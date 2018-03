OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu ile söyleşi: 227 osb için çalışacağız..

OSBÜK’ün onbirinci hizmet yılında olduğunu belirten Nakıboğlu, şunları söylüyor: “OSBÜK, ilk yılında Kurucular Kurulu tarafından yönetildi ve ağırlıklı olarak OSBÜK’ün tanıtımı ve üye kaydı çalışmaları yapıldı, 58 OSB’nin OSBÜK’e üye olmaları sağlandı.





Bu vesileyle OSBÜK’ün kuruluşunda görev alan başta Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. 2003 yılındaki Genel Kurul’dan sonra seçimle iş başına gelen yönetimler, OSBÜK’ün hedefleri doğrultusunda çalışmaya başladı ve geçen 10 yıl içerisinde OSB’ler için çok önemli başarılara imza atıldı. Özetle; dünya ve Türkiye yöneticileri ve kamuoyu OSB’lerin farkına vardı. Cumhuriyet tarihimizin en önemli ve büyük milli bir sosyo-ekonomik projemiz olan OSB modelini ihraç etmeye başladık. İçeride OSB’ler için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine karar verildi. OSBÜK öncesi birbirinin varlığından haberi olmayan, tanışmayan OSB’ler bir çatı altında toplanarak ortak strateji belirleyip aynı yöne bakmaya, aynı hedefe koşmaya ve üyelerine hizmette pozitif bir yarışa başladı. Bütün bunlar OSBÜK’ün kuruluşuyla başlamış ve OSBÜK ile gelişerek devam edecektir.”

Yeni bir genel merkez binası: Cahit Nakıboğlu, OSBÜK Başkanı olarak yeni çalışmalarından sözediyor: “Öncelikle şahsımı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımı, çok önemli ve bir o kadar da sorumluluk taşıyan bu göreve layık gören OSB temsilcilerine ve göreve seçilmemiz sebebiyle tebrik ve başarı dileklerini bildiren değerli siyaset ve devlet adamlarıyla OSB Başkan ve sanayicilerine çok teşekkür ediyorum. Ekonomik ve sosyal şartlar ve talepler her geçen gün gelişiyor bu sebeple bizlere de yapacak pek çok işin olduğuna inanıyoruz. Öncelikli projemiz OSBÜK’ün çalışma ortamını yani merkez binasının ‘277 OSB’nin Ankara’da ki merkezi bu şekilde olmalıydı’ denilecek hale getirmeyi düşünüyoruz. Büyük maliyet gerektirecek bu hususun finansal kaynak yönünü önümüzdeki günlerde değerlendirip çözüm yolları bulacağız. OSBÜK OSB’lerin üst kuruluşu ve OSB’ler için vardır. Bu sebeple ülkemizin ekonomik hedeflerinin gerçekleşmesinde ve sosyal refahın artmasında en önemli görevi üstlenen OSB’lerin her türlü sorunu ve talepleri daha samimi bir şekilde değerlendirilecek, makul ve gerekli görülenlerin en kısa sürede gerçekleşmesi için yoğun bir çaba harcanacaktır. Uzun süredir OSBÜK’ün politikası haline getirdiğimiz OSB ziyaretlerine hız verilecek ve mümkün olursa bütün OSB’ler tek tek gezilerek tanışılacak ve elde edilen veriler somut raporlar halinde; akademik ve ekonomik hayata kaynak haline getirilecektir.”

277 OSB için çalışılacak: OSBÜK bütün OSB’lerin ülke genelindeki yasal tek çatı kuruluşu. Bu sebeple en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün faaliyetlerini şu andaki 277 OSB için yaptığını vurgulayan Nakıboğlu, “Sağolsunlar OSB yöneticileri de OSBÜK’ü öyle görmektedirler. Bazılarına gidemedik, yaptıkları eserleri göremedik, ellerini sıkıp tebrik edemedik ama o değerli OSB Yöneticileri bunu da eksik kusur değil, ileride tamamlanacak bir görev olarak görüp elele gönül gönüle çalışmaya devam etmektedirler. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kanun, yönetmelik veya bir başka mevzuat konusundaki OSBÜK önerisi genellikle OSB’lerden gelen görüşlere paralel hazırlanmaktadır. Örneğin bir EPDK kararının sahadaki uygulama sonuçlarını olumlu veya olumsuz bize OSB’ler yansıtmaktadır. Biz de OSB’lerden gelen talepleri usulüne uygun olarak rapor haline getirip ilgili makamlara sunuyor, anlatıyor, toplantılar yapıyor ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çıkan karardan bütün OSB’ler faydalanıyor. İşte OSBÜK bütün OSB’leri kucaklıyor ve kapsıyor. Bazı OSB’ler OSBÜK üyesi değil, olsun, onlar da bu ülkeye hizmet eden OSB’dir. Bizim hizmetimiz onlara da aynıdır ve böyle devam edecektir. Bazı OSB’lerin halen Üye olmamalarının sebebini biz kendimizde arıyor ve demek ki kendimizi, birlik ve beraberliğin önemini iyi anlatamamışız diyorum. Bu dönemde inşallah anlatacağız” diyor.



OSB’lerin acil çözüm bekleyen sorunları ve çözüm önerileri:

Cahit Nakıboğlu, OSB’lerin acil çözüm bekleyen sorunlarına değiniyor: “OSB’lerden gelen sorunlardan ve çözüm önerilerinden önemli gördüğümüz bazılarına imkanlar ölçüsünde Genel Kurul’da yaptığım konuşmada yer vermeye çalıştım:



- OSB’lerin en önemli sorunu pek çok kamu hizmetini başarı ile yerine getirmesine rağmen Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu Niteliğinde Mesleki Teşekkül vasfını taşıması gerekirken mevcut kanuna göre “Özel Hukuk Tüzel Kişiliği” vasfını taşımasıdır. Bu husus binanın kapısı veya merdivenin ilk basamağıdır. Nasıl yapılacak, hangi yol denenecek, yasal düzenleme mi yapılacak veya hazırlık aşamasındaki yeni anayasada OSB’ler için ayrı bir bölüm mü açılacak ben bilmem ama bu sorunun çözüme kavuşması gereklidir.



- Buna ek olarak; savunma sanayi, ağır sanayi ve özellik arz eden entegre tesisler gibi özellikleri taşıması nedeniyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin almış olanlar hariç 2 bin metrekareden büyük kapalı alan gerektiren her türlü sanayi yatırımının küçük sanayi siteleri ve OSB’lerde yapılmasının zorunlu ve/veya cazip hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bunu sağlayacak bir yasal düzenleme bekliyoruz. Bu durumda tarım ürünleri deposu gösterilerek veya çeşitli nedenlerle yol kenarlarına, su kenarlarına, tarlaların ortasına sanayi tesislerinin kurulması önlenecek, bugün ISLAH OSB adı altında çok büyük masraflarla düzeltmeye çalıştığımız çarpık sanayi alanlarının oluşması önlenmiş, tarım alanlarının tarım için kullanılması sağlanmış ve sanayiden kaynaklanan çevre sorunları OSB yönetimlerinin etkili çalışmaları sonucu minimize edilmiş olacaktır.



- OSB Kanunu 21. Maddesi’nde ‘Her türlü vergi resim, harç muafiyeti’ olmasına rağmen OSB’lerin kurumlar vergisi mükellefiyeti yapılmasına yönelik girişimlerin önlenmesi amacıyla TBMM gündeminde olan ‘Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın’ 9/n maddesinin yorumlara mahal bırakmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, OSB’ler için çok faydalı bir çalışma olacaktır.



- Emlak vergilerine esas asgari değer tespit komisyonuna üye veren OSB’lerin komisyon kararlarına itiraz hakkının tanınmasına esas Vergi Usul Kanunu’nda gerekli düzenlemeler yapılması gerekli ve OSB’ler için önemlidir.



- Gayrimenkullerin satışında özel desteklerle himaye edilen finansal kiralama modelinin OSB’lerde de uygulanmasının sağlanması çok önemli bir ihtiyaçtır.



- OSB’lerde yapıların büyük çoğunluğunun yerinde imalat olmayıp prefabrik veya çelik kostürüksiyon olduğu ve büyük metrajlı yapılar olduğu dikkate alınarak yapı denetim ücretlerinin en az yüzde 50 veya yüzde 75 indirimli olarak uygulanması önemli bir teşvik olacaktır.



- OSB Kanunu’nda yapılacak değişiklikle OSB ve OSBÜK organ seçimleri süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması da Türkiye’de olduğu gibi OSB’lere de istikrar getirecektir.



- Doğu ve Güneydoğu ile kalkınmada öncelikli bölgelerdeki OSB’lerin yatırım yeri olarak tercih edilmesi amacıyla yasalaşan 4562 Sayılı Kanunu’n Geçici 9’ncu maddesi ile sağlanan ‘Bedelsiz Arsa Temini’ hakkındaki düzenlemenin süresi 12 Nisan 2013 tarihinde sona ermiştir. Bu sürenin Bakanlar Kurulu kararı ile 2’şer yıl olmak üzere 2 defa uzatılması mümkündür. Ancak geçen 2.5 aylık süreye rağmen beklenen Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır. OSB’lerden gelen yoğun talep üzerine bu hususu bilgilerinize sunuyoruz, yatırımcılar dört gözle beklemektedirler.”



Yeni Teşvik Sistemi, yatırımları arttırdı: OSBÜK olarak yıllardır, sağlıklı ve çevreye duyarlı sanayileşme için OSB’lerin en uygun yöntem olduğunu, kentler içine dağılmış sanayi işletmelerinin OSB’lerde toplanmasının teşvik edilmesini, OSB’lerin yatırımcılar için cazip hale getirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini aktaran Nakıboğlu, geçen yıl yürürlüğe giren Teşvik Sistemi’nde, bu önerilerinin dikkate alınması ve OSB’lerde yapılacak yatırımlara içinde bulundukları bölgenin bir alt sıradaki bölge teşviklerinden yararlanma imkanının tanınmasının kendilerini çok memnun ettiğini kaydediyor: “Nihai hedefimiz teşviklerin yalnızca OSB’lerde yapılacak yatırımlara verilmesidir. Yeni teşvik uygulamaları bir yılını tamamladı. Geçen bir yıl içerisinde 75 milyar Lira’dan fazla yatırımı hedef alan beş bine yakın teşvik belgesi alındığı, 200 bin kişiye yakın istihdam planlandığı Ekonomi Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Bu değerler fevkalade güzel sonuçlardır. Bunun OSB’lere yansıması da aynı paralelde olmuştur. Özellikle 5’nci ve 6’ncı teşvik bölgelerinde ki OSB’lerde arsa tahsis taleplerinde önemli bir artış olmuştur. Çankırı’ya yeni kurulan Yakınkent OSB’si yeni teşvik mevzuatının sonucudur. Bildiğiniz gibi buraya önemli miktarda yabancı sermaye ile lastik fabrikası kurulacaktır. Van OSB genişleme çalışmalarına başlamış, Mardin’de ikinci OSB kurulmuş, Batman OSB’de arsa kalmamıştır. Bu vesile ile Başta sayın Başbakanımız olmak üzere Hükümetimiz’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

OSB mevzuatına ilişkin yeni talepler: Türkiye’de ilk OSB’nin 1961 yılında kurulduğunu, ilk OSB Kanunu’nun 2000 yılında, ilk uygulama yönetmeliğininse 2002 yılında yürürlüğe girdiğini belirten Nakıboğlu, şunları ifade ediyor: “Ülkemizde OSB’ler 40 yıl herhangi bir yasal düzenlemeden yoksun, çok büyük zorluklar içinde mücadele vererek faaliyet göstermiştir. Bu sebeple 2000 yılında çıkan 4562 Sayılı Yasa büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. OSB’ler son derece dinamik, sosyo-ekonomik talep ve gelişmelere duyarlı, canlı bir organizmadır. Bu sebeple dünyadaki ve iç piyasadaki olumlu veya olumsuz gelişmeleri anında hisseder ve etkilenir. Bu dinamik yapının her zaman çeşitli konularda taleplerinin olması gayet normaldir ve böyle de olmuştur. Bu konunun farkında olan, OSBÜK ve OSB’lerden gelen taleplere değer veren Bakanlığımız, 2000 yılından bu güne OSB Kanunu’nda 13 kez değişiklik yapmıştır. 2002 yılında yürürlüğe giren OSB Uygulama Yönetmeliği’ndeyse o kadar çok değişiklik yapıldı ki takibi zorlaştı ve bu yönetmelik yürürlükten kaldırılarak 22 Ağustos 2009 tarihinde yeni bir yönetmelik yayımlanmış ve bu yönetmelikte de bugüne kadar 6 kez değişiklik yapılmıştır. Buna rağmen yeni taleplerimiz vardır ve Bakanlığımız’dan önce kanun, daha sonra yönetmelik değişikliği bekliyoruz.”

OSBÜK’ten OSB Meslek Liseleri Projesi: Sanayinin en büyük sorunlarından biri de kalifiye eleman sıkıntısı. Nakıboğlu, şunları dile getiriyor: “Günümüzde artık çalışanların kalifiye veya vasıfsız olması, ikinci planda gerçekten çalışmak isteyen eleman sıkıntısı had safhadadır. Her çalışan çeşitli ve sürekli eğitime tabi tutulmaktadır, bu sebeple vasıfsız kişiler kısmen de olsa üretime katkı sağlayacak hale getirilmektedir. Artık işyerleri ‘Eleman Aranıyor’ ilanlarını dayanıklı brandalara veya ışıklı tabelalara yazıyor ve hiç indirmiyorlar. Çoğu zaman yapılan duyuru çürüyor fakat çalışmak isteyen eleman bulunamıyor. Biz şahsen kendi işletmelerimizde bunu yoğun olarak hissediyor ve yaşıyoruz. Başta KOSGEB, İŞKUR gibi kuruluşlar da kalifiye eleman için yoğun gayret göstermelerine rağmen bu konuda ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelinememiştir. Bu soruna orta vadede bir nebze çözüm bulacak önemli bir adım bir yıl önce atılmış ve OSBÜK’ün önerisi üzerine gündeme getirilen OSB Meslek Liseleri projesi başta sayın Başbakanımız ve zamanın Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından kabul görerek 4 Temmuz 2012 yasal düzenleme yapılmış ve OSB’lerde açılacak meslek liselerine özel destek verilmiştir. Devletimiz bir kez daha OSB’lere güvenmiş ve ‘kendi ihtiyacını karşılayacak okulu aç, öğrenciyi yetiştir, maliyetimin bir buçuk katı mali destek vereyim’ dedi. Bu husus OSB’lerde kabul gördü ve 3 ay içerisinde 3 okul açıldı ve ilk öğretim dönemini tamamladı. Bu yıl bu sayının 10’u bulması ve her geçen gün hızla artması beklenmektedir. Açılan OSB okullarına gösterilen ilgi, artık meslek liselerini en son tercih değil, ilk tercihlerden biri haline getirmiştir. OSBÜK olarak kanunun hazırlanışında önemli rol oynanmış, yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra İstanbul’da MEB yetkilileri ile 1. OSB Eğitim Zirvesi adında önemli bir toplantı yapılmış ve yasa hakkında bilgilendirme ve çalıştaylar yapılmıştır. Bununla yetinilmemiş MEB yetkilileri ile birlikte OSB’lere tanıtım ziyaretleri yapılarak yetkililerle ikili görüşmeler yapılarak yasanın önemi ve OSB’lere faydaları anlatılmıştır. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecektir.

Başkanı olduğum Gaziantep OSB’de halen faaliyet gösteren Meslek Yüksek Okulu’nda bin öğrenci eğitim görmektedir. Buna rağmen meslek lisesi ile ilgili yasa çıkar çıkmaz harekete geçtik ve bu yıl açılmak üzere 1200 öğrencilik okul ve 400 öğrencilik yurt binasını tamamlayarak eğitim öğretime hazırladık. Burada OSB Başkan ve yöneticilerine tavsiyem; imkanı olan her OSB’nin en kısa zamanda bölgelerine endüstri meslek lisesi açmalarıdır. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”



OSBÜK XI. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

2023’e OSB’lerle...

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) XI. Olağan Genel Kurulu, ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) XI. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi’nin yürüttüğü ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez’in de katıldığı toplantıda OSBÜK Yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim ve Denetim Kurulları’na tek listenin aday gösterildiği toplantıda oybirliğiyle seçilen yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Genel Kurul sonrasındaki ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Cahit Nakıboğlu, Başkan Yardımcılıklarına ise Süheyl Erboz ve Ahmet Hasyüncü seçildi.



“Her bir organize sanayi, büyük bir şehir”

“Sosyal yardım sisteminde yeniden yapılanıyoruz. TÜBİTAK ile sosyal yardım verdiğimiz nüfusun içinde çalışabilecek şekilde yardım alan varsa bunları tespit ettik. İŞKUR ile şu anda meslek uzmanlarıyla Denizli, Kocaeli, Gaziantep başta olmak üzere onları meslek edindirme kursuna alıyoruz.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, OSBÜK XI. Olağan Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında organize sanayi bölgelerini önemli bir güç olarak nitelendirdi. Şahin, 15 yıl mühendis olarak üretimin içinde çalıştığını, organize sanayi bölgelerinde, boyahane ve tekstilde görevler aldığını belirterek üretimin zorluklarını ve alınterinin önemini çok iyi bildiğini söyledi. Üretime yönelik, “Çok kıymetli bir alan. O gün başınızı yastığa koyduğunuz zaman bir eser çıkarmanın, bir ürün yapmanın, ülkenin geleceğine yönelik bir şey yapmanın huzur ve mutluluğunun olduğu bir alan” diyen ve hükümetin ekonomik kalkınmayı referans aldığını aktaran Şahin, “Güvenin ve istikrarın sağlandığı bir Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir sorun olmadığı, başaramayacağı, ulaşamayacağı hiçbir hedef olmadığına inandık” dedi. On senede önemli çalışmalara imza attıklarını, sanayiden gelen talepleri de önemsediklerini bununla ilgili gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirdiklerini aktaran Şahin, 2008’deki ekonomik krizin ardından yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu ifade etti: “Eğer burada diğerlerinden farklı bir şekilde, büyüyebilme kapasitesini bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gösterebilirsek daha fazla üretim, daha fazla cazibe oluşturabiliriz. İnovasyonu, Ar-Ge'yi, yetişmiş insan gücünü merkeze alırsak bu süreçten üretimin çok daha karlı çıkacağı bir Türkiye’ye ulaşacağımıza inanıyorum.”

Fatma Şahin, organize sanayi bölgelerinin şehrin tüm dokusunu olumlu yönde değiştirdiğini vurguladı: “Üretimin olduğu yerde umut, bereket, iyi beklentiler var. Göç de var ama göç umuda, aşa, işe, emeğe geliyor. Bunu berekete geçirebilmek için de o talebi iyi görmek ve gereken yapısal dönüşümleri başarmak durumundayız. Baktığınız zaman her bir organize sanayi büyük bir şehir. Bu şehrin içinde kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle engellisiyle engelsiziyle herkes kalkınmanın içinde. Çalışma barışı en temel ihtiyaç. İşçi ile işverenin kardeş, aile olduğu, paranın herşey olmadığı, kendinin önemsendiği karşılıklı muhabbet ortamı içinde yapılan çalışmalarda verimliliğin ne kadar arttığını bilen bir kardeşinizim. O yüzden burada insan odaklı çalışabilme kapasitesi için oradaki ihtiyaç analizlerini iyi tespit etmek, küçük küçük dokunuşlarla büyük büyük adımları atabilmeyi başarabiliriz.”

Şahin, Bakanlığın engellilerin istihdamına yönelik aralarında koruyucu işyerlerinin de olduğu çalışmalarına da değindi: “Bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyet. Biz, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değil’ denilen bir anlayışın mensuplarıyız. ‘Veren el alan elden üstündür’ diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Şimdi bütün dünya bunun adına ‘sosyal sorumluluk’ diyor. Adına ne derseniz deyin aslında insan olmak, başkası için de bir şeyler yapabilmek, başka insanlar için de gönlünden bir şey yapmak kendine ait olan gücü diğerleri ile paylaşabilmektir. O yüzden sosyal politikalar bizim açımızdan çok önemli. Bir taraftan sosyal yardım sisteminde yeniden yapılanıyoruz. TÜBİTAK ile sosyal yardım verdiğimiz nüfusun içinde çalışabilecek şekilde yardım alan varsa bunları tespit ettik. İŞKUR ile meslek uzmanları ile şu anda meslek uzmanlarıyla Denizli, Kocaeli, Gaziantep başta olmak üzere onları meslek edindirme kursuna alıyoruz. Balık tutmayı öğretecek şekilde sistemin içine almaya çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin içinde herkesin birbirine vereceği, birbirinden alacağı çok şey var. Bu bakımdan organizelerin gücü çok önemli.”



“Nükleer teklifleri değerlendirebiliriz”

“OSBÜK’ün nükleer güç santrallerine ortak olma talebi vardı. Bunun önü açıldı. Yaklaşık 2 ila 2.2 milyar dolarlık, yüzde 10 hisseye karşılık gelecek bir pay olabilir. Daha fazla pay olabilir. Yeni yönetimimiz bunu mutlaka değerlendirecektir.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Taksim Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin değerlendirmesini, “çevre ve ağaç hassasiyeti nedeniyle tepkilerini demokratik bir şekilde sunan kardeşleri tenzih ederek” yaptığını söyledi. Organize sanayicilerin işyerleri için büyük emek harcadıklarına dikkat çeken Yıldız, “O yüzden bir demokratik tepkiyi de ben sizden beklerim. Etrafı kırıp dökenlerin işyerlerinizle alakalı fizibiliteleri etkilememesine, mutlaka bununla alakalı söylemlerinize itina göstermek gerektiği kanaatindeyim” dedi. Yıldız, bu tepkilerin demokratik yolla ve her zamanki üslupla dile getirilmesi gerektiğini aktardı: “Onların kırıp dökmelerinin bizim işletmelerimize mani olmamalarını özellikle dillendirmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla emek harcandı. 11 yıldan beri yapılan uğraşıların 11 günde elimizden çıkması istendi. Biz tabii buna müsaade etmeyiz. Ama hep beraber gelişiyoruz, hep beraber büyüyoruz.”

OSBÜK’ün daha önce enerji sektörüyle alakalı bazı talepleri olduğunu ve Bakanlığı’nın bunların incelemesini tamamladığını belirten Yıldız, OSBÜK’ün “nükleer güç santrallerine ortak olmak” istediğini anlattı: “Bunun önü açıldı. Yaklaşık 2 ila 2.2 milyar dolarlık, yüzde 10 hisseye karşılık gelecek bir pay olabilir. Daha fazla pay olabilir. Yeni yönetimimiz bunu mutlaka değerlendirecektir. Biz buna hazır olduğumuzu söylüyoruz. Varsa teklifleri bu manada değerlendirebiliriz. Toplantı sonrasında da bu konuda biraraya gelebiliriz.”

OSBÜK'ün doğalgaza ilişkin talepleri bulunduğunu da aktaran Yıldız, Bakanlık olarak buna da hazır olduklarını söylediklerini, özel sektörün taleplerini devam ettirdiğini ama OSBÜK’ün bunu bir müddet daha düşüneceğini söylediğini kaydetti.



“Sayaç değişimi için para ödemeyeceksiniz”

Taner Yıldız, Türkiye’de ucuz elektrik temini konusunda yüzde 15’e kadar indirim alan sanayicilerin ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğuna işaret etti: “Türkiye'nin son 1 ayda geldiği nokta, Avrupa Birliği ülkelerinin sanayide kullandığı en ucuz elektriği kullanan ilk 6 ülke arasında bulunmasıdır. Aldığı artı indirimlerle beraber Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektriği kullanan ilk 3 ülke arasına girmiştir. Bu önemli bir kalem. Biz doğalgazı, petrolün bir çoğunu ithal ediyor olmamıza rağmen, böyle bir noktayı yerli kaynaklarımızla harmanlayarak, su, rüzgar gibi enerji kaynaklarımızla biraraya getirerek böyle bir seviyeyi yakaladık. Avrupa’ya gittiğimizde toplantılarda bunu nasıl yaptığımızı özellikle soruyorlar.” Yıldız, Türkiye’nin demir çelik sektörünün hurda ihtiyacını yerli kaynaklardan temin etmeyi ve ithalatı kesmeyi, böylece cari açığa yönelik olumsuz etkiyi bertaraf etmeyi hedeflediğini de dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız soruları da yanıtladı. Bazı dağıtım şirketlerinin elektrik sayaçlarından ücret talep etmesine ilişkin bir soru üzerine, “Bu saatten sonra eğer vatandaşımızdan sayaç parası alan herhangi bir dağıtım şirketi varsa Tüketici Hakları Derneğimiz burada haklıdır. Vatandaşımızın bu tür haklarının korunmasında, haklarının takip edilmesinde gayret gösteren Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanına da teşekkür ediyorum” yanıtını verdi. Yıldız, TBMM’de yaklaşık 3 ay önce, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren vatandaşlardan sayaç ücreti alınmamasına yönelik karar alındığını anımsattı: “Ama baktık ki o tarihi beklemeden şu anda sayaçları değişen vatandaşlarımızın hak mahrumiyeti oluşmasın diye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz da bir karar aldı. 21 Haziran'dan sonra herhangi bir sayacı değişen vatandaşımızın sayaç paralarını o ilgili dağıtım şirketleri ödeyecek. Ben de buradan sesleniyorum, vatandaşlarımız bu sayaç paralarını ödemesinler. İster 19 lira, ister 45 lira rakamları adı altında. Bu artık yatırımlardan finanse edilen ve elektrik dağıtım hizmetlerinin bütçesinden finanse edilen bir yatırım aracı haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın üzerinden böyle bir yükü kaldırıyoruz. Doğru olan buydu. O açıdan vatandaşlarımız bundan sonra bu paraları ödemesinler.”

Taner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere ait atık su tesislerinin elektrik ücretlerinin yarısını ödediğini bildirerek, “Tutar yaklaşık 159 belediyemize 26 milyon lira civarındadır. Ben, Çevre Bakanımız’ın şahsında bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Rekabet gücünü Ar-Ge’de, yüksek katmadeğerde bulabiliriz”

“Ucuz işgücü, enerjisi, hammaddesi olanlar bizim rakibimiz değil. Zaten bizde onlardan yok. Emeğin, enerjinin, hammaddenin bizden kat kat ucuz olduğu ülkeler var. Biz rekabet gücünü Ar-Ge’de, inovasyonda, yenilikte, yüksek katmadeğerde, yüksek teknolojide bulabiliriz. Bizim potansiyelimiz buna elveriyor.”

Nihat Ergün, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak alanlardan sözetti: “Sadece sanayiciye ucuz elektrik temin edelim, kaçağı önleyelim, rekabet gücünü ucuz elektrik, ucuz işgücü, ucuz hammadde temininde yakalayalım, bunlar rekabet üstünlüğünü sağlayabileceğimiz, kalıcı rekabet avantajları sağlayabileceğimiz alanlar değil. Rakiplerimiz çok farklı artık. Ucuz işgücü, enerjisi, hammaddesi olanlar bizim rakibimiz değil. Zaten biz de onlardan yok. Emeğin, enerjinin, hammaddenin bizden kat kat ucuz olduğu ülkeler var. Biz rekabet gücünü Ar-Ge’de, inovasyonda, yenilikte, yüksek katmadeğerde, yüksek teknolojide bulabiliriz. Bizim potansiyelimiz buna elveriyor.”

Türkiye ekonomisinin son 10 yılda geldiği noktanın herkesin dikkatini çektiğini, herkesin bu yükselişi takdir ettiğini belirten Ergün, şunları dile getirdi: “Ama bu demek değil ki herkes sizi can-ı gönülden seviyor. Siyasi ve ekonomik alanda rekabetin çok çetin olduğu bir alanda yaşıyoruz. Sizinle rekabet edenler her zaman dürüstçe rekabet etmiyorlar. Fırsatını buldukça size çelme takmanın, ulusal alanda, uluslararası alanda yolunu arıyorlar. Açık arayan, sizi tökezletmek isteyen, yolunuzdan alı koymak isteyen bir sürü unsur var, bunu görüyorsunuz, içeride de var, dışarıda da var. İçeride insan ülkesinin değerini artıran çalışmalar yaptığı zaman sevinir. Eğer ülkesinde işletmelerin değeri, milli geliri, uluslararası alanda imajı artıyorsa ülkesi dünyada yükselen bir yıldız olarak tanınıyorsa, senin yaptığın bir iş yüzünden, attığın bir adım nedeniyle bu oluyorsa bundan hepimiz memnuniyet duyarız. Ancak bunun tersi oluyorsa, senin attığın adım ülkede işletmelerin değerini düşürüyorsa, ülkenin imajını bozuyorsa, ülkeye değer kaybettiriyorsa o zaman bu yanlış. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunun ölçüsü aranıyorsa bunlardır ölçüler. Ülkeye zarar mı veriyor, faydası mı var. Buna baktığınız zaman işin doğru mu yanlış mı olduğunu kolayca anlarsınız. Bu, kimin sevineceği bir iştir; Türkiye’nin dostlarının, vatandaşlarının, Türkiye’yi sevenlerin sevineceği bir iş olmaz bunlar, üzülür insanlar bundan. Tabi ki tüm bunlar karşısında ülkemizdeki zor kazanılmış olan güven ve istikrar ortamını, zor kazanılmış olan bu yükseliş trendini, kimsenin keyfine, kimsenin yanlış anlayışlarına, uluslararası alanda bizimle rekabet edenlerin bize çelme takmak istemesine feda edemeyiz. Onun için hepimiz sağlam bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz ve sergiliyoruz da.”

Hedeflerin her zaman büyük olması gerektiğini ifade eden Ergün, sanayicinin de OSB’lerin de aynı şekilde, daha büyük işleri hedeflemeleri gerektiğini kaydetti. Seçilecek yeni yönetimin de bu vizyon çerçevesinde yoluna devam edeceğine inandığını söyleyen Ergün, şunları dile getirdi: “Yolumuza bundan sonra daha çok bilgiyle, daha çok yüksek katmadeğerle, daha çok yüksek teknolojiyle devam edeceğiz. Bulunduğumuz yer bizi tatmin etmiyor. Çok iyi bir yerde bulunuyoruz. Bir sıçrama yaptık, gelirimizi artırdık, teknolojilerimizi orta teknolojiye getirdik, ihracatımızı artırdık ama geldiğimiz yer, bizi tatmin eden bir yer değil. ‘Azıcık aşım, ağrısız başım’ diyemeyiz. Aşımızı büyütmezsek, başımız çok ağrır. Aşımızı büyütmek zorundayız. Bu laf bize uymaz. Onun için de çok çalışmamız lazım.”



OSB’ler vergiden muaf olmalı

“Meclisimiz gündeminde olan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın OSB’lere kanunla tanınmış her türlü vergi, resim ve harç muafiyetini tartışmasız uygulanacak şekilde yeniden düzenlenmesi, OSB'lerin emlak vergisinden muaf tutulması ve OSB’lerde leasing uygulamasına izin verilmesi, OSB’lerde uygulanan yapı denetim ücretlerinde yüzde 75 indirim yapılması sanayicilerimiz için önemli bir teşvik olacaktır.”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, TBMM gündeminde olan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın, OSB’lere kanunla tanınmış her türlü vergi muafiyetinin uygulanmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi. Nakıboğlu, “OSB’lerin emlak vergisinden muaf tutulması ve OSB'lerde leasing uygulamasına izin verilmesi, OSB’lerde uygulanan yapı denetim ücretlerinde yüzde 75 indirim yapılması sanayicilerimiz için önemli bir teşvik olacaktır” dedi.

OSB’lere Türkiye’nin 2023 ekonomik hedeflerini gerçekleşmesinde çok önemli görevler düştüğünü belirten Nakıboğlu, OSBÜK olarak yeni dönemde yepyeni bir vizyon ortaya koyacaklarını söyledi. Nakıboğlu, şunları ifade etti: “Enerjide en büyük tüketici bizleriz. Bu konuda ortak projeler geliştirebiliriz, ortak enerji santrali kurulabilir, bu sayede hem OSB’lerimize, hem de ülkemize katmadeğer katabiliriz. Bölgesel OSB’leri biraraya getirerek, doğalgazı, elektriği daha kaliteli ve ucuza mal etmeleri amacıyla ortak çalışmaların yapılmasının yollarını araştıracağız. OSB’lerimizi, Türkiye’nin 2023 ekonomik hedeflerini gerçekleştirmek için en önemli itici güç yapacağız. OSB’ler olarak OSBÜK çatısı altında bu güçbirliğini daha da büyüterek önümüzdeki dönemde yeni bakış açıları ile değer yaratacak projeleri hayata geçireceğiz. Türkiye için çalışmaya, milletimizin geleceği için üretmeye devam edeceğiz.”

Geçen yıl yürürlüğe giren Teşvik Sistemi’nde önerilerinin dikkate alınması OSB’lerde yapılacak yatırımlara içinde bulundukları bölgenin bir alt sıradaki bölge teşviklerinden yararlanma imkanının tanınmasının kendilerini çok memnun ettiğini kaydeden Nakıboğlu, iki yıl yıl önce göreve başlayan Yönetim Kurulu ile OSB’lerin sorunlarını yerinde tespit için 15 ayrı şehirde çeşitli toplantılar düzenlediklerini anlattı: “Bu toplantılarda ortaya çıkan sorunların çözümü için 10 farklı çalışma komisyonu oluşturduk. Her komisyon yaptığı çalışmalar sonucu hazırladığı raporu Yönetim Kurulumuza sundu ve kabul edilen raporlar ilgili mercilere iletildi. Her yıl düzenlediğimiz ve Türkiye’ de ses getiren eğitim, enerji ve çevre zirveleri OSB’lerin yapmış olduğu çalışmalara büyük faydalar sağlamıştır. 6 Enerji Zirvesi’nin tamamına katılan ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız’a teşekkürlerimi arz ederiz. Eğitim konusunda bir çok çalışmalar yaptık. Özel Öğretim Kurumları, kanunda yapılan değişikle OSB’lerde kurulacak endüstri meslek liseleri özel okul statüsüne alındı. Bu okullarda okuyan başarılı her öğrenci için devlete maliyetinin bir buçuk katına kadar destek verilmesi sağlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında OSB’lerde çalışanlarımızın çocuklarına kreş yapılması konusunda protokol imzalandı. Kadın istihdamının arttırılması hususunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız sayın Fatma Şahin’e teşekkürlerimi arz ederim. Mevzuat değişikliklerinde her zaman bizlerin yanında olan, taleplerimizi değerlendiren ve OSB’lere uygulanan kredi faiz oranlarını düşürerek yolumuzu açan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Nihat Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum.”