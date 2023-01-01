Ramada Plaza İstanbul Asia Airport

Tüm dünyada 100’den fazla ülkeye yayılmış, 18 farklı marka altında toplam 7000’i aşkın oteli, 620.000’den fazla oda kapasitesi ile dünyanın en büyük oda kapasiteli uluslararası zincir otel gruplarından biri olan Wyndham Hotel Group bünyesinde yeralan Ramada Plaza İstanbul Asia Airport, değerli misafirlerini; kusursuz hizmetin konforla buluştuğu, çok özel konaklama, yeme-içme ve eğlenme imkanlarıyla dolu ayrıcalıklı bir dünyaya davet ediyor.

Mimari dokusu, yaratıcı iç dekorasyonu, özenle tasarlanmış odaları, bünyesinde bulundurduğu alışveriş merkezi, seçkin lezzetler sunan mekanları, havalimanına ve iş merkezlerine olan yakınlığıyla farklılık yaratan otel, 154 standart, 20 executive, 7 suite, 1 deluxe suite, 1 king suite, 1 engelli odası ile birlikte toplam 184 oda olarak benzersiz hizmetini Türk misafirperverliğiyle yansıtıyor.