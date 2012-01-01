Posco Assan TST Çelik

Türkiye’nin ilk soğuk haddeleme paslanmaz çelik fabrikası üretime geçti; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katıldığı törenle açılan fabrika yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışacak, 2014’te 400 bin ton/yıl kapasiteye çıkarılacak.





Güney Koreli Posco, Kibar Holding ve Daewoo İnternational ortaklığı ile Kocaeli’de kurulan Posco Assan TST Çelik Fabrikası açıldı. Açılışa Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Sözen, Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sangkyu Lee, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kibar, Posco Başkanı Joon Yang Chung, Posco Assan TST Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Hamit Velioğlu, Bölge Müdürü Nevzat Göçer, TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur Meral, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, Kocaeli ve İstanbul’dan çok sayıda sanayici ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Posco Assan, Türkiye’nin ilk soğuk haddeleme paslanmaz çelik tesisi olma özelliğini taşıyor. İç piyasanın tüm ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan Posco Assan 1 milyar dolar seviyesinde ihracat geliri de sağlayacak. Fabrikada 450 kişi çalışıyor.

Törene, fabrika bahçesine, Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk bağlarını sembolize eden iki ağacın dikilmesiyle başlandı. Protokol üyeleri fabrika alanını gezerek teknik bilgiler aldı. Nihat Ergün ve protokol üyelerinin düğmeye basmasının ardından ilk rulonun üretimine başlandı. İlk paslanmaz rulo banttan çıktıktan sonra Bakan Nihat Ergün, Asım Kibar ve Posco Başkanı Joon Yang Chung tarafından imzalandı.



Çok üretim değil, katmadeğerli üretim

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son 10 yılda üretim ve ihracat kapasitesini ciddi şekilde artırdığını, ülkenin bundan sonraki süreçte daha fazla üretmekten ziyade daha nitelikli, yüksek katmadeğerli üretim yapması gerektiğini söyledi. Ergün, bunun için sektörlerde katmadeğerin artırılması ve yeni nesil teknolojilere geçiş yapılması gerektiğini ifade etti: “Biz ülke olarak otomotiv, makine ve demir çelik gibi sektörlerde gerçekten önemli bir üretim merkezi olmayı başardık. Mesela Türkiye’de üretilen hiçbir otomobil bugüne kadar arıza, kusurlu imalat nedeniyle geri çağrılmış değildir.”

Otomotiv sektöründe üretim ve montaj konusunda gösterdikleri başarının Ar-Ge, tasarım ve markalaşma çalışmalarında da yakalanması gerektiğine işaret eden Ergün, şunları dile getirdi: “2012 yılında 36 milyon ton sıvı ham çelik üretimiyle dünya çelik üretiminde 8’inci, Avrupa’da ise 2’nci sırada yer alıyoruz, ancak bu üretim kapasitesi ve becerisine rağmen entegre paslanmaz çelik üretimi konusunda yeterli çalışmamız yoktu. Şimdi yeni adımlar atıyoruz.

“Paslanmaz çelik üretimi çok ciddi bir ihtiyaç durumundadır. Zira ülkemizin yıllık paslanmaz çelik tüketimi 325 bin ton seviyesindedir. Bunun neredeyse tamamı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Daha da önemlisi önümüzdeki 10 yılda yıllık paslanmaz çelik tüketimi bir milyon ton seviyesine ulaşacaktır. Dolayısıyla paslanmaz çelik kullandığımız bütün sektörlerde ithal oranı fazla olmakta ve ürettiğimiz katmadeğer de düşük kalmaktadır.”



Türkiye, Ar-Ge’nin adresi olacak

Nihat Ergün, benzeri yatırımların hem ithalat harcamalarını azaltmak hem de ihracat gelirlerini artırmak açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti: “Biz ‘cari açık sorununu tüketimden ziyade, üretim sorunu olarak görmek gerekir’ derken, işte tam da bunu kastediyoruz. Hükümetimiz bu konunun hassasiyetini çok iyi bilmektedir. Üretimde katmadeğeri artıracak, Türkiye’yi araştırma geliştirme yoğun sektörün adresi haline getirecek adımları birer birer atmaktayız. Her zaman her sektörde Türkiye’de tüketilen ürünlerin aynı zamanda ülkede imal edilen ürünler olmasına önem ve özen gösteriyoruz. Bu konuda özellikle kamu alıcıları ile sektör temsilcilerini biraraya getiren önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz bütün sektörleri bu bilinçle desteklemeye, geliştirmeye devam edeceğiz. 10 yıl içinde makroekonomik dengeleri iyileştirmek konusunda gösterdiğimiz başarıları bundan sonra mikro ölçekli reformlara daha fazla yansıtacağız. 10 yılda düşük teknolojilerden orta teknolojilere geçişte göstermiş olduğumuz başarıyı önümüzdeki 10 yılda ileri teknolojiler seviyesine geçişte göstermeliyiz.”



Fabrika Türkiye’ye katkı sağlayacak

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sangkyu Lee ise fabrikanın Türkiye’nin dünya ekonomisinde 10. sıraya yükselmesinde büyük katkı sağlayacağına emin olduğunu ifade etti. Sangkyu Lee konuşmasında, çelik sektörünün Kore’yi 50 yıl içinde otomotiv, hassas işleme ekipmanı, beyaz eşya, akıllı telefon gibi ürünleri üst seviyede üreten ve dünya ekonomisinde 15. sıraya gelen güçlü bir ülke olarak yükselmesine neden olduğunu kaydetti.



Kocaeli önemli

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da istihdam ihtiyacını kapatmaya yönelik önemli bir açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, Kocaeli’nin ekonomideki ağırlığına değindi, özel sektörün yaptığı yatırımların öneminden sözetti.



Kore-Türkiye dostluğu

Posco Başkanı Joon Yang Chung, Türkiye ve Kore arasında bulunan fiziksel mesafeye karşın kardeş ülkeler, dünyanın en yakın iki dost ülkesi olduklarını söyledi. Chung, “Kore savaşında Türk milletinin gösterdiği destek ve fedakarlık kalbimizde ve zihnimizde silinmeyecek izler bırakmıştır” dedi.



Türkiye’de ilk

Törende konuşan Posco Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar emeği geçen herkese teşekkür etti, yatırımın Türk-Kore dostluğu için önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi. Posco Assan’ın başlangıçta 200 bin ton üretim kapasitesiyle kurulduğunu, Türkiye’nin ilk soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik üretimini yaptığını anlatan Kibar, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde yüksek katmadeğerli ürün üretiminin artırılması amacıyla çalıştıklarını kaydetti.



Kore Gazileri’ne münibüs hediye edildi

Konuşmaların ardından tedarikçilere ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara plaket verildi. Törende özel olarak davet edilen Kore Gazileri’ne ise Posco Başkanı Joon Yang Chung 3 minibüs hediye etti.

