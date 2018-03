PPP Modeli ile kalkınma

Kamu özel sektör işbirliği Türkiye için tartışıldı. Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı (Finans Kulüp) ve Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘Kamu&Özel Sektör İşbirliği Modeli ile Yatırım’ konulu toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda kamu ve özel sektör ortaklıklarının ülkeye ve işletmelere sağlayacağı avantajlar irdelendi.





Finans Kulüp ile Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği ortak bir toplantıda ‘Kamu&Özel Sektör İşbirliği Modeli ile Yatırım’ konusunu değerlendirdiler. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Finans Kulüp Başkanı Tevfik Altınok, kamu hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi yaklaşımına 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararları neticesinde son verildiğini, ilk kez iktisadi devlet teşekküllerinden başlanarak özelleştirmenin bir ekonomi politikası olarak uygulamaya geçirildiğini hatırlattı. Altınok, “Önce Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuş bir süre sonra bu kuruluş Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dönüştürülmüştür. Ancak dünyada gelişen yeni ekonomik yaklaşım artık tüm kamu hizmetlerinin kamu ve özel sektör işbirliği modeliyle karşılanmasını ön plana çıkarmıştır” dedi.



Yeni düzenlemeler gerekiyor

Finansal konularda Türkiye’de mevcut hukuki düzenlemelerin yeniden ele alınması ve piyasa koşullarına özgü güncellemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Altınok, şöyle konuştu: “ Kamunun bu çerçevede yeni bir yapılanmaya giderek modelin uygulanmasında sorumlu teşkilatın, kamu özel sektör işbirliği uygulamasını standart yeknesak özelliklerle tasarlayarak hayata geçirmesinin uygun olacağı görüşündeyim. Özellikle kamu özel sektör işbirliği modelinin uygulanmaya başladığı İngiltere tecrübesinin örnek alınması gerektiğini düşünüyorum.”

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği Başkanı O. Oryal Ünver ise kamu ve özel sektör işbirliğine ilişkin değerlendirmesinde özellikle kamunun elindeki güvenlik hizmetlerinin sözkonusu modelle özel sektöre açılabileceğini söyledi.



Moderatörlüğünü Özelleştirme İdaresi Eski Başkanı Tezcan Yaramancı’nın yaptığı toplantının panel kısmında, İngiltere İçişleri Bakanlığı Eski Ticari Müdür John Dodd ülkesinin eski modelden yeni modele geçiş sürecindeki deneyimlerini paylaştı. Dodd dış kaynak kullanımının önemine işaret ederek, kamu ve özel sektör işbirliği oluşumuna dikkat çekti. Dodd, Avrupa Birliği’nde son 20 yılda 1400’e yakın Kamu Özel Sektör İşbirliği kapsamında, 260 milyar Avro’luk kontratın imzalandığını vurguladı. Kamu ve Özel Sektör İşbirliği ‘Public Private Partners’ (PPP) modellerinde ilk girişimin İngiltere tarafından, özel sektörün kamusal alana girmesine mani tüm engellerin kaldırılmasının ardından, 1992 yılında özel sektör işbirliği ile kurulduğunun ve PPP modelinin genel çerçevesini oluşturan "Özel Sektör Finansman Girişimi" (PFI-Private Finance Initiative) ile atıldığının altını çizen Dodd, İngiltere'de modelin başarılı uygulamalarını takiben bir çok ülkenin bu modeli kendi ülkelerinde uygulamak için harekete geçtiklerini de vurguladı.



Karlılığı yüksek işler

Dış kaynak kullanımının kamu ve özel sektör kurumlarına büyük kar sağladığını ve İngiltere’de kaynak kullanımının hem finansman sağlanması, hem de maliyetlerin indirgenmesinde başarılı olduğunu belirten John Dodd, “Dış kaynak kullanımı hem maliyetlerin ve riskin azaltılmasında hem de dağıtım hizmetlerinin etkinliğinde getiri sağlarken şirketlerin çekirdek hizmetlere konsantre olmasına da izin veriyor. Bu görüş birçok gelişmekte olan ekonomide de destekleniyor. Özellikle bütçe kısıtlamaları söz konusu olduğunda kapitalin korunması ve giderlerin düşürülmesi için çok iyi bir yol” dedi.

Kamu ve özel sektör işbirliğinin her geçen gün, hem kamuda hem de özel sektörde daha fazla iş dalında hizmet verdiğine dikkat çeken Dodd örnekler gösterdi: “İngiltere’deki yerel yönetimler kamu sektörü yararına, hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi ve paylaşılmasında çok aktif. Örneğin İngiltere Adalet Bakanlığı, daha fazla satın alma yaparak özel cezaevleri, şartlı tahliye servisleri, elektronik kontrol ve mahkeme temel esasları servisi gibi birçok kamu hizmetinin daha özelleştirilmesini istiyor. Ayrıca İngiliz Polisi özel sektör ile güçleneceği işbirliği çerçevesinde hizmetlerini özel sektöre açarak yüzde 20’lik tasarruf etmeyi planlıyor.”



Mevcut para politikaları Türkiye’yi büyütmez

Ekonomist Atilla Yeşilada, mevcut bütçe ve para politikalarıyla arzu edilen büyümenin imkansız olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Çin ve Hindistan gibi büyüme rakamlarına imza atacak potansiyelde bir ülkedir. Ama o rakamlara ulaşmak için modeli yeniden tanımlamak gerekiyor. Bunun için kamuda şu üç noktaya dikkat çekmeliyiz:



1- Kamu ne yapıyor ve ne yapmalı?

2- Hangi oranda özel sektör yatırımı ve işbirliği yapılabilir?

3- Denetim.”



Yeşilada, gelecek yıl kamunun sabit yatırımlara 40 milyar TL ayırdığını hatırlatarak, “Kamu altyapı yatırımlarıyla yeterince kalkınmak imkansız. Özel sektörün işin içine katılması gerekiyor. Bunun içinde özel sektörün önünü açmak zorundayız” dedi.



Özel sektöre kapalı kamu alanları

Özelleştirme İdaresi Proje Grup Başkanı ve International PPP Platform Kurucu Başkanı Dr. Ayhan Sarısu, ise kamunun yatırım yaptığı her alanda özel sektörün de yer alabileceğini belirterek, Türkiye’de ise özellikle koalisyon hükümetleri nedeniyle 1985-

2005 yılları arasında 8 milyar TL, 2005 ve 2012 yılları arasında ise 35 milyar TL’lik özelleştirme yapıldığını duyurdu. Kamu özel sektör işbirliği için özellikle yeni bir kanuna ihtiyaç duyulduğunu paylaşan Sarısu, oysa kamu ve özel sektör işbirliği modelinin Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanan bir uygulama olduğunu açıkladı.



Sermaye kamuya gayrimenkul için gitmesin

Finans Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Eken ise sunumunda ‘sermaye neden kamu ile işbirliği yapar sorusu’nu yönelterek ‘Sermayenin kamuya gelmesinin nedeni sermaye artışını sağlamak’ olduğu gerçeğinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Eken, gayrimenkulun sermayenin hedefi olmaması gerektiğini paylaşan Eken, “Sermayenin bir projede yer alabilmesi için;



1- Yatırım tutarının maksimize edilmesi

2- Sermaye nakit akış tutarının maksimizasyonu

3- İskonto oranının maksimize edilmesi gerekiyor” dedi.



İşbirliği inovasyonları

Toplantıda Türkiye'de sağlam temellere dayalı oluşturulması planlanan kamu ve özel sektör işbirliği modeli için kamu harcamalarının kapital bazda azaltılması üzerinde de duruldu. Panelde ayrıca modelin Türkiye’deki gelişimi ve özel sektörün sorumluluklarını artırmak için sağlık sistemi, savunma, kanuni düzenlemeler, eğitim sistemi ve ulaştırma alt yapısı ile ilgili yeni yöntemler keşfedilmesi ve bu tür hizmetlerin fiyat uygulamalarında yenilikçi politikaların geliştirilmesinin gerekliliği tartışıldı.