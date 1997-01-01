Rekabet varsa iyi bir demokrasi vardır

MÜSİAD Hizmet Sektör Kurulu tarafından düzenlenen, “ Türkiye’de Piyasa Ekonomisi, Rekabet Ortamı ve Rekabet Kurumu” konulu panele katılan Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr. Nurettin Kaldırımcı, KOBİ’ler için rekabetçi ortamın en uygun ortam olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hizmet Sektör Kurulu tarafından düzenlenen “Türkiye’de Piyasa Ekonomisi, Rekabet Ortamı ve Rekabet Kurumu” konulu panele Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr. Nurettin Kaldırımcı konuk olarak katıldı. Kaldırımcı, devletten ucuz kredi alan, hibe alan işletmelerin uzun süre ayakta kalamayacağını söyledi. KOBİ’ler için rekabetçi ortamın en uygun ortam olduğunu aktaran Kaldırımcı, “Bunun rekabet ortamının olması gerekir, rekabet ortamının tam anlamıyla işler hale gelmesi içinde ‘hukuk’a ihtiyaç vardır. Demokrasi içinde rekabet uygun ortamdır. Rekabet varsa iyi bir demokrasi vardır. Oy alamayanlar düzgün ürün üretemeyenlerdir. Kaliteli fikir üretemeyenlerdir. Tüm bunların sonunda demokraside de ortaya çıkan rekabet sonucu hayat kalitesi standartı yükselir” dedi.

Günümüzde, dünya genelinde her alanda rekabetin dikkate alındığını ifade eden Kaldırımcı, rekabeti arttırmaya yönelik projelerin üretildiğini, bu konuda uluslararası anlaşmaların yapıldığını ifade etti. Küçük ve orta seviye işletmelerin şikayetlerine bakamadıklarını kaydeden Kaldırımcı, “Çoğu sektörün rekabet ortamına müdahale edebilecek değiliz, yasaların bize verdiği izin doğrultusunda müdahalede bulunabiliyoruz. Mevzuat gereği gelen küçük ölçekli şikayetleri başka yerlere havale ediyoruz” diye konuştu.

Rekabet Kanunu’nun amacı piyasada tekelleşmeyi önlemek: Rekabet Yasası’nın ilk olarak Amerika’da kartellerin ve tekellerin piyasayı ele geçirmesini engelleme amacıyla 120 yıl önce çıkarıldığını belirten Kaldırımcı, Avrupa’daysa 1957’de Avrupa ülkelerinin ortak projesi olarak gündeme geldiğini, Türkiye’de 1994’te rekabet ortamını düzenlemeye yönelik kanun çıktığını, 1997’de de Rekabet Kurumu’nun kurulduğunu anlattı. Kaldırımcı’nın verdiği bilgiye göre; Rekabet Kurumu, 7 kurul üyesi, 148 meslek personeli ve 348 personelle hizmet veriyor. “1997’den bugüne kadar açılan 238 soruşturmanın, 230 tanesi tamamlandı, 8 soruşturma sürüyor” diyen Kaldırımcı, hakkında en çok soruşturma açılan sektörleri şöyle sıraladı: “Ulaştırma (38), gıda (27), inşaat (malzemeleri) (27) ilaç ve sağlık hizmetleri/ürünleri (24) Toplam ceza tutarı yaklaşık 2 milyar 650 milyon TL.” Kaldırımcı, birleşme ve devralmalara ilişkin de şu bilgileri paylaştı: “17 yılda incelenen yaklaşık 2900 işlem yapıldı. 10 tanesine izin verilmedi; 99 tanesine koşullu izin verildi. Rekabetçi bir ortamın oluşması için çalışıyoruz sektör raporlarımız var rekabet raporumuz var, Hükümetimiz ile sürekli görüşmelerimizi paylaşıyoruz.”