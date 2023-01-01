OSB’ler ihracat üsleri oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Başkent Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Atıksu Arıtma Tesisi Açılışında yaptığı konuşmada tesisin Ankara'daki OSB içindeki ilk atık su arıtma tesisi olduğunu belirterek, bunun diğer OSB'lere örnek olması gerektiğini söyledi.

Bakan Işık, Türkiye'nin OSB modelinin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Gelişmekte olan pekçok ülkenin heyetleri ülkeye geldiğinde OSB modelini görmek istiyorlar. Biz bu modeli pek çok gelişmekte olan ülkeyle de paylaşıyoruz" diye konuştu.

OSB modeli ile ülkenin daha güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunun da altını çizen Işık, OSB'lerin ülkenin kalkınmasının dinamoları olduğuna dikkat çekti. Işık, OSB'lerin Türkiye'nin ihracat üsleri haline geldiğini de belirterek, "Girişimci Bilgi Sistemimizde çok güzel bir veriyle karşılaştık. Şu anda ihracat yapan bir şirketle ihracat yapmayan şirket arasındaki karlılık farkı 2 kat. Bir şirket ihracat yapıyorsa, yapmayan şirkete göre 2 kat daha karlı çalışıyor" dedi.

Işık, Bakanlık olarak 3 temel hedefleri olduğunu belirterek, bunların da yerli üretim, üretimde teknoloji düzeyinin yükseltilmesi ve temiz üretim olduğunu söyledi. Çevreye karşı duyarlı olmanın ve temiz üretime odaklanmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Işık, "Bu konuda en çok eleştirilen grup sanayicilerdi, şu anda bu konuda en iyi bilinci taşıyan gruplar arasında sanayicilerimiz var. Bu çok sevindirici bir şey. Uzun vadede sanayicimize en çok kazandıracak alan da bu alandır" şeklinde konuştu.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ise Türkiye'deki OSB modelinin en doğru projelerden biri olduğuna değinenek; "OSBler Türkiye'nin omurgasını oluşturan bir sağlamlık içinde yoluna devam ediyor” dedi.