Para hakimiyetinin bu kadarı fazla

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan; “Ekonomi adeta finansın emri altına girdi. Arz-talep değil, para ekonomiyi yönetiyor. Sınırsız bir para hakimiyeti var. Avrupa ve Amerika ekonomisinden gelen iyi haberler dünyanın öteki ülkelerini rahatsız eder hale geldi. Garip bir durum var. Bir morfin etkisi oluşmuş. Herkes kendini morfinsiz yaşama hazırlamalı...”





İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO adına basın sohbetine çıktı. Ekonomik sorunlara şah damarından giren Bahçıvan finansal istikrarın Türkiye için bir fırsat yarattığını kabul etmekle birlikte, “bütün sanayiciler sosyalisttir” diyerek finans-kapital’in ekonomideki sınırsız hakimiyetine karşı çıktı. Bahçıvan’ın, adeta bir pozisyon duyurusu niteliği taşıyan uzun sunumundan yaşamsal vurguları mümkün olduğunca özetleyerek okurlarımıza aktarıyoruz:

İSO’nun politikası: İstanbul Sanayi Odası olarak yaşanmakta olan bu küresel köklü değişim sürecinde, gelişmelere seyirci kalmak yerine, global ve bütüncül bakış eşliğinde akıl ve gerçeği buluşturan, riskleri ve fırsatları birlikte gören, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir özgüven ve yaklaşım sergileyeceğiz.

Türkiye’yi başta sanayimiz olmak üzere her alanda 21. Yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmayı hedefleyen, temel insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve geliştiren, toplumumuzu refah ve huzur içinde yaşatmayı amaçlayan yaklaşım ve çabalara katkı sağlayan bir yönetim anlayışı içinde olacağımızın da bilinmesini isterim.



Büyüme sancılarımız: 2013 büyümesinde yüzde 4’e yakın bir oranı yakalayabileceğimizi söylemiştik. Birinci çeyreğin yüzde 2,9’luk büyümesini yüzde 4,4’le izleyen ikinci çeyrek, bunun realize olabileceğini işaret ediyor.

Tüketimin desteklediği bir büyümeye tanıklık ediyoruz. Büyümeye net ihracatın katkısı yok. Kamu kesiminin büyümede ağırlıklı bir rol oynadığı ise bir gerçek. Finansal istikrarın bozulabileceğine dair endişeler yaşanıyor. Bu endişelerden uzak kalabilmek için üretimden gelen büyümeye önem vermeliyiz.

Dış kaynak finansmanına ve tüketime dayalı büyümenin sürdürülebilir bir yanı yok. Dış finansman kaynakları kısıldığı ya da sınırlandırıldığı anda büyüme hemen düşüveriyor. Türkiye şu anda bu konuda yol ayrımını yapmak zorunda. Finansal istikrara dayalı mutluluklar dönemseldir. Artık değişime ihtiyaç var. Büyümeye, sürdürülebilir en güçlü katkıyı yaratacak sanayi yatırımlarının teşvikine ihtiyaç duyuyoruz.

Ekonomik kalkınmada eğitim: En önemli belirleyicilerinden birinin eğitim seviyesi, kalitesi ve amaçları olduğunun farkındayız. Tek tip insan yetiştirmeye odaklı bir eğitim anlayışının, Türkiye’yi bu hedeflerden uzaklaştıracağını düşünüyoruz.

Tedbirli olunması gereken günler başlıyor. İstikrarlı üretimden kaynaklanan bir büyüme gerekiyor. Burada sanayinin önemi ortaya çıkıyor. Teknoloji üreten, dünyada rekabet noktasında farklılığını ortaya koyan, ihracata dönük üreten bir Türkiye...

Cari açık sorunu: Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme hızının yüzde 5’ler düzeyinde olduğu düşünülürse, bu büyümenin yurtiçi tasarruflarla değil, büyük ölçüde dış kaynak kullanımıyla finanse edildiğini söyleyebiliriz.

Cari açık yeniden artışa geçmiştir. Hükümet büyüme freninden ayağını çekmemiş olmasına karşın, açık ilk yedi ayda 43,2 milyar dolar olmuştur. Bunun GSYİH’ya oranı da yeniden yükselişe geçmiş ve yüzde 9’a yaklaşmıştır. Cari açık endişesinden dolayı ülkemizde çoğunlukla büyümeden fedakarlık yapılıyor. Bu bir ekonomik paradigma ve bu yıl için de bunun uyarılarını alıyoruz.

Finansal istikrar: Finansal istikrar bir ekonominin en vazgeçilmez denge unsurlarından biridir. Bu dengenin kaybolduğu dönemlerde kaybeden, hep üretim, sanayi ve istihdam olmuştur.

İstikrar ortamı kolay gelmedi. [Ancak] bunun arkasını getirmezsek, bu bir süre sonra bizi orta gelir tuzağına düşürür. Finansal istikrar sürecine sahipken, bundan kalıcı bir büyüme modeli çıkarmalıyız. Bu model de üretime dayalı bir büyüme modelidir.

Merkez Bankası: Bağımsız ve istikrara kavuşmuş bir Merkez Bankası istiyoruz. Biz arz-talep dengesinin ekonominin dengesi olduğunu öğrenmiştik. Oysa şimdi, ekonomi adeta finansın emri altına girdi.

Fiktif yaratılan talep ve arzularla, paraya dayalı taleplerle fiyatlar istedikleri gibi değiştiriliyor. Birkaç parmak bu işi değiştirebiliyor. Arz-talep değil, para ekonomiyi yönetiyor. Sınırsız bir para hâkimiyeti var. FED de bu sınırsız para hâkimiyetinin ağababası... Avrupa ve Amerika ekonomisinden gelen iyi haberler dünyanın öteki ülkelerini rahatsız eder hale geldi. Garip bir durum var. Bir morfin etkisi oluşmuş. Adamlar aslında uyarıyor da “bu morfini keseceğiz” diyorlar... Herkes kendini morfinsiz yaşama hazırlamalı...

Bu yapı, üretimden kopmuş, insandan kopmuş. Bu ekonomik düzen saadet getirmez. Bu yapının mutluluk getirmeyeceği aşikar.

Bürokrasi sorunumuz:

Kaliteli büyüme hedefinde4 önemli paydaş var: Hükümet, bürokrasi, sanayici, özel sektör çalışanı... Siyasetçi yanlış yaptığında bedelini seçimi kaybederek ödemektedir. Girişimci sermaye yanlış yaptığında bedeli ekonomik zarar ve hatta iflas olabiliyor. Keza özel sektör çalışanı yanlış yaptığında bedelini işini kaybederek ödüyor.

Peki, bürokrat yanlış yaptığında bir bedel ödüyor mu? Hayır. Sormak istiyorum bürokratın hesap vermediği, bürokratlara yönelik performans kriteri sorgulamasının yapılmadığı bu dörtlü sacayağının aksayacağı açık değil midir?

Bürokratik kibir, buyurganlık ve hesap vermezlik, Türkiye’de büyük bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir.

Sanayi savaşı sevmez: Ülkemiz, sınırları içinde bir barış ve istikrar yaşarken sınırlarımızın ötesinde Ortadoğu’da büyük bir kaos ve çatışma var. Bölgemizde yaşanan bu olumsuz tablonun daha da kötüleşmesi hatta böyle giderse büyük bir bölgesel savaşa evirilmesinden endişe ediyoruz.

O bölgelerdeki yatırımlarımız, ihracatımız açısından son derece önemli bir durum var. Ülkemizin ekonomik gerçeklerini de dikkate almak gerekiyor.

Özellikle ihracatımız açısından bu bölgeler önemli.

Şimdi bu yönde bir dikkatin ortaya konulması ve bu başarının heba edilmemesi gerekiyor.

Enerjide kritik noktalar: Enerjide dışa bağımlılık bir risk... Güneş enerjisi konusunda hızlı yol alamadık. Oysa, Türkiye’nin en önemli kaynaklarından biri...

Türkiye’nin en önemli hendikaplarından biri TEİAŞ adlı kurumdur. Bürokrasisiyle Türkiye’nin önünü tıkıyor. Enerji önemli... Kesintilerin artma ihtimali artıyor. Eksiye dönmek gibi bir risk var. Enerji işini çok daha hızlı çözmemiz gerekiyor.

Teşvikler ve yatırım: Teşvik sisteminde sadece geri kalmış yerlere odaklanmış sistemlerin yürümediğini gördük. Bu politikanın çok doğru olmadığını yaşıyoruz. Belli sanayi dallarını bir yerlere götürmenin imkanı yok.

Geri kalmış bölgelere tabi ki teşvikler yapılması lazım. Ama, İstanbul, Ankara, İzmir yakınındasın diye de üretim aşkı ile çalışanları da teşvikten mahrum etmemek lazım. Bölgesel anlamda pozitif ayrımcılık yapılması doğru değil.

KOBİ’lerimiz: Türk KOBİ’leri inanılmaz dinamikler. KOBİ’lerin heyecanı, Türk ekonomisinin en önemli sermayesidir... Müthiş bir çözüm üretme kabiliyetimiz var. KOBİ’lerin önünü doğru teşviklerle açabilirsek çok önemli bir mesafe alırız.