeynep Nil Sönmez, Kocaeli TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, Bölge Müdürü Fuat Günel, Ünal Atabay, Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB Bölge Müdürü İrfan Ayar, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, Mali Müşavir Fuat İşgören, Muhasebe Sorumlusu Demet Elidar, İmar Şefi Tufan Saat, Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, Kocaeli Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Müteşebbis Heyet Üyesi Orhan Bayal, Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, Mali Müşavir Hasan Gürses, Avukat Atakan Kayrak, Kocaeli-Gebze V. (Kimya) OSB Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, Bölge Müdüresi Deniz Delioğlu, Muhasebe Sorumlusu Esra Göçer, Kocaeli Gebze Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turgay Ener, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Sarı, Yönetim Kurulu Üyesi M. Ali Kartal, Bölge Müdüresi Serap Türker, Kocaeli Gebze Arslanbey OSB Bölge Müdürü Doğan Yıldırım, Kocaeli Asım Kibar Bölge Müdüresi Sadiye Dişbudak, Finans Müdürü Adnan Karaten, Kocaeli-Gebze Kömürcüler OSB Bölge Müdürü Aziz Genco Sönmez, Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Taycı, Yönetim Kurulu Üyesi Halit Uçar, Bölge Müdürü Hamit Eroğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Sedat Kazan, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Ermişler, Bölge Müdürü Gökmen Zeytun, Mali ve İdari İşler Müdürü Efraim Yavaş, Balıkesir Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas OSB Bölge Müdürü Mehmet Özerdoğan, Bilecik I. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Subaşı, Bölge Müdürü Mustafa Ünal, Bilecik II. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halis Nalbant, Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Yıldırım, Bölge Müdürü Mustafa Ünal, Selçuk Öztiryaki, Bilecik Bozüyük OSB Bölge Müdürü Cemal Gerem, Bilecik Osmaneli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Çakıcı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özkan, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Mazlum, Bölge Müdürü Üzeyir Elmas, Bursa OSB Bölge Müdürü Ahmet Türker Ertürk, Bursa Nilüfer OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Zeki Tunaoğlu, Bölge Müdürü Mehmet Koçer, Bursa İnegöl OSB Bölge Müdürü Erol Eruğur, Bursa Gürsu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sınıksaran, Bölge Müdürü İlker Er, Bursa Demirtaş OSB Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Topbaş, Bölge Müdür Yardımcısı Tarık Aydın, Bursa Mustafakemalpaşa OSB Bölge Müdürü Alaattin Üçok, Bursa MKP Mermerciler Bölge Sorumlusu M. Alpay Çalışkan, Bursa Kestel Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Karaca, Bölge Müdür Vekili Taner Torunoğlu, Bursa Deri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Demirkakan, Bölge Müdürü Ayşegül Sarıtabak, Bursa Yenişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yasemin Şen Zeytin, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Ercan, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Buran, Bursa Hasanağa OSB (HOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı A. Sezgi Erceiş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Korun, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Pancaroğlu, Bölge Müdürü Bahattin Canıgüleç, Bursa İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB Bölge Sorumlusu Metin Alper, Bursa Kayapa Islah OSB Bölge Müdürü Recai Akıncı, Çanakkale Biga OSB Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Muhasebe Memuru Zeynep Mutlu, Çanakkale OSB Bölge Müdürü Abdurrahim Temiz, Edirne OSB Bölge Müdürü Murat Ilıcak, İmar Müdürü Müjgan Çorbacı, Sakarya I. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kösemusul, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haşim Yücel, Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Çalışkan, Denetim Kurulu Üyesi İsak Satış, Denetim Kurulu Üyesi Adnan Cenkçi, Bölge Müdürü Ahmet Çubuk, Sakarya Ferizli OSB Bölge Müdürü Emre Gündoğdu, Tekirdağ Çorlu Deri OSB Bölge Müdürü Mehmet Yıldırım, Tekirdağ Ergene I. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuh Nuhoğlu, Bölge Müdürü Soner Abdullah Ergin, Bölge Müdür Yardımcısı Nuray Kıran, Avukat Emrah Tunca, Muhasebe Sorumlusu Anıl Avcı, Harita Teknikeri Serdar Albayrak,Tekirdağ Kapaklı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Bölge Müdürü Mehmet Hızlı, Tekirdağ Veliköy OSB Bölge Müdürü Mustafa Mayadağlı, Bölge Müdür Yardımcısı Taner Özmen, Tekirdağ Velimeşe OSB Bölge Müdürü Murat Sınar, Muhasebe Sorumlusu Kudret Aktaş, Tekirdağ Malkara Gıda İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Ümran Bilgin, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Müteşebbis Heyet Üyesi Gediz Coşkun, Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet Şentürk, Müteşebbis Heyet Üyesi Cem Özkan, Bölge Müdürü Taner Turna, Personel Mustafa Başaran, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şamil Özoğul, Bölge Müdürü Eren Kaynak, Kurumsal İletişim Sorumlusu Begüm Tinin, Bolu Karma ve Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Kaygusuz, Bölge Müdürü Mustafa Gülen, Düzce OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kadri Karaman, Bölge Müdüresi Aylin Özdemir, Düzce II. OSB Bölge Müdürü Engin Karaduman, Düzce Çilimli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Çakır, Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Tok, Bölge Müdür Vekili Yakup Temiz, Erzurum Merkez I. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, Antakya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, Bölge Müdürü Ali Muratoğlu, Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, Gaziantep OSB Bölge Müdürü M. Özer Özcan, Konya OSB Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz, Kayseri OSB Bölge Müdürü Orhan Akşit, Ankara Sanayi Odası I. OSB Bölge Müdürü İbrahim Hakkı Alptürk, Adana OSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, Mersin Tarsus OSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Uşak OSB Bölge Müdürü Vedat Altay, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, Bursa OSB eski Bölge Müdürü Suat Özel, Adana Hacı Sabancı OSB eski Bölge Müdürü Mustafa Uğursal.