OSB’lerde eğitim hamlesi

İstanbul’da düzenlenen OSBÜK I. Eğitim Zirvesi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer ile ‘Organize Sanayi Bölgeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Protokolü’nü imzaladı.





Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün onur konuğu olarak katıldıkları “OSBÜK I. OSB Eğitim Zirvesi”, reel sektörün en önemli sorunlarından biri olan nitelikli eleman temini konusunda ve eğitim bağlamında bir dönemeç oluşturdu. Bakanlar Zirve’de ‘Organize Sanayi Bölgeleri’nde Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Protokolü’nü imzaladı. Zirve’de şu çalıştaylar da yapıldı:



- Sanayi sektörünün mesleki eğitimden beklentileri ve katkıları.



- Yatırım ve işletme giderlerinde devlet destekleri, teşvikler ve sürdürülebilir gelir kaynakları.



- Okul sanayi işbirliği ve alternatif eğitim modelleri.



- Eğitim müfredatı ve eğiticilerin eğitimi (işbaşı eğitimi, mesleki gelişim eğitimi, yöneticilerin eğitimi, meslek edindirme eğitimi, bireysel gelişim ve beceri arttırma eğitimi vs.).



- Eğitim çağı dışındakilerin, meslek edinmesi, geliştirmesi ve değiştirmesi.



Programın ikinci gününde ise yapılan çalıştayların raporları katılımcılara sunuldu.



Meslek sahibi olmak girişimci yapar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, meslek sahibi olmanın insanı aynı zamanda girişimci yaptığını ve kendilerinin de insanların girişimci olmasını istediklerini söyledi: “Girişimci sayısı ne kadar çok olursa bir ülke için gelişim de o kadar hızlı olacaktır.” Ergün, sanayi ile mesleki eğitim arasında doğrudan ilişki kurulmasının, sanayicinin elini taşın altına koymasının ve işin içine girmesinin okul yapmaktan ibaret bir işbirliği olmadığını da vurguladı: “Derinlemesine bir işbirliğine ihtiyaç var. Bu üniversite ile sanayi işbirliğinde de öyle. Gerçek işbirliği şimdi oluyor. OSB’ler 50 yıllık tecrübemiz olan bir konu. OSB’lerde şimdi meslek liselerinin ve mesleki eğitimin çok özel bir yeri olmaya başladı. Meslek liselerinin kurulması, işletilmesi, sanayinin ihtiyaçlarına uygun programların oluşturulması, ihtiyaç ortadan kalktığında programın gerekirse kaldırılması, yeni bir ihtiyaç olduğunda yeni bir programın müfredata eklenmesi mümkün olabilecek. Okulunu kendisi yapıp, kendisi yönetecek.” Nihat Ergün, Uygulama Yönetmeliği çıktığında meslek liselerinin, kamunun kendi okullarında öğrenci başına yapmış olduğu harcamanın 1.5 misli kadar nakit bir destek alma imkanına da sahip olacağını kaydetti.



OSB’ler mesleki eğitimin güçlü partneri

“OSB’lerin bugüne kadar Türkiye’nin sanayileşmesine çok büyük katkısı olduğu gibi, inşallah bugünden sonra da mesleki eğitime çok büyük katkıları olacak” diyen Ergün şunları kaydetti: “Meslek liseleri gerçekten çok seçkin okullardı. Sınavla girilen, çok tercih edilen okullardı. Sonradan çok geri düştü. ﬁimdi yeniden bir toparlanma yaşanıyor. Meslek liseleri sadece ara eleman ihtiyacını karşılayan kurumlar olarak düşünülmesin. Mühendis olmak isteyen mühendis, işletmeci olmak isteyen işletmeci olsun. Yani meslek liselerinden ‘Ben yukarıya doğru gitmek istiyorum, bundan sonra üniversitede hoca olacağım, mühendislik fakültesinde ders vereceğim’ diyen onu da olsun.”



Özel sektör sürecin tam içinde olmalı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer konuşmasında, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesinde en temel unsur olduğunu, bilgi ve teknoloji ile mesleklerdeki hızlı değişimin, eğitim yaklaşımı ve beklentilerinin sürekli gözden geçirilmesini gerektirdiğini söyledi. Değişimin, devlet ve özel sektör arasında daha etkin bir işbirliğini gerekli kıldığını belirten Dinçer yapılan Zirve’nin OSB’ler sayesinde mesleki eğitimin güçlendirilmesine ivme kazandıracağını söyledi.



9.6 milyar avroluk yatırım

Ömer Dinçer, mesleki eğitim sektörünü ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırıklarını hatırlatarak yapılan yatırımın 9.6 milyar avro olduğu, mesleki eğitimin kalitesinde özel sektörün de yüzde 36’lık bir payı olacağı bilgisini verdi. Dinçer, “Mesleki eğitimde bir sıçramaya yapacaksak, özel sektörün bu sürecin kıyısında değil tam içinde yer alması gerekmektedir” dedi. Ömer Dinçer, OSB’lerde kurulması istenilen okullarda dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, yeni ve özgün bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi: “Sanayicilerimiz, bir an önce OSB’lerde okul açmaları yönünde çalışmalara başlamalıdır.”



İşgücümüzün niteliğini yükseltmeliyiz

OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir, ülkelerin gücü ve saygınlığının temel olarak insan kaynağı, bu kaynağın niteliği, teknolojiye hakimiyeti ve üretim gücü ile oluştuğunu söyledi. Özdebir, şunları ifade etti: “Hangi gelişmiş ülkede arabasının lastiğini değiştirmekten aciz makine mühendisine, atan sigortaya müdahale edemeyen elektrik mühendisine, hele mühendis kelimesindeki 'hendise'yi bilmeyene mühendis unvanı verilir? Çalışmayı ve işyerini ofislere indirgediğimizden çalışacak insan bulamıyoruz. İşletmelerimizde de bugün bunun acısını yaşıyoruz."

Özdebir, sektörün içinde olmadığı mesleki eğitimin başarıya ulaşamayacağını, OSB’lerde meslek liselerinin kurulmasının önünün bu amaçla açıldığını, bununla da kalınmayarak OSB’lerin kendi açacakları okullara kamu desteği verildiğini, kısa sürede birçok OSB’de de bu okulların açılacağına inandığını söyledi.



“OSB’ler eğitim fonu oluşturmalı”

Zirve sonrasında açıklanan sonuç raporunda mesleki eğitimin gelişmesi için OSB’ler tarafından “eğitim fonu” adı altında bir fon oluşturulması önerildi. Zirvede oluşturulan 5 ayrı çalıştayda yapılan çalışmaların çok verimli geçtiğini, sorunlar ve çözüm önerilerinin rapor haline getirildiğini anlatan Özdebir, “Bunu en kısa zamanda ilgili bakanlıklarımıza ileteceğiz” dedi. Nitelikli eleman sıkıntısını vurgulayan Özdebir, “2023 hedefleri için katmadeğeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Bunun için de Ar-Ge’ye yatkın, inovatif bir işgücüne sahip olmalıyız” dedi.