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Partiler ekonomik program ve politikalarını açıkladı

7 Haziran 2015 seçimi için siyasi parti bildirgeleri, alışılmışın aksine, ekonomiye ağırlık veriyor.

AKP ekonomide yapısal dönüşüm ağırlıklı bir program sunarken CHP seçim bildirgesi gelir dağılımını düzeltmeye yoğunlaşıyor. MHP’de hedef bilgi toplumuna geçişi önemserken HDP güvenceli ekonomik yaşamı, SP-BBP seçim ittifakı ise kırsal kalkınma paylaşım önceliğine vurgu yapıyor.
Türkiye 7 Haziran 2015’te milletvekili  genel seçimine gidiyor. Seçimin büyük önem taşıdığı üzerinde geniş bir görüş birliği mevcut, çünkü seçim sonuçları ne olursa olsun Türkiye’nin hem siyasi, hem de ekonomik açıdan yeni bir döneme girmesi bekleniyor.
Beklenilen “yeni ekonomik dönem”in; aynı zamanda Türkiye’nin hem 2002 kendi krizini,  hem 2008 kü resel finans krizini izleyen yıllar içinde  yaşadığı dönüşüm  süreçlerinin   devamı niteliğinde  olması  ve hem de küresel ekonominin 2015 yılı ve sonraki yıllar için benimsediği yeni kalkınma konseptine uygun düşmesi gerekiyor.
Seçime dönük görüş ve politika açıklayan partilerin halka sundukları bildirgelerin ekonomik bölümlerinden  ayıklayarak seçtiğimiz  önemli başlıkları okurlarımızın dikkat ve değerlendirmesine sunmayı yararlı bulduk.

Güçlü ve istikrarlı ekonomi
AK Parti'nin Haziran Genel Seçimleri  için  açıkladığı seçim bildirgesinin  "İstikrarlı  ve Güçlü Ekonomi" bölümünde aşağıdaki madde başlıkları dikkat çekiyor:
Kalkınma politikası
- Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için ileri demokratik standartlar; evrensel hukuk normları.
- Makroekonomik istikrar. Mikro ekonomik ve sektörel dönüşümler.
- Cari açığın kalıcı çözümüne yönelik politika.
- Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılması.
- Verimlilik bazlı büyüme dinamiklerine destek.
İşgücü piyasasına yaklaşım
- Beşeri sermayenin geliştirilmesi. İşgücü verimliliğinin  yükseltilmesi.
- İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi;
- İşgücüne katılımın artırılması.
- Eğitimin nitelik yapısının yükseltilmesi
- Fiziki altyapının güçlendirilmesi.
- Kurumsal kalitenin iyileştirilmesi.
Yatırım politikası
- Yatırım ortamını güçlendirme.
- Kayıt dışılık ve yolsuzlukla mücadele.
- Fikri mülkiyet ve patent haklarının korunması.
- Üretken alanlara, uluslararası yatırım.
- Teknoloji transferi.
- İstihdam yaratıcı sonuçlar.
- İmalat sanayinin GSYH içindeki payının yükseltilmesi.
- Özel sektör yatırımlarının artırılması
- Yatırım destek programlarının yenilenmesi.
İhracat vizyonu
- Dünya ihracatından yüzde 1.5 pay almak.
- Yerli girdi üretimini ve kullanımını teşvik.
- İhracatın ithalatı yüzde 70 karşılaması.
- Girdi Tedarik Stratejisi’ni güncelleme.
Teknoloji politikası
- Türkiye Sanayi Stratejisi ve Sektörel Stratejiler’in  hazırlanması.
- Ar-Ge, yenilik ve tasarıma öncelik.
- 14 yeni araştırma merkezi daha kurulacak.
- İthalat bağımlılığını azaltan büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektör boyutlarını içeren yeni teşvik sistemi.
- Teknoloji ve yenilik geliştirme.
- Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı.
Finansal görüşleri
- Finansal istikrar ve fiyat istikrarı temelinde büyüme ve istihdam politikaları.
- Kalıcı düşük ve tek haneli enflasyon.
- Dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürülmesi. l Finansal piyasalarda derinliğin artırılması. l Halka açık şirketlerin desteklenmesi.
- Öz kaynak kullanımına vergi kolaylığı.
- Hazine kredi kefaletinin artırılması.
- Finansal hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 6'ya yükseltilmesi.
- Yurt içi tasarruf oranının yüzde 19'a yükseltilmesi; özel amaçlı tasarruf mekanizmaları geliştirme.
- Değer artış kazançlarının vergilendirilmesi.
- BES'te “otomatik katılım sistemi"
- Lüks ithalata caydırıcı vergilendirme.
- Verginin tabana yayılması.
Kamu sektörüne genel yaklaşımı
- Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi; verimsiz harcamaların tasfiyesi; öncelikli harcama alanlarına tahsis.
- Kamu gelirleri  için sağlıklı-sürekli kaynaklar.
- Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi.
- Uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde özelleştirme uygulamaları.
- Kamu işletmeciliğinin  etkinleştirilmesi.
- Kamu harcamalarında artış; kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin en aza indirilmesi.
Tarım politikası
- 90 tarım alt havzasına 10 milyar lira nakit hibe.
- 800 tarımsal meteoroloji istasyonu daha kurulması.
- Milli Botanik Bahçesi hizmete açılacak. l 2019 yılına kadar 10 milyon dekar ilave arazinin sulanabilir hale getirilmesi.
- Tarımda organik tarım payının yüzde 4'e yükseltilmesi.
- Kafeinsiz siyah çay ve yeşil çay üretimine geçilmesi.
- Tarımda yıllık ortalama yüzde 3 üzeri büyüme.
Ulaşım politikası
- Mega ulaşım projeleri  ve "Hava Ulaşım Ağı" oluşturulması. İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Yeni Havalimanı, Gebze-İzmir Otoyolu (Körfez Geçişi dahil), şehir hastaneleri, limanlar gibi büyük projeler tamamlanacak, yeni otoyollar, yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere, birçok alanda yeni projeler kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirilecek.
- 3 büyük denizde 3 büyük liman kurulması.
- Elektronik ticaret hizmetlerini geliştirme.
- Küresel bir reklam kampanyası uygulanacak.
- İşgücü niteliği yükseltilecek.
Girişimcilik ve KOBİ’ler
- Türkiye’yi yenilik alanında bir üst lige taşıyacak olan Bilişim Vadisi’ni kurmaktayız.
- 2015 yılı Yatırım Programı’nda 11’i yeni proje olmak üzere toplam 89 OSB projemiz yeralmaktadır. 2023 yılı hedefimiz ise 70 yeni OSB ve 1 milyon ilave istihdamdır.
- Girişim sermayesi ve bireysel katılım sermayesi gibi yenilikçi finansman imkanlarını ve teknolojik girişimcilik destek modellerini artıracağız.
- Öncelikli sektörlerde  girişimciliği geliştirmek amacıyla doğrudan özel sektör tarafından veya özel sektör-kamu  ortaklığında kurulan kuluçka ve hızlandırıcı gibi yapılanmaların desteklenmesi amacıyla bir program oluşturacağız.
- Kadın girişimciliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine  yönelik yeni destek mekanizmaları geliştireceğiz.
- Ar-Ge yapan KOBİ’lere teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel destekleri sağlayacağız.
- Verimlilik alanında sistematik gelişmeler kaydeden KOBİ’lerimizin devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak yararlanmasını sağlayacağız.
- KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına önem vereceğiz. Bu amaçla destek programları oluşturacağız. 
- Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımı ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendireceğiz.
- Dış pazarlardaki dağıtım kanallarına doğrudan erişim amacıyla özellikle yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren yabancı şirket ve markaların satın alınmasını destekleyeceğiz.
Diğer:
- 2017 sonuna kadar tüm illerde konut sektörüne doğalgaz iletimi.
- Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde yatırımcıya 6 bin hektar yer tahsisi.
- Elektrik üretim varlıklarının özelleştirilmesine devam.
- Gelecek dönem GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki projelere öncelik verilmesi.
- Kadın Girişimciliği Programı’nın hazırlanması.
- İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının esnetilmesi.

Üretim ve istihdam ekonomisi
CHP Seçim Bildirgesi’nin  ekonomi bölümü; neoliberalizmden farklı olarak piyasanın iyi ve adil bir biçimde düzenlendiği ve kamunun güçlü bir destekleyici role sahip olduğu bir yaklaşımla,

a) Büyüme stratejisini; üretim, gelir dağılımı, sosyal kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik  ilkelerine dayandırıyor, b) Yeni teknoloji  alanlarını ve katmadeğeri yüksek ürün ve faaliyetleri öne çıkarıyor, yerel ve doğrudan yabancı yatırımlarla, üretim kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor, teşvik sistemini istihdama yoğunlaştırıyor.KOBİ’lere özel önem verilen CHP seçim bildirgesini bir kaç başlık altında özetliyoruz:
KOBİ’lere yönelik politikalar
- Hedef odaklı, KOBİ’leri önceleyen, sadeleştirilmiş bir teşvik programı uygulanacak.
- Kalkınma Ajansları bünyesinde kurulacak olan KOBİ Destek Ofisleri uzmanlarının KOBİ’leri kuruluşlarından itibaren teşvik sistemi konusunda bilgilendirmeleri sağlanarak teşvik sisteminin etkinliği artırılacak.
- Performans ve proje odaklı bir teşvik dağıtım anlayışı benimsenecek.
- İlk 100 günde yapılacak teknik çalışmalarla ölçek artırma potansiyeli olan işletmeler  belirlenecek, bu işletmelere yönelik özel teşvik programları tasarlanacak.
- Teminat olarak verilebilecek taşınabilir malların kapsamı genişletilerek,  finansmana erişim kolaylaştırılacak.
- KOBİ’lere, ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz işletme kredisi verilecek.
- KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimi etkinleştirilecek, finansman yöntemlerinin çeşitlenmesi ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşması sağlanacak.
- Kredi Garanti Fonu’nun sermayesi artırılacak, kullanımı etkinleştirilecek.
- KOBİ’lere sağlanacak kredi desteklerinin üretimde dönüşüm stratejileri ile uyumlu olması gözetilecek.
- Yüksek teknolojiye odaklı yatırımlara, yeşil projelere, kadın girişimcilere ve genç girişimcilere verilen şirket kredilerine özel teşvikler sağlanacak.
- Gerekli yasal düzenlemeleri yapılarak risk (girişim) sermayesi şirketleri yaygınlaştırılacak. Girişim finansmanı için kamunun katılımı ve öncülüğünde ‘’fonların  fonu’’  geliştirilecek.  KOBİ’ler ve ﬁirketler kamunun birikiminden yararlanacak.
- Halkbank  özelleştirilmeyecek,  KOBİ’lerin  ve esnafın ihtisas bankasına dönüştürülecek.
- Kalkınma Bankası, Devlet Yatırım Bankası’na dönüştürülecek; özellikle yerel gereksinimleri ve KOBİ ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılacak.
- Devlet Yatırım Bankası’nın, proje finansman danışmanlığı hizmetleri de vermesi sağlanacak.
- Türk Eximbank’ın işlev ve etkinliği ihracat yoğunluklu KOBİ’lere yönelik olarak artırılacak, kullandıkları araçlar çeşitlendirilecek.
- “Teknobank” kurulacak, banka; teknoloji gelişme bölgelerinin etkinliğini artıracak; yenilikçiliği, teknoloji yatırımlarını ve adaptasyonunu, yeni teknoloji tabanlı ürünleri  ve e-ticaret  faaliyetlerini destekleyecek.
- KOBİ’lerin yeni teknoloji temelli  dönüşümleri hızlandırılarak, teknoloji yoğun ürün ve üretim süreci geliştirmeleri sağlanacak.
Sanayi destek politikaları
- Enerji, ulaşım ve iletişim maliyetleri üzerindeki vergi yükünü azaltarak imalat sanayisinin rekabet gücü artırılacak.
- Kamu alımlarında, yerli ara mallarla  üretime öncelik tanınacak. Tedarik bütçelerinin  yüzde 15’i kadın girişimciler  ve genç girişimcilerin kurduğu firmalara ayrılacak.
- Katmadeğeri düşük ve yenilenmesi güç sektörlere teşvikler kaldırılacak.
- Şirket birleşme ve alımları özendirilecek.
- Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi ve ülkemiz için refah arttırıcı şekilde yeniden müzakere edilmesi sağlanacak.
- Transatlantik  Ticaret  ve Yatırım Anlaşması (TTIP) görüşmelerinde  aktif rol alabilmek için AB ile müzakereler hızlandırılacak.
- Ar-Ge faaliyetleri üretim odaklı ve tasarım sürecini kapsayacak şekilde yürütülecek.
- Ürün ve süreç tasarımı Ar-Ge faaliyetleri kapsamına alınacak.
- Türk Tasarım Danışma Konseyi ekinleştirilecek. Tasarım Strateji Belgesi titizlikle  uygulanacak. Bukapsamda; “Türkiye Tasarım Enstitüsü” kurulacak.
İstihdam
- İstihdamda kalıcı artışlar sağlayacak yatırımlar yapılmasının iklimi sağlanacak.
- Pasif ve aktif işgücü politikaları  etkin şekilde kullanılarak istihdam yaratılacak.
- İstihdam üzerindeki kamusal yük azaltılacak.
- Kamuda kadın, genç ve engelli istihdamı olanakları artırılacak. Kamuda istihdam kapsayıcı büyümenin öncüsü olacak.
- İşgücünün donanımının artırılmasına öncelik verilecek.
- Üretimdeki  dönüşümün istihdam  kayıplarına yol açması engellenecek.
Yatırım destek politikaları
- Beceri, bilgi ve teknolojiye engelsiz erişim.
- İstihdam yaratan, kapsayıcı büyüme.
- Yüksek katmadeğerli, yeniliğe (inovasyona) dayalı ve rekabetçi üretim.
- Küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı yeşil ekonomiye dönüşüm.
- Teknoloji ve bilgi temelinde dönüşüm.
- İş yapma ortamınının iyileştirilmesi, yatırımların hızlandırılması.
- Yatırım yeri tahsisinin kolaylaştırılması.
- “Piyasaya giriş ve çıkış” yüklerinin azaltılması. l Ekonomik  ve Sosyal Konseyi’nin  “Ekonomi, Toplum ve Çevre Konseyi” haline  getirilmesi  ve işlevsel kılınması.
- Akılcı bir teşvik sistemiyle bilgi yoğun sektörler desteklenecek, kadın ve gençlerin işgücüne katılımı artırılacak.
- Doğa duyarlı ve enerji verimliliği,  yüksek katmadeğerli bir üretim stratejisi uygulanacak.
Girişimcilik ekosistemi
- Yurtdışındaki girişimci  yurttaşlarımızı Türkiye’deki girişimcilerle buluşturan  yetenek ve bilgi havuzu genişletilecek.
- Üniversite, sanayi ve kamu ortaklığında verilecek ‘’tekno-girişim’’ eğitimleri  ile ileri teknoloji alanına ilgi duyan üniversite mezunlarının girişimci olmaları desteklenecek.
- Girişimcilik Bakanlığı kurulacak.
- ‘’Girişimcilik  Üniversiteleri’’  kurulacak. Eşgüdümünü girişimcilik üniversitelerinin  sağlayacağı ve her bölgenin sektörel farklılıklarını gözetecek‘’Girişimcilik Okulları (Fabrikaları)’’ kurulacak. Bu okullarda, yaşam boyu eğitim merkezleri, kuluçka merkezleri, profesyonel destek birimleri ve tam donanımlı atölyeler bulunacak.
- Tüm üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik (inovasyon) eğitimleri yoğunlaştırılacak.
Tarım politikaları
- Tarım üretiminin, başta turizm olmak üzere alternatif  sektörlerle  desteklendiği yeni bir modele geçilecek.Ekolojik turizm, kırsal spor, sağlık ve sosyal etkinliklere  yönelik yatırımlar vergi indirimleri ve yarı yarıya hibelerle desteklenecek.
- Aile çiftçiliği başta sağlık turizmi olmak üzere yeni sektörlerle  entegre edilerek, çağdaş kırsal kalkınma alanları yaratılacak.
- Büyük kentlere yakın kırsal bölgelerde, tarım ve ekolojik çeşitlilik siteleri ile botanik bahçeleri kurularak bu bölgeler çekim alanları haline getirilecek.

MHP: Hedef bilgi toplumuna geçiş
MHP seçim bildirgesinin açıklanması Mayıs ayına sarktığı için değerlendirmemiz dışında kalacaktı. Ancak edindiğimiz, parti merkezi kaynaklı bilgiler,  seçim bildirgesini yaklaşık olarak veriyordu; değerlendirmemizi buna dayanarak yaptık. MHP seçim bildirgesi  alt  gelir gruplarını güçlendirmeyi, üretime  dönük ve istihdam artıran yatırımlara öncelik ve destek vermeyi, her bakımdan bilgi toplumunu hedefleyen teknoloji odaklı hükümet  politikalarını   öngörüyor. MHP seçim bildirgesinin ekonomi bölümünden seçtiklerimiz özetle şöyledir:
Sosyal politikalar
- İşsizlik ve yoksulluk azaltılacak, gelir dağılımı daha adil hale gelecek. Taşeron işçiler bir kereye mahsus yargı kararlarında olduğu gibi kadroya alınacak ve taşeron uygulamasından vazgeçilecek.
- Emeklilere bir yılda 13 maaş verilecek. Dar gelirlinin vergi yükü hafifletilecek. Vergide öz denetim sistemine geçilecek. Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sistemi getirilecek. Asgari ücret vergi dışı bırakılacak. Tüm harcamalar gider konusu yapılacak.
- Yoksulluk tanımı yeniden yapılacak. Yapılan yardımlar, STK; belediye, vakıf ve devlet yardımları tek çatı altında toplanacak. Bir kişinin birçok yerden yardım alması yerine adaletli dağıtım sağlanacak.
Para ve kur politikaları
- Ekonomide dış kaynak bağımlılığı azaltılacak.İhracattaki artışı sürdürülebilir kılacak gerçekçi bir döviz kuru politikası uygulanacak. Ekonomide güven ve istikrar  ortamı sağlanacak ve geleceğe ilişkin belirsizlik  azalacak.
- Enflasyon kalıcı şekilde düşürülecek ve fiyat istikrarı sağlanacak. Bağımsız Merkez Bankası anlayışı hakim olacak. Kamu borç stoku sürdürülebilir seviyeye çekilecek.
Tasarruf politikası
- İsraf ve verimsizliğin  önüne geçilecek. Kamu açıkları azaltılacak. Kamuda tasarruf  tedbirlerine geçilecek. Kamu mali yönetimi daha saydam ve hesap verilebilir hale getirilecek.
- Kamu gelirleri  ile  harcamaların karşılanması esas olacak. Kaynak dağılımında adalet sağlanacak.
Yatırım politikası
- KDV genel oranı kademeli olarak aşağı çekilecek. Kayıtdışılıkla etkin mücadele edilecek. Kamu ve özel sektör yatırımları akılcı bir alana yönlendirilecek. Enerji ve altyapı gibi büyük kamu projelerindeki kamu özel sektör işbirliği teşvik edilecek.
- Toplumun büyük kesimini ilgilendiren  önemli projelerde halkın proje oluşumuna ve karar sürecine katılımı sağlanacak. Borç yönetimi ayrı bir politika olarak değerlendirilecek.
Finans piyasaları
- Merkez Bankası para politikası uygulamalarında bağımsız olacak.
- Halk Bankası’nın satışında halka arza ve meslek kuruluşlarına öncelik verilecek, blok satışına izin verilmeyecek.
- Vakıfbank yeniden yapılandırılacak ve yönetimindeki kamu ağırlığı azaltılacak.
- Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak ve KOBİ finansmanının önemli bir  kurumu haline getirilecek.
- Türkiye Kalkınma Bankası, bölgeler arası gelişmişlik  farklarının giderilmesine yönelik projeleri destekleyecek.
- Sermaye piyasalarının gelişimi desteklenecek ve sermayenin tabana yayılması sağlanacak.
- KOBİ’lerin sermaye piyasası araçlarından daha fazla yararlanmalarının ortamı tesis edilecek.
- Finansal piyasalarda yabancı yatırımcıların etkisi önlenecek. Finansal piyasalar yabancı sermayenin kontrolünden kurtarılacak.
- Finansal raporlama ve denetimlerde doğruluk, güvenilirlik ve şeffaflık artırılacak, bu amaçla uluslararası standartların uygulanmasına ağırlık verilecek. l Haberleşme, iletişim, ulaştırma, enerji, tarım, ilaç  piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Sektörel  Piyasalar Düzenleme Kurumu oluşturulacak.
Bilim ve teknoloji
- Bilgi  toplumuna  geçişin  her  türlü  altyapısı oluşturulacak. Kamu kaynaklarından Ar-Ge yatırımlarına  daha fazla  kaynak aktarılacak.  Ar-Ge harcamalarının Milli  Gelir içindeki payı yüzde 2.5 seviyesine çıkarılacak. Özel sektörün; bu alandaki yatırımları desteklenecek. 
- Türkiye’nin bilgisayar yazılım ve donanım alanında lider ülkeler arasına girmesi sağlanacak.
- Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamaya yönelik bir sistem kurulacak. Bilim ve teknolojide kurumsal kapasite geliştirmek  üzere milli teknoloji üretim merkezleri oluşturulacak.
Enerji ve doğal kaynaklar
- Türkiye’nin  enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için biyoyakıt üretimine önem verilecek. Türkiye enerjinin transit geçiş bölgesi olma özelliğinin yanısıra enerji piyasasının da önemli aktörlerinden birisi yapılacak.
- Jeotermal kaynakların turizm ve tarım sektörleri ile konut ve işyerinde kullanımı sağlanacak.
- Altın, toryum, bor ve benzeri kıymetli madenler işlenmeden cevher olarak satılmayacak. Altın, toryum, bor ve benzeri kıymetli madenler, yüksek ileri teknoloji kullanılarak katmadeğerli yeni ürünlere dönüştürülerek satılacak.
Kırsal kalkınma politikaları
- Tarımsal destekler kademeli olarak yükseltilecek. Besi hayvancılığı için bütçe desteği arttırılacak.
- Üretici çiftçiden mazot, gübre, ilaç, tohum ve fideden ÖTV ve KDV alınmayacak.
- Seçilmiş ürünler  için fiyat garantisi verilecek ve özel destekleme programları geliştirilecek.
- Temizlenen mayınlı araziler  yoksul çiftçilere dağıtılacak.
- Et ve Balık Kurumu et piyasasında etkin olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.
- Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecek. Hayvancılıkta verimlilik  ve kalite artışı sağlanacak, et ürünlerinin  istikrarlı  bir şekilde artırılması amacıyla besi hayvancılığı desteklenecek.
- Hazine arazilerinde tarımsal üretim  yapanlara da destek verilecek. Hazine arazileri, kullanıcılarına tarımsal üretim için uzun vadeli olarak kiralanacak.
- “Sözleşmeli üretim  modeli’  ile  çiftçilerimizin ürünlerinin  gerçek değeri üzerinden pazarlanması sağlanacak.
- Bitki  ve hayvan varlığını korumak  için  ‘Gen Bankası’ etkin hale getirilecek.  Tohum Üretim ve Genetik Araştırmalar Merkezi kurulacak.
- Organik tarımsal ürünlerin üretimi ve tüketimi teşvik edilecek.
- ‘Üretici Birlikleri’ etkin hale getirilecek.
- Tarım Satış Kooperatifleri  Birlikleri, pazarlama konusunda aktif olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden yapılandırılacak.
- Yüksek verim ve kalitede yerli tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan geliştirilmesi ve üretimi desteklenecek.

HDP: Güvenceli ekonomik yaşam
HDP, dayanışmacı, halkın iradesiyle kararların  alındığı, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı ve ekosistemi korumayı esas alan ekonomi politikalarını açıkladı. Tanımlanan Güvence     Ekonomisi’nin önceliği sağlıklı büyüme olacak. HDP seçim bildirgesinin ekonomi  bölümünden seçtiklerimiz özetle şunlardır:
Temel Güvence Paketi
- Her eve ayda 10 m3 su, ayda180kW/h elektrik  ücretsiz verilecek, ısınma desteği sağlanacak. Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği verilecek.
- 8 yaşına kadar çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Kamusal toplu taşıma, ülke genelinde kar amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sağlanacak. l Büyüme oranları refah payı olarak ücret artışlarına yansıtılacak. Kredi kartı borçları, borçlular lehine yapılandırılacak. Kredi kartı faiz oranları düşürülecek.
- Artan oranlı gelir vergisi tarifesi  yeniden düzenlenecek. Dolaylı vergilerin (ÖTV, KDV, ÖİV) vergi gelirleri  içindeki payı düşürülerek  emekçilerin üzerindeki vergi yükü azaltılacak.
- Kamu kaynaklarının israf edilmesine son verilecek.
- Köy/kır/kent kooperatifleri  ve işçi/emekçi özyönetiminde işletmeler  ile  dayanışma ekonomisi desteklenerek, kamu destekli bir toplumsal sektör geliştirilecek.
- Kamu ihaleleri toplumsal denetime açılacak.
- Kadın ekonomik olarak güçlendirilecek. Ev içi emeği sosyal güvenlik içine alınacak, ücretsiz ev işçileri olan “ev kadınlarına” emeklilik hakkı sağlanacak. Kadın istihdamının artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.
- İşyerinde güvenli yaşam tesis edilecek. Sendikal örgütlenme hakkı güvence altına alınacak, bütün işyerlerinde uygulanacak.
- İşçilerin ve sendikaların denetiminde, güvenceli iş ve güvenli çalışma ile iş cinayetlerine son verilecek.
- Hiçbir yurttaş evsiz, aç, bir gün sonra ne yiyeceğini bilemeyen, bakıma muhtaç bırakılmayacak. l Tüm yurttaşların eşit, parasız sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.
- Asgari ücretten vergi alınmayacak.
- İstihdam odaklı yeni yaşam atölyeleriyle iş garantili  mesleki eğitim ve meslek edindirme programları hayata geçirilecek.
- Özelleştirmeler  durdurulacak, KİT’lerdeki mevcut bürokratik işleyiş demokratikleştirilecek, işçilerin  ve sendikaların üretim üzerinde söz hakkı sahibi olması sağlanacak.
- İşsizlik Fonu amacına uygun kullanılacak.
- Savunma/güvenlik  harcamaları azaltılacak ve etkin bir biçimde halkın denetimine tabi tutulacak.
- Mali kaynakların dağıtılmasında bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi esas alınacak.
- Esnafların vergi yükü azaltılacak.
- KOBİ’lere sektörel  planlama  çerçevesinde sıfır faizli  finansman desteği sağlanacak. KOBİ’leri haksız rekabete karşı koruyacak önlemler alınacak.
- Tüm teşvik ve destek sistemi, üretimin sağlıklı gelişimini ve istihdam artışını hedefleyecek.
Tarımda kendine yeterlilik
- HDP, bitme noktasına getirilen tarımı yeniden ayağa kaldıracak,  geçimlik  tarımı destekleyerek Türkiye’nin yeniden tarımda kendisine yeterli hale gelmesini sağlayacak.
- HDP iktidarında köyler canlı birer  yaşam ve üretim merkezi haline getirilecek.
- HDP, çiftçilerin  kurdukları ve kuracakları üretici köylü sendikalarını destekleyecek. Kooperatifler bağımsız ve demokratik yapılar haline getirilecek, Kooperatifler  Yasası geçimlik  tarımdan yana olacak biçimde yeniden düzenlenecek.
- HDP, tarım işçilerinin  tamamını iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alacak.
- Küçük çiftçiler için üretim girdilerinden kullandıkları mazottan ve gübreden vergi alınmayacak.
- Su ve elektrik  küçük çiftçilere ücretsiz verilecek. Üretici küçük köylülerin elektrik  borçları silinecek.
- Hayvan yetiştiricilerinin  ücretsiz  yem  alanı olan mera, otlak ve yaylaklar koruma altına alınacak, yeniden ortak varlık olarak köylere verilecek.
- Gıda üretimi, işlemesi ve ithalinde, genetik olarak değiştirilmiş  unsurlar (GDO) yasaklanacak.
- Tarım toprakları korunacak, amaç dışı kullanılamayacak, kirletilemeyecek.
- Mayınlı araziler temizlenerek geçimlik tarıma açılacak. Uygun hazine arazileri de topraksız köylülere geçimlik tarım amacıyla dağıtılacak.
- Bugün ucuz emek işgücüne dönüşmüş olan topraksız köylülerin ya da yerlerinden edilmiş yurttaşlarımızın kendi topraklarında yaşamlarını idame ettirebilmeleri için Hazine arazilerinin, eski mayınlanmış arazilerin tarımsal üretime  açılması için hukuki temel oluşturulacak.
- Et ve et ürünlerinin  ithalatı yerine, hayvancılık desteklenecek ve halkımızın doğal et ve süt ürünlerini tüketmeleri  için imkan sağlanacak.
- Her yurttaşın doğduğu yerde doyması perspektifinden hareketle mevsimlik tarım işçiliğini doğuran nedenler ortadan kaldırılacak.
Kentler ve konular
- Kenti kolektif bir hak olarak gören HDP, kentlerin demokratik yönetimle ve halk meclisleriyle  ekolojik bir anlayış gözetilerek yönetilmesini savunur.
- Kentlerin meydanları, parkları, koruları ve kıyıları korunacak ortak alanlarımızdır. Bu alanların kamusal, doğal niteliğini ve kültürel dokusunu bozacak hiçbir çılgın ve doğayı tahrip edici projelere, uygulamalara; sermaye projelerinin  kent kimliğini  oluşturan tarihi mekanları, ormanlar gibi doğal alanları yok etmesine, ekolojik yıkıma yol açmasına izin verilmeyecek. Başlatılmış olan projeler durdurulacak.
- Kent mekanı içinde ve çevresinde var olan yaşam alanlarının ranta ve sermaye birikimine  açılma projelerine karşı çıkarken, gerekli görüldüğünde, yerel yönetimler ve mutlaka halkın vereceği kararla,  ekosistemi koruyarak, barınma hakkını temel alan yerinde dönüşüm hayata geçirilecek.
- HDP, her bireyin, barış içinde ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği güvenli ve korunaklı konutu temel bir hak olarak görür. Sosyal konut üreterek sağlıklı ve güvenli barınma hakkı güvence altına alınacak.
İnsan odaklı ulaşım
- HDP, gerek kentsel  gerekse kırsal  alanlarda ulaşım politikalarını insan ve toplum odaklı olarak belirler. Toplu taşıma sistemlerinin her düzeyde geliştirilmesiyle toplumsal ulaşım hakkı sağlanacak.
- Köy-kent  ulaşım  entegrasyonu  sağlanarak köyler yaşanabilir kılınacak, kentlere yığılma önlenecek. Kentler  kadın, engelli, çocuk ve yaşlıların ihtiyaçlarına duyarlı olarak planlanacak.
Diğer politikalar
- Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için yerinde üretilmesi sağlanacak ve bu amaçlı projeler desteklenecek, yenilenebilir enerjiye öncelik verilecek.
- Nükleere ve radyoaktiviteye dayalı üretim  ve yeniden dönüşüm yapılanmasına, tarım  alanlarının, meraların, ormanların,  kıyıların nükleer  atık sahası olmasına izin verilmeyecek.
- Su kullanım hakkı anlaşmaları iptal edilecek.
- Güvencesiz çalışmaya son verilecek.
- Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenecek, kayıtdışı ekonomi kayıt altına alınacak.
- Özel istihdam  büroları kapatılacak ve kiralık işçi uygulamalarına son verilecek.
- Taşeronluk sistemi  kademeli olarak  ortadan kaldırılacak.

SP+BBP (Milli İttifak)
Kırsal  kalkınma ve paylaşım önceliği
Saadet Partisi ile Büyük Birlik  Partisi’nin  “Milli İttifak”  adıyla oluşturdukları  seçim işbirliğinin ortak seçim bildirgesinde kırsal kalkınmaya öncelik  tanınıyor ve kamu gelirlerini tek elde toplayıp harcayan “havuz sistemi”ne geri dönülüyor. İttifakın seçim bildirgesinin ekonomi bölümünden seçtiklerimiz özetle şöyle:
Sosyal yaklaşımlar
Kırsal  kalkınma  desteklenecek.  Herkes  kendi işinin sahibi olacak, kırsal kalkınma için ‘Yeni Nesil Kooperatifler’in kurulmasına öncülük edilecek. Gelirin tabana yayılması sağlanacak. Yerel ekonomik kaynaklar değerlendirilerek  bölgesel gelişme sağlanacak ve Yerel Ekonomik Gelişme Programı uygulanacaktır.
Kalkınmada yeni model
Çıkış noktası yerli kaynaklarla yerinden kalkınma  olan  Kalkınan Anadolu Projesi  (KAP) Türkiye’nin en temel  ihtiyaçları gözönüne alınarak tasarlanmış, doğal kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılması amaçlanan büyük bir proje olarak ortaya konulacak. Bu projeyle Erzurum’dan başlayıp Ankara’da bitecek büyük su kanalları ile birlikte göletler  oluşturulacak,  yeni barajlar  yapılacak, elektrik enerjisi sağlanacaktır. İstihdam artırılarak göç engellenecektir. Ekolojik zenginlik sağlanacak, tarım ve hayvancılık şehirleri  kurularak  tarım ve hayvancılık endüstrisi geliştirilecektir.
Kırsal kalkınma
- Tarımda şu düzenlemeler yapılacaktır: Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektör olarak ilan edilecektir. Türkiye Tarım ve Hayvancılık Kurumu kurulacaktır. Bu kuruma bağlı bir ‘Tarımsal Destek Fonu’ oluşturulacak ve bu fon vasıtasıyla çiftçiye faizsiz tarım ve hayvancılık kredileri verilecektir.
- Güney sınırımızda 85 yıldır hiç kullanılmayan mayınlı araziler temizlenerek organik tarıma elverişli hale getirilecektir.
- Şehir planları yapılırken 1. derece tarım alanları kesinlikle  imara açılmayacaktır. Sıkı denetim ve takip ile tarım arazilerindeki  kaçak yapılaşma önlenecektir.
- Üreticiyi  ve  üretimi   güçlendirmenin   yolu kooperatifçilikten  geçiyor. Tarımsal ürünlerde kooperatifçilik güçlendirilecektir. Bunun için kooperatifçilik  kökten yeniden yapılandırılacaktır. Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan kooperatifler desteklenecektir. Tarımda teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
- Tarım-sanayi işbirliği ve entegrasyonu artırılacaktır. Teknik ve ekonomik bakımdan sulanabilir durumda olan 8,5 milyon hektarlık tarım arazisinin tamamı, makul olan en kısa sürede sulanır duruma getirilecektir. GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) ve KOP (Konya Ovası Projesi) bir an önce tamamlanacaktır. Organik tarım yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir.
- AB’nin  dayattığı, tarım  ve hayvancılığımızı olumsuz etkileyen uygulamalar, kotalar, sınırlamalar yeniden düzenlenecektir. Tarım ve hayvancılık alanları ‘Stratejik  Sektör’ olarak özel korumaya ve desteğe tabi tutulacaktır.  Bu konudaki Ar-Ge çalışmaları yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir.
- Tarımsal sanayinin en önemli unsuru olan şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılarak, şeker sektörü, ülke ihtiyacının yanında ihracat odaklı olarak yeniden yapılandırılacaktır. ﬁeker sanayiinin güçlendirilmesi  ile ülkemizde hayvancılık canlandırılacaktır.
- Üniversite-çiftçi  işbirliği  sağlanacak; tarımda eğitim, özellikle üreticilerin  talepleri ve iş durumları gözönüne alınarak, sürekli  hale getirilecektir. Mera ve otlaklar ıslah edilecek, aşırı otlanma önlenecek, meralardan ve otlaklardan  çiftçi ücretsiz yararlanacaktır. Mera ve otlaklar  amacı dışında kullanılmayacaktır.
- Milli İttifak iktidarında ekilebilir  bütün araziler tarıma açılacak, bütün madenler ve cevherler işletilecek, iş ve çalışma koşulları iyileştirilerek bütün işsizlere istihdam alanı sağlanacaktır. Kayıtdışı ekonomi ile mücadele edilecek, vergi dilimleri ve oranları makul seviyeye indirilecek, beyana dayalı vergi sistemi esas olacaktır.
Üretim ekonomisi
- Türkiye’de işsizlik, kalkınma ve dışa bağımlılık problemi, sanayileşme yolu ile bilgi ve teknoloji üretmek suretiyle çözülecektir. Türkiye bu kapsamda, kendi arabasını, kendi akıllı telefonunu, kendi mikro-işlemcisini, kendi nanoteknolojisini, kendi biyoteknolojisini üretebilen bir ülke olacaktır.
- Devlet, yeni teknolojilere  hem kamu yatırımı yapacak hem de özel sektörde yatırım yapan şirketleri  destekleyecektir. İlaç ve aşı üretimi, nano teknoloji, chip (çip) ve donanım üretimi, benzinli ve dizel motor fabrikaları, uçak, uzay ve havacılık sanayi, savunma sanayi denizaltı ve muhrip  üretimi gibi stratejik alanlarda ülkemizin sanayicilerinin ürettikleri ileri  ürünlerin  iç piyasada kullanımı ve bunun yanısıra ihracatı desteklenecektir.
- Adil  Ekonomik  Düzen kurulacaktır.  Böylece ekonominin temelinde rant değil, üretim olacaktır. Kaynaklar doğrudan katmadeğeri yüksek yatırımlara yönlendirilecek, üretim seferberliği ile birlikte borçlar yeniden borçlanarak değil, üretim arttırılarak kapatılacaktır.
KOBİ politikaları
- Esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lere, Koordinasyon ve Planlama Merkezleri ile çözüm ortağı olacağız. KOBİ’lere verilecek, yatırım ve finans teşvikleri artırılacaktır.
- Teşvik Yasası yeniden düzenlenerek ithal ikamesi sağlayan, ihracat potansiyeli olan yatırımlara ve özellikle  KOBİ’lere destek verilecektir.  Büyük yatırımcı ve üreticilerin  KOBİ’ler için lokomotif olması sağlanacaktır.
- Ülke kaynaklarını ranta değil, üretime yönlendireceğiz. Esnafımız ve KOBİ’ler için ‘Ticaret ve Sanayi Odaları’nın daha etkin ve verimli projeler üretmesini teşvik edeceğiz; Koordinasyon ve Planlama Merkezleri oluşturarak  verimli, etkili yatırım ve üretim  modelleri  geliştireceğiz. Ulaşımda milli teknoloji ve insan gücünü harekete geçireceğiz. Kombine ağ taşımacılığını geliştireceğiz.
Mali politikalar
- Havuz Sistemi (Kamu Tek Hesabı) yeniden kurulacak, böylece kaynak israfı engellenecektir. Borç-faiz sarmalından çıkılmasıyla bütçeden yapılan yıllık ortalama 50 milyar TL’lik faiz ödemesi önlenecektir.
- Asgari ücret açlık sınırının altında olmayacak ve asgari ücretten vergi alınmayacaktır. Vergi mevzuatı tek kanunla öz ve açık hale getirilecektir.
- İthal ikamesi ile yerli üretimin artması ve faiz politikalarının terk edilmesiyle enflasyon ve ekonomideki kırılganlıklar giderilmiş olacaktır. Böylece enflasyon sorunu kısa bir zaman içinde çözülecektir.
Enerji politikaları
- Ülkemizde bulunduğu tespit edilen ‘Kaya gazı’ üretimi çalışmalarına hız verilecektir. Kaçak-kayıp bedelleri  hiçbir şekilde vatandaşlarımızın üzerine yük olarak bindirilmeyecektir.  Bu konuda gerekli tüm adımlar hiç vakit geçirmeden atılacaktır.
- Petrol  yakıtlarıyla çalışan ulaşım sistemleri yerine elektrik  ve doğalgazla çalışan ulaşım sistemleri özendirilecektir. İnsani koşullarda toplu taşımacılığa önem verilecektir.  2B arazileri  gerçek sahibi olan orman köylülerine uygun şartlar ile satılacaktır.

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