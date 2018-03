OSB’lerde leasingde önemli hacim bekleniyor

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde yeralan taşınmazların 2014 Şubat tarihi itibarıyla finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir hale geldiğini anımsatan İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, özellikle sat ve geri kiralama işlemleri için önemli hacim beklendiğini söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ile İş Finansal Kiralama işbirliğiyle organize edilen “Organize Sanayi Bölgeleri’nde Yeni Dönem: KOBİ’ler İçin Leasing Fırsatları” konulu seminer, İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat ve Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt’un katılımıyla yapıldı.

Seminerde konuşan İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, 27 Şubat 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6525 No’lu Kanun’un 23. Maddesi ile OSB içinde yer alan taşınmazların finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir hale geldiğini belirterek, özellikle OSB’lerde sat ve geri kiralama işlemleri için önemli hacim beklendiğini söyledi. Bolat, “KOBİ’lerin, büyümekte olan işletmelerin en büyük sıkıntısı yatırımlarında orta ve uzun vadeli finansmandır. Leasingin avantajı yatırımın projenin başından sonuna kadar uzun vadeli finanse edilmesidir” dedi. OSB’lerde ilgili firmadan kullanıma hazır bir binanın satın alınmak suretiyle leasing konusu edilmesi; firmanın aktifinde bulunan hazır bir binayı sat ve tekrar kirala modeli ile finansman sağlanması; firmanın organize sanayiden alacağı arsanın ve arsa üzerine inşa edilecek binanın leasing ile finanse edilmesi şeklinde üç model uygulandığını anlatan Bolat, ayrıca makineden büro ekipmanlarına kadar amortismana tabi her türlü yatırım malının da leasinge konu olabildiğini ifade etti.

Hasan K. Bolat, leasingin yatırımlarda yüzde 18 veya yüzde 8 yerine yüzde 1 KDV ödeme avantajı sağladığına dikkat çekti: “İthalat ve teşvik işlemlerinin uzman kadro tarafından yapılması; geri ödemelerinizde dövize endeksli borçlanmak yerine doğrudan döviz ile borçlanmak seçeneğinden yararlanma; her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olma; orta ve uzun vadede sabit kira ile borçlanma olanağı; öz kaynağınızı kullanmadan nakit akışınıza uygun geri ödeme de avantajlar arasındadır.”

Sat ve geri kiralama yönteminin artılarından da sözeden Bolat, buna bilançoda yeralan gayrimenkuller üzerindeki tasarruf hakkını kaybetmeden faaliyetlerine mevcut işyerinde devam ederek fon yaratma, aktifinde düşük bedelle bulunan gayrimenkulleri rayiç bedel üzerinde göstererek bu tutar üzerinden amortisman ayırabilme ve firma işletmesine kaynak sağlayarak yeni yatırımlarını finanse etme imkanını örnek gösterdi.

“İşini bilinçli yapmayan işletmenin 5 yıl ömrü yok”: Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, işini bilinçli yapmayan ve her gün en az 3 konuyu sorgulamayan işletmelerin 5 yıl ömürü olmadığını söyledi. Leasingin bir araç olduğunu belirten Bozkurt, rekabet için elde edilen bilginin içselleştirilmesi, ürünün içine sindirilmesi ve farklılık yaratılması gerektiğini kaydetti: “Rekabet edebilir ölçeklere erişemeyen bir firma asla yaşayamayacak. Ölçeğinizini özkaynağınızla işbirlikleriyle büyütmelisiniz.” İşletmelerin alışkanlıklar yerine analizle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, Türkiye’nin orta düzeyli teknolojiyle bir yere gidemeyeceğinin anlaşıldığını, alın teri döneminin bittiğini, akıl terinin çok önemli hale geldiğini ifade etti.



İŞ LEASING, ŞUBE AĞINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde 1.300 İş Bankası şubesi ve 15 bölge temsilciliği ile hizmet veren İş Leasing yeni şubesini Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) açtı. Yoğun ilgi gören açılışa GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, İş Leasing Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, İş Faktoring Genel Müdürü Onur İzci, İş Leasing Yönetim Kurulu Üyeleri ile GOSB’da faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri katıldı. Şube açılışı, firma yetkililerinin de katıldığı kokteyl ve canlı müzikle devam etti.