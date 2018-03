OSTİM’e Metro Ethernet ile geldik!

TurkNet olarak büyüyen günümüz Türkiye’sinde kurumların sürekli büyüyen iletişim ihtiyaçlarının farkındayız. Bu anlamda, planlı kalkınmanın can damarı olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bizim için çok önemli yatırım noktaları haline geldi. Birçok OSB’ye altyapı yatırımı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Halihazırda 14 ilde tamamen TurkNet altyapısı ile Metro Ethernet hizmeti sunmaktayız.

Sene sonuna kadar bu sayıyı 26 ile çıkarmak doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zaman önce kendi altyapımız ile Metro Ethernet hizmeti verdiğimiz OSB’lere OSTİM’i de ekledik.

Kurumların simetrik ve daha hızlı internet ihtiyacını karşılamak üzere kullandığımız Metro Ethernet teknolojisi ile 5 Mb’ten Gb’lere varabilen yüksek hızlarda internet erişimi sağlayabiliyoruz. Hız avantajının yanısıra sürekliliği ve güvenliği de garantileyen Metro Ethernet teknolojisi erişim, ses, görüntü, v.b. her türlü veriyi rahatça taşıyabilme imkanı tanıyor.

TurkNet olarak Metro Ethernet hizmetinizi kendi altyapımız üzerinden sağladığımızdan, sürecin her aşamasını kontrol altında tutabiliyor ve müşterilerimize birçok avantaj sunabiliyoruz. Sadece önemli bir fiyat farkı yaratmakla yetinmiyor, bunun yanısıra üstün hizmet kalitesini önemsiyoruz. İnternet erişiminin çalışır durumda olmasını sürekli kontrol ediyoruz, bir arıza anında derhal müşteri bilgilendirmesi yapıp Hizmet Seviyesi Garantileri kapsamında kısa sürede sorunu çözüyoruz. Müşteri lokasyonunda cihazları biz kuruyor, biz yönetiyoruz ve cihazın herhangi bir nedenle arızalanması durumunda ücretsiz olarak değiştiriyoruz. Hizmet kalitemizin arkasında durduğumuz için 1 ay deneme süresi imkanı da sunabiliyoruz.

Özetle; hızlı kurulum, simetrik erişim, kurumsal teknik destek gibi birçok avantaj sağlayan hizmetimize inancımız tam. OSTİM’deki firmalara avantajlı tarifelerimizi ve üstün hizmet kalitemizi tanıştırmaktan çok mutluyuz.



TurkNet hakkında;

1996 yılında kurulan TurkNet, telekom pazarında bireylere ve işletmelere, iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere erişim (ADSL, G.SHDSL, MetroEthernet, Kiralık Devre), Sabit Telefon, IP MPLS VPN (özel sanal ağ), Veri Merkezi, Bulut Bilişim ve Barındırma hizmetleri sunan, Türkiye’nin en güçlü bağımsız yeni nesil telekom operatörüdür. TurkNet aynı zamanda Türkiye’nin ilk haber ve eğlence sitesini halen işletmektedir.

Türkiye’nin En Büyük 100 Bilişim Şirketi arasında yeralan TurkNet, daima yenilikçi ürünler sunmak adına, yerel, ulusal ve uluslararası bağlantılarını genişletmekte ve büyük ölçekli geniş bant ve fiber temelli altyapı yatırımları yapmaktadır. TurkNet’in, yaygın, yedekli ve yüksek kapasiteli omurgası, Türkiye’nin her bölgesindeki kişi ve kurumlara uygun, kaliteli ve güvenilir hizmetler verebilmek için tasarlanmıştır. Yatırımlarını hız kesmeden sürdüren ve teknik uzmanlık ile koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinen TurkNet, Türkiye telekom pazarının önemli oyuncularından biri olmaya devam edecektir.