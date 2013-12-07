Paneller, seminerler, workshoplar, Bilişim Teknolojileri Fuarı...

İTÜ’de 6. Bilişim Teknolojileri Zirvesi Bilişim firmalarını ve meraklılarını biraraya getiren Bilişim Teknolojileri Zirvesi’nin 6.sı 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde İTÜ Maslak Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en aktif öğrenci kulüplerinden İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 6. Bilişim Teknolojileri Zirvesi, 6-7 Aralık’ta İTÜ Maslak Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Her yıl ortalama 700 kişilik katılımcıya ve internet üzerinden 30 bin kişiye ev sahipliği yapan Zirve; paneller ve seminerler, workshoplar, Bilişim Teknolojileri Fuarı (BT Alanı), interaktif bölüm (Speed Networking, Coffee Time) ve Sosyal Medya Ödül Töreni olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor.

İki gün sürecek Zirve’de toplamda 6 panel, 8 seminer ve 4 workshopun yanı sıra İnteraktif Bölüm kapsamında Gamification ve kokteyl gibi etkinlikler de yer alacak. Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında Türkiye’de ve Dünya’da teknolojinin odağındaki konular, sektörün önde gelen isimleri ve ilgili firma temsilcileri tarafından ele alınacak. Bununla birlikte etkinlikte yer alacak oturumlarda internet, dijital pazarlama, mobil teknolojilerin geleceği ve kullanım alanları, sosyal medya, bilişim sektörünün dünya ekonomisindeki yeri, e-ticaret, en stratejik güç olarak ‘bilgi’ gibi birçok konu masaya yatırılacak. Konuşmacı olarak yer alacak isimler, facebook.com/BTZirvesi sayfasından ve www.btz.org.tr üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Zirvede yer alacağı açıklanan isimlerden bir kısmı ise şöyle; FourSquare Türkiye Kurucu Üyesi Ata İsmet Özçelik, Turkish WIN Kurucu’su Melek Pulatkonak, Turkcell SuperOnline Pazarlama Direktörü Nevra Duygu Duru, Pharos Kurucu Ortak’ı Emre Salih Fakir. Ayrıca bireysel ve kurumsal kategorilerde verilen Sosyal Medya Ödülleri, BTZ kapanış akşamında düzenlenecek olan ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Törende, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin yanı sıra kurumsal kategorilerde aday olan firma ve ajans yetkilileri yer alacak.



Turkcell SuperOnline Sosyal Medya Ödülleri sahiplerini arıyor

Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında ayrıca Turkcell SuperOnline Sosyal Medya Ödülleri etkinliği de düzenleniyor. İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 4 yıldır Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında düzenlenen Ödüller, Türkiye'de sosyal medyaya yön veren organizasyonlar arasında yer alıyor. Bireysel ve Kurumsal olmak üzere 2 ana kategoride düzenlenen Turkcell SuperOnline Sosyal Medya Ödülleri; spor, müzik, mizah, medya, TV kanalı, TV programı, haber sitesi ve spor sitesi gibi dallarda veriliyor. Ayrıca Turkcell SuperOnline Sosyal Medya Ödülleri ile en etkili sosyal medya kampanyası, viral reklam ve mobil uygulamanın yanı sıra, sosyal medyayı en iyi kullanan web girişimi ve markalar belirleniyor. Geçtiğimiz yıl 25.000 kişinin katılımıyla, 25 kategoride toplam 300.000 oy kullanılan Turkcell SuperOnline Sosyal Medya Ödülleri’nde, bu yılın kazananlarının belirleneceği internet oylaması başladı. Web sitesi üzerinden şu günlerde açıklanan 2013 adayları, sosyal medya ajanslarının ve kullanıcıların yaptığı aday önerilerinin sosyal medya uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucunda belirlendi. Her kategoride belirlenen 5'er aday, web sitesi üzerinden oylamaya sunuldu. Oylama 3 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kazananları belirlemek için www.sosyalmedyaodulleri.com adresinden oylamaya katılabiliniyor. Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapanış akşamında düzenlenecek törende ise ödüller sahiplerini bulacak. Sanat, spor, medya ve iş dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra, firma ve ajans temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan gecede Bilişim Teknolojileri Zirvesi katılımcıları da yer alabilecek.