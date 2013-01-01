Özbekistan Parlamento Seçimleri’nde Marmara Grubu Vakfı gözlemciydi

Dr. Suver: “Şeffaf,demokratik ve dürüst bir seçim izledik” Özbekistan’da 150 sandalyeli Parlamento’da 15 milletvekili çevrecilerden seçildi. Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver,“Çalık Enerji Özbekistan’da yüzakımız” dedi.

Ekonomik açıdan Özbekistan,Türk işadamlarını bekliyor

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Aralık ayının son haftasında Özbekistan’da parlamento seçimlerini Marmara Grubu Vakfı adına Şamil Ayrım ile birlikte Taşkent’te ve Fergana’da gözlemci olarak izlediğini anlattı. Akkan Suver’in izlenimlerini paylaşıyoruz:

“Orta Asya’nın bu canlı tarih bölgesinde yaşadıklarım ve gördüklerim benim Türk dünyası adına yarınlara olan güvenimi artırdı. Türk medeniyetinin, kültürünün, sanatının ve bilim dünyasının beşiği olan Özbekistan’da seçim vesilesiyle muhteşem tarihi eserleri de yeniden görme ve yaşama şansına eriştim. Konumuz parlamento seçimleri olduğu için özellikle seçimlere ait tespitlerimi gündeme getirmek isterim. Özbekistan Devletbaşkanı İslam Kerimov, isabetli bir karar aldırarak geçen seçimlerden beri 150 kişilik parlamentonun 15 milletvekili sandalyesini seçim dışı bırakmış. 15 sandalyeye yalnız bilinen ve kabul gören çevre örgütleri toplanıp kendi aralarında çevreci 15 milletvekili seçiyorlar ve parlamentoya gönderiyorlar. Çevre ve ekoloji konusunda yüksek bir duyarlılığa sahip Özbekler’in bu tercihi dünyada bir ilki oluşturmuş.

Bir başka ilk ise Merkezi Seçim Başkanlığı’nı anayasal kurum ilan etmişler. Dolayısıyla Merkezi Seçim Başkanlığı kendi bağımsızlığını kazanmış ve karar mekanizması oluşturmuştur. Bu da ayrı bir önemli konu!

Son tespitim de demokrasi açısından fevkalade önemli bir değer ölçüsüdür ki; Başbakan’ın mutlaka çoğunluk partisinden olmasıdır. Oy kullanmada gördüğüm ise insanların adeta koşa koşa sandığa gelmeleridir. Sabah Taşkent’te, öğleden sonra da uçakla geçtiğim Fergana’da kucağında emzikli çocuğuyla gelen genç annelerin yanısıra yaşlı insanların evlatlarının kolunda oy kullanmaya gelme arzusunu da gördüm.

Şeffaf seçim sandıklarının yanında elde taşınabilen yine şeffaf birer de küçük sandık bulunduğunu da görünce, sorduğumuzda; hasta veya gelemeyecek durumda olanların ayağına bu sandıkların götürüldüğünü öğrendik. Sandık Seçim Komisyonu’nun görevlendirdiği, seçime katılan dört partinin gözlemcileriyle birlikte gidilen ev veya hastanede gelemeyecek durumdaki insanların oylarını da huzurlarında almalarına tanık olduk.

Bir bayram havasında geçen seçimlerde bir seçim merkezinde akşam saat 20:00’de sandık açılımında da bulunduk. Tespit edebildiğimiz bir diğer önemli konu da ziyaret edebildiğimiz Taşkent’te dört, Fergana’da dokuz oy kullanma yerinde seçim sandıklarının başlarında görevli bayanların oluşturduğu çoğunluktu.

Özbekistan, parlamento seçimlerini başarıyla gerçekleştirdi. Başarının sırrı ise Özbek kardeşlerimizin demokrasiye olan yüksek inançlarıydı. Dolayısıyla yapılan parlamento seçimleri, yalnız uluslararası normların yerine gelmesini değil demokrasinin varlığını da ispat etti.



Ekonomik İlişkiler

Seçim konusunun dışında ekonomik ilişkilerimizde ise öncelikle Çalık Enerji’nin yüksek eserlerine tanık olduk. Türk işadamlarının bu bölgede başarılı yatırım ve müteahhitlik hizmetleri mevcut. Görüştüğümüz işadamlarımızdan Train Consultansy sahibi Mustafa Yüzbaş; ‘Ortaya konan eserin, hizmetin karşılığını ziyadesiyle alabiliyorsunuz’ diye görüşlerini özetledi.

Özbekistan ile dış ticaretimiz 2013 yılında 563 milyon doları ihracatımız, 815 milyon doları ithalatımız olmak üzere 1.378 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.

Öğrendiğime göre, halihazırda ülkede yaklaşık Türk sermayeli 462 şirket ile 57 Türk şirketinin akredite temsilciliği faaliyet göstermekte. Bu firmalar başta tekstil, taahhüt, gıda, otelcilik, inşaat malzemeleri ve plastik, ilaç ve hizmet sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmekte. Bu yatırımların Özbekistan ekonomisine yıllık yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat, 50.000 kişilik istihdam sağladığı ve toplam yatırım değerinin yaklaşık 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmekte. Türkiye’de de Özbek sermayeli 114 firma bulunmakta. Türk şirketlerince 1991-2013 yılları arasında Özbekistan’da 1.5 milyar dolarlık taahhüt işi gerçekleştirilmiş. Havaalanları, oteller ve önemli kamu binalarının bir bölümü firmalarımızca yapılmış.

Özbek vatandaşlarının turizm amacıyla en fazla ziyaret ettikleri ülkenin de Türkiye olduğunu bu seyahatte öğrendim. Son dönemde Özbek turistlerin sayısı yıllık yüzde 20 civarında artış göstermiş ve 2013 yılında ülkemizi 130.000 Özbek vatandaşı ziyaret etmiş. Türk Havayolları (THY) ve Özbekistan Hava Yolları’nın İstanbul-Taşkent arasında her gün tarifeli seferleri bulunmakta.

Öte yandan Özbekistan’ın başlıca ithalatını makine ve teçhizat, kimyasal ürünler, plastik maddeler ve gıda ürünleri oluşturmaktadır. İhracat ortakları arasından Türkiye, Rusya, Çin, Kazakistan’ın arkasından dördüncü sıradadır. Özbekistan Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı beklemektedir. Bu ziyaretten sonra temaslarımızın verimliliğinin daha da artacağı ümit edilmektedir.”