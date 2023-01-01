OSBÜK Bşk. Yrd. Süheyl Erboz
Kocaeli OSB Başkanları ve sanayicilerle biraraya geldi.
OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMES Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz evsahipliğinde Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Başkanları ve sanayiciler Kocaeli’de biraraya geldi.
Güçbirliği şart
OSBÜK’ün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduğu raporları yazılı olarak Kocaeli OSB Başkanları ile paylaşan Erboz, toplantıda Kocaeli OSB Başkanları’nın sorunlarını ve çözüm önerilerini tek tek dinledi, bu sorunları OSBÜK Yönetim Kurulu ile paylaşarak çözülmesi için çalışacakları sözünü verdi.
Toplantıya, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Hamit Velioğlu, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Küçükay, İMES OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Okyay, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, Kocaeli Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker, Kocaeli Dilovası OSB Bölge Müdürü Serap Türker, Gebze OSB (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kanıöz, Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB) Bölge Müdürü İrfan Ayar, Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, Kocaeli Arslanbey OSB Bölge Müdürü Doğan Yıldırım, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi Adnan Naci Faydasıçok, İMES OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Atlas Yapı Grup Genel Müdürü Turgay ﬁahin, Uzer Makine ve Kalıp Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahattin Ertuğ ve Kocaelili sanayiciler katıldı.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bölgesel düzeyde acil durumlar için Kocaeli OSB başkanlarını Oda ile birlikte çalışmaya davet etti. OSB’lerin emlak rayiç bedelleriyle ilgili sorunlarının çözümünde Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın da desteğiyle önemli yol katettiklerini, sanayicilerin ortak enerji alımında da ciddi işbirlikleri yaptıklarını anlatan Zeytinoğlu, haftasonu çalışma izniyle ilgili gerekli yerlere başvurularını yaptıklarını belirtti. Zeytinoğlu, Kocaeli’de Mermerciler Sanayi Sitesi ve Gebze’nin girişindeki taşocaklarının olduğu bölgeye ilişkin ihtisas OSB, Çayırova’dan İstanbul’a inen yoldaki sanayiye ilişkin ıslah OSB başvurusu yaptıklarını anlattı: “Maalesef sanayiye doyduk diye bir görüş var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden marjinal tarım alanlarını tekrar sanayi alanları olarak işaretlemelerini istiyoruz. İşin özü biz birlikte hareket etmek zorundayız.”
OSBÜK Başkan Yardımcısı Süheyl Erboz, konuşmasında Türkiye’deki 283 OSB’nin 193’ünün işletme aşamasında olduğunu, Marmara Bölgesi’ninse 56 OSB ile öne çıktığını aktardı: “Toplam yüzölçümü 756.630 metrekare olan 283 OSB’de 75.792 sanayi parseli mevcut. Faal OSB’lerde toplam 46.100 tesis, 1.470.445 kişi istihdam ediliyor. Kocaeli’de 13 OSB bulunuyor; Kocaeli Alikahya OSB altyapısını tamamlama, Kandıra Gıda İhtisas OSB ise kamulaştırma aşamasında.” OSBÜK’ün ana hedefinin OSB’lerin “Tek Durak Ofis” haline gelmesi olduğunu aktaran Erboz, OSBÜK çalışmaları hakkında bilgi verdi. OSBÜK’ün yürüttüğü OSB Akademisi çalışmasından da sözeden Erboz, önümüzdeki dönem OSBÜK Yönetim Kurulu toplantılarını Gaziantep, Osmaniye ve Adana OSB’lerini ziyaret ederek bu illerde gerçekleştireceklerini açıkladı. Kocaeli OSB’lerinin Türkiye’de imrenilecek bir durumda olduğunu vurgulayan Erboz, bazı sorunların çözümünde yönetmelik ve yasa değişikliği gerektiğine değindi.
Kocaeli Alikahya OSB Başkanı Yalçın Sönmez, OSB’lerin bağımsız temsil gücünün TİM gibi OSBÜK’ün de yasal düzenlemelerle yetkilendirilerek sağlanması gerektiğini söyledi. Sönmez, böylece OSBÜK’ün özellikle sanayiyi temsil etme ağırlığıyla üretimin ve OSB’lerin sorunlarına daha etkili çözüm sağlayacağını savundu. İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, Sönmez’in konuşmasına atıfta bulunarak OSBÜK’ün güçlendirilmesi gerektiğini ve OSB’lerin sorunlarının çözümünde birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının önemini vurguladı. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Küçükay da Türkiye’de bulunan OSB’lerin OSBÜK çatısı altında Türkiye’de önemli bir güç olması, ses getirmesi gerektiğini söyledi. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi Adnan Naci Faydasıçok, bütün Anadolu OSB’lerinin Kocaeli OSB’lerini gıptayla takip ettiğini söyledi.
TOSB Başkanı Yunus Çiftçi, emlak vergileri konusunda ciddi iyileştirmeler sağladıklarını ancak imarla ilgili ciddi sıkıntıları, yetkili, yetkisiz oldukları alanlar bulunduğunu söyledi. “Bütün olursak daha güçlü oluruz” diyen Çiftçi, yenilenen Vergi Usul Kanunu’nda da OSB Kanunu’ndaki muafiyetlerin yer almasını istedi.
Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, kamulaştırmayla ilgili belirsizlik bulunduğunu vurguladı: “İmar konusunda hem yetkili, hem yetkisisiz. Emlak vergisiyle ilgili sıkıntıyı bir şekilde çözdük. Çevre konusunda izin alınması en az 6 ay sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sıkıntı yaşıyoruz, bütün arıtma tesislerimize ceza kesmeye başladılar. Kira gelirlerinin muafiyetiyle ilgili düzenleme 2015’te bitiyor, bunun tarihinin de uzatılmasını istiyoruz.”
Kocaeli Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker, belediyelerden herhangi bir hizmet almadıklarını, belediyelere ödedikleri emlak vergilerinin hiç olmazsa yüzde 50’sinin OSB’ye aktarılmasının sanayicileri rahatlatacağını söyledi. Liman tesisleriyle ilgili sorunlarından sözeden Türker, Dilovası, İskenderun ve İzmir’deki kıyıya komşu OSB’ler için imar kanununda bir değişiklik yapılmasını önerdi. Kocaeli Dilovası OSB Bölge Müdürü Serap Türker, haftasonu çalışma izninin OSB’ler tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Gebze OSB (GOSB) Başkanı Adil Kanıöz’de OSB’lerin işbirliği ve güçbirliği yaparak sorunlarını çözebileceğini ifade etti. Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB) Bölge Müdürü İrfan Ayar, bir parselde birden fazla kiracı olmamasına ilişkin yapılan yasal düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istedi, Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu bölgedeki 4 OSB’nin yol sorununa değindi. Kocaeli Arslanbey OSB Bölge Müdürü Doğan Yıldırım, yeni yasal düzenlemelerle OSB’lerin üzerinde belediyelerinin vesayetinin artacağına dikkat çekti, İmar Uygulama Yönetmeliği’ne ilişkin bir teknik çalışma yapılmasını istedi. Uzer Makine ve Kalıp Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahattin Ertuğ, “Birlik olmazsak hiçbir sorunu çözemeyiz” dedi.