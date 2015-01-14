Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Teknoloji transferine büyük destek İleri teknolojiye yönelik, yurtdışı şirket alımlarına 3 milyon TL’ye kadar faiz desteği.

Ekonomi Bakanlığı, günümüz koşulları ve uygulama sürecinde gelen talepler gözönünde bulundurularak, 2023 ihracat stratejisindeki hedef ve ilkeler doğrultusunda, tüm devlet yardımlarının gözden geçirilmesi çalışmaları kapsamında 'Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ' ile ihracata ivme kazandıracak yenilikler getirdi. Başlıca yenilik teknoloji transferiyle ilgili. Buna göre Ekonomi Bakanlığı; ileri teknolojiye sahip, yurtdışında yerleşik şirketlerin alımında firmalara 3 milyon dolara kadar destek verecek.

Uygulamaya giren yeni Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği çerçevesinde ihracatçılara ilave destekler sağlanarak uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olmalarının önü açılmış ve ihracatçı şirketlerin sayısının artırılması planlanlanmış oluyor.

‘Pazara Giriş Desteği’ kapsamında şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının pazara girişe yönelik faaliyetleri;



1- 'Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği',

2- 'Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımı Desteği',

3- 'Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyetleri Desteği'

4- 'E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği' olmak üzere 4 ana başlıkta toplandı.



Bakanlık, 2023 ihracat hedeflerinden biri olan yurtdışında şirket alımı yöntemiyle dış pazarlara erişme hususunda desteğin yürürlüğe girdiği günden itibaren birçok yabancı şirket Türk firmaları tarafından satın alınması ile desteği bir adım öteye taşımak ve hem teknoloji transferine yönelik yabancı şirket alımlarını artan oranla ve limitlerde desteklemek, hem de yurtdışından teknoloji transferi amacıyla satın alınacak şirketlerin finansmanına katkı sağlamak amacıyla ilk defa iki farklı destek mekanizmasını devreye sokmuş oluyor.



Bakanlık destek mekanizmasının maddeleri şöyle:



1- İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için yüzde 75 oranında ve yıllık 500 bin dolara kadar desteklenecek.

2- İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3 milyon dolara kadar karşılanacak.

3- Sözkonusu destekler ile birlikte yurtdışından yapılacak alımlar ile Türkiye'ye yeni yeterlik ve yetkinliklerin kazandırılması, Ar-Ge kapasitemizin görünür bir şekilde artırılması planlanıyor.

4- Diğer taraftan sözkonusu destek mekanizmasında yapılan diğer değişiklikler ile işbirliği kuruluşu tanımı genişletilerek, ilçe ticaret veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), ticaret borsaları, işveren sendikaları sözkonusu tanıma dahil edilmiş, böylece desteklerden daha fazla firmanın yararlanması hedeflenmiş oluyor. Sektörel ticaret heyetlerinin bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılarak yüzde 60 olarak belirlenecek.



BİLİM, SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



OSB teknokentlere bürokrasi yok

Teknokent alanı OSB’de ise “Kısıtlılık Belgesi” istenmeyecek.

İlgili Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle Organize Sanayi Bölgeleri’nde kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için bürokrasiyi azaltan ve süreci kolaylaştıran değişiklikler hayata geçirildi.

Artık, başvurusu yapılan Bölge alanının Organize Sanayi Bölgesi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı üniversite alanları içerisinde yeralması durumunda, “Kısıtlılık Belgeleri” istenilmeyecek. Diğer kolaylıksa teknolojik üretime ilişkin yapıldı. Bölgelerde yapılacak teknolojik ürünün yatırımına ilişkin süreç kolaylaştırılırken Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan artık temiz üretim belgesi alınması istenilmeyecek.



Patent kolaylığı

‘Patent, Marka, Endüstriyel Tasarım’da başvuru sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla Bakanlık; adres değişikliklerinin Enstitü siciline kaydında artık ücret almayacak.

Ayrıca başvuru sahiplerinin elektronik veya mobil imza kullanarak çevrimiçi yaptığı taleplerin ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olarak kabul edileceği karara bağlandı.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI



Değer artış payı (Rant vergisi)

İmar değişikliğinden doğan kazanç kamunun olacak.

İmar değişiklikleri artık belediyelerin internet sitesinden ilan edilecek. Ayrıca muhtarlıklara asılacak ve yerel bir gazetede tam imar planı olmasa da açıklayıcı bilgilerle ilanı verilecek.

İlk defa yapılacak imar değişikliklerinde yeni düzen kamu ortaklık payıyla birleştirilip açıklanacak. Vatandaş kamunun yapacağı okulu ve elindeki payı görebilecek.

Değer artış payı ya yapı ruhsatı alınırken ya da ilk satışta ödenecek. Nakit olarak ödenebildiği gibi pay yani hisse verilmesi (kat karşılığı) de olabilecek. Taksit yapılması halinde 1 yılda eşit taksitlerle ödeme olacak. Değer artışını sağlayan plan değişikliğinin kesinleştiği tarihten itibaren tapuya, “belediyeye ödenmesi gereken değer artış payı ödenmeden taşınmazın satılamaz veya yapı ruhsatı verilmez” şeklinde şerh konulacak.



Değer artış payını belediyeler dışında bireysel plan değişiklerinde; yüzde 10’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm hesabına, yüzde 10’u tarihi, kültürel ve doğal dokuyu korumaya yönelik olarak valiliğin sosyal duyarlılık hesabına, yüzde 10’u ilgili belediyenin kentsel dönüşüm hesabına yatırılacak.



Yapılan çalışmalarda imar değişikliği olduktan sonra planın uygulanması için 2 yıl süre verilecek. Parselasyon planı etaplar halinde yapılabilecek, ancak imar planı sahası bir bütün olarak ele alınarak Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) aynı oranda kesilecek. Etaplar halindeki uygulamalarda kesilecek DOP miktarı farkı etaplar arasında yüzde 3’ü geçmeyecek.



Değer artış payı 14 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak ve belediye meclisi komisyonu tarafından belirlenecek. Nihai kararı belediye meclisi verecek.



Belediyelerin genel plan değişikliğinde yüzde 40 ile 60 arasında belirlenecek oranda değer artış payı alınacak. Bireysel plan değişikliklerinde ise yüzde 80 ile yüzde 100 arasında belirlenecek oranda değer artış payı alacak.



Mevcut konutlarda imar değişikliği yoksa değer artış payı sözkonusu değil.