OSBÜK:“Yeni yasal düzenleme şart!”

OSB’lerin doğrudan kendilerinin kamulaştırma yapma yetkisi Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildi. OSB’ler kamulaştırma işlemlerini bir kamu kurumu aracılığıyla yapabilecek. Kamulaştırma işlemlerinin yürürlüğünün durdurulması istemleri ‘koşulların oluşmadığı’ gerekçesiyle reddedildi. İptal ancak gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlandığında uygulanacak. OSBÜK, yürütülen çalışmalarda kaos oluşmaması amacıyla gerekçeli karar öncesi yasal düzenleme için harekete geçti.





Danıştay 6. Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı 4562 Sayılı OSB Kanunu’ndaki değişiklikler geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi, OSB’lere bizzat kamulaştırma yetkisi tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi’nin resmi web sitesinde yayınlanan Mahkeme Kararları özet bilgilerinde; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun “Nitelikleri” başlıklı 5. maddesinde geçen “YAPABİLEN VEYA” sözcükleri iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenleme arasında OSB Kanunu’nun OSB’ler adına o tarihe kadar yapılan kamulaştırmalara hukuki güvence kazandıran geçici 11. maddesi de yer aldı.

Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği iki düzenlemeyle ilgili yürütmenin durdurulması istemlerini ise ‘koşulları oluşmadığı’ gerekçesiyle reddetti. Buna göre, iptal kararları ancak gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlandığında sonuç doğuracak. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını açıkladığı tarih itibarıyla aynı yönde yeni yasal düzenleme yapılmaz ise OSB’ler doğrudan kendileri kamulaştırma yapamayacak. Sadece OSB’ler adına ilgili kamu kurum aracılığıyla kamulaştırma yapabilecek.



OSBÜK yasal düzenleme istiyor

Karar sonrası Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Yönetim Kurulu’nu 22 Kasım’da olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplanan OSBÜK Yönetim Kurulu konunun uzmanı hukukçu ve akademisyenlerin görüşleri ışığında konuyu bütün yönleri ile ele alarak değerlendirdi. Toplantı sonrası oluşturulan basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

“İptal kararı sonrası 4562 Sayılı Kanun’un 5/1 maddesine bakıldığında OSB’lerin kamulaştırma yetkisi kaldırılmış, ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vereceği kamu yararı kararı çerçevesinde yaptırma yetkisi saklı tutulmuştur. Bu durum; kamulaştırma yapacak OSB’lerin, kamu yararı kararı sonrası, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 5’nci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara başvurarak kamulaştırmamızı yapabilir misiniz ricasında bulunmalarını gerektirmektedir.”

OSBÜK Yönetim Kurulu’nun ortak kararında; “Bu güne kadar Tek Durak Ofis” olma yönünde büyük mesafeler kazanmış bulunan OSB’lerin kamulaştırma için tabiri caiz ise kapı kapı gezmesi işlerin önemi, aciliyeti ve maliyeti açısından uygun mütalaa edilmemiştir” ifadesi kullanıldı. OSBÜK Yönetim Kurulu, sorunun giderilmesi amacıyla tespit edilen önerileri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım’a sundu. Ramazan Yıldırım ise ziyaret ve yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ve sözkonusu raporun önümüzdeki günlerde değerlendirilerek OSB’lerin sorununa en uygun çözümün bulunacağını belirtti.



4562 Sayılı OSB’ler Kanunu’nun 5. Maddesi’nde OSB’lere bizzat kamulaştırma yapma yetkisi şu şekilde tanımlanıyordu: “MADDE 5- OSB, müteşebbis heyetin başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamlaştırma işlemleri yapabilen veya yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir.”

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen kamu yararı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak Organize Sanayi Bölgeleri tarafından tesis edilen kamulaştırma işlemleri bu Kanunun 5’inci maddesi kapsamında kabul edilir.”