Rekabetçilikte gerilerdeyiz

Küresel Rekabet Raporu’na göre Türkiye genel sıralamada 148 ülke arasında 44’üncü sırada yeraldı. Daha geriye düşmemek ve sıralamada yükselmek için inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanmalıyız.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik performansını değerlendiren bir çalışmasını açıkladı.

Buna göre Türkiye dünya sıralamasında alt sıralarda yer aldı. Türkiye, ‘Küresel Rekabet Raporu’nda genel sıralamada 148 ülke arasında 44’üncü sırada bulunuyor. Değişik kategorilerde Türkiye’nin yeri şöyle:



- Bilimsel araştırma kurumları kalitesi 63.

- Ar-Ge harcamaları 68.

- Bilim insanı ve mühendis sayısı 53.

- Faydalı model ve patent sayısı 41.

- Şirketlerin Ar-Ge harcamalarında 68.



Hangi ülkeler yaratıcı?

İnovasyon kapasitesinde Almanya 4., ABD 5., Japonya 6., Güney Kore 22., Çin 30. sırada iken Türkiye’nin yeri 45. sıra. Ar-Ge’de ve üniversite-sanayi işbirliğinde ABD 3., Almanya 9., Japonya 17., Güney Kore 26., Çin 33. sırayı almışken Türkiye bu konuda 52. sırada yer buluyor. Küresel Rekabet Gücü Sıralaması’nda Türkiye’nin 148 ülke arasında yeri 44. sıra olurken bu listede Almanya 4., ABD 5., Japonya 9., Güney Kore 25. ve Çin 29. sırada yer aldı.

Ülkelerin Ar-Ge performansı OECD’nin Bilim, Teknoloji ve Sanayi Puan Tablosu üzerinden bakıldığında; Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları 2013’te 11.1 milyar dolar oldu. Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) oranı ise yüzde 0.92, kişi başına Ar-Ge harcaması ise 166 dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Almanya’nın Ar-Ge harcaması 93.1 milyar dolar, GSYİH’e oranı 2.88, kişi başına Ar-Ge harcaması ise 1.138 dolar olarak gerçekleşti. Çin’in Ar-Ge harcaması 178.2 milyar dolar, bunun GSYİH’e oranı yüzde 1.84 ve kişi başı Ar-Ge harcaması 155 dolar oldu. Güney Kore’nin ise Ar-Ge harcaması 53.2 milyar dolar, GSYİH’e oranı yüzde 4.03 ve Ar-Ge harcaması kişi başına 1.203 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Ar-Ge yatırımlarında büyük bir potansiyelinin bulunduğu, ancak rakip ülkelerle rekabet edecek politikaların eksikliğinin önemli tehdit oluşturduğu tespit edildi. Türkiye’nin Ar-Ge ile ilgili zayıf noktaları şöyle sıralandı: “Üniversitelerin ileri teknoloji alanlarında yeterli sayıda ve nitelikte uzman yetiştirmiyor olması ve üniversitelerin sanayi ile etkileşiminin hâlâ zayıf olması...” Toplam bilimsel doküman sayısı ABD’de 537 bin 308, Almanya’da 143 bin 284, Çin’de 392 bin 164, Japonya’da 118 bin 768 ve Güney Kore’de 67 bin 688 iken Türkiye’de 25 bin 18 olarak gerçekleşti. Yayın sayısı sıralamasında 10 yılda 8 basamak yükselen Türkiye, 13 yıl önce 26. sırada iken geçen yıl 18. oldu. Yüksek teknoloji içerikli sektörlerin ihracat payı Almanya’da yüzde 32, ABD’de yüzde 46, Çin’de yüzde 39, Japonya’da yüzde 31 ve Güney Kore’de yüzde 41 iken Türkiye ise sadece yüzde 4.8. Görülüyor ki; inovasyon ve Ar-Ge Türkiye ekonomisinin en zayıf yönüdür ve gündemin en başına yazılmalıdır.



ÜLKELER ARASINDAKİ REKABET GÜCÜ





