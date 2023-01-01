Sağlık girişimcilerini bekleyen kuluçka merkezi

Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi (İnovita), sağlık alanında Türkiye’nin girişimcilerini yaratıyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmetlerde: Mentor görüşmeleri ve danışmanlık hizmetleri, patent desteği, pazar araştırma, girişim desteklerinin yanısıra ürünün ticarileşmesi için gerekli olan laboratuvar desteği de yer alıyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi (İnovita), sağlık teknolojilerinde yenilikçi fikri olan tüm girişimcileri katma değer yaratacak ürün ve hizmet yaratması için ücretsiz desteklemeyi hedefliyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Merkezi’nin proje yürütücülüğünde hayata geçen İnovita’nın proje iştirakçileri arasında ise Teknopark İstanbul, KOSGEB ve Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği yer alıyor.

İnovita Proje Koordinatörü Sevim Tekeli, yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürmek için ihtiyaç duyulan hizmetleri ve planlamayı sağlamak amacıyla faaliyet yürüttüklerini belirtiyor. Tamamen ücretsiz hizmet veren İnovita; fikri mülkiyet, hukuk, finans, proje geliştirme-fon mekanizmaları reklam ve pazarlama ile iş geliştirme danışmanlığı sağlıyor.

İnovita’nın destekleri üç noktaya odaklanıyor; eğitim, mentorluk ve etkinlikler. Sevim Tekeli, “Yenilikçi fikirlerinizi ürüne dönüştürecek fırsatları buluşturmak için Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde ilk girişimcilik merkezi tüm altyapısıyla sizleri bekliyor” diyor.



18 girişimciye destek

Sağlık alanı Türkiye’nin en fazla dış bağımlılığı olan sektörlerden birini oluşturuyor. Kamu sağlık alanında yerli her türlü faaliyetin gerçekleşmesi için bir dizi destek sunuluyor. Tekeli, sağlık teknolojilerinde yenilikçi fikirlerin katma değer yaratan ekonomik ürünlere dönüşmesinin önemli olduğunu, İnovita’nın girişimcilerin iş, operasyon, pazarlama mekanizmalarına yoğunlaşarak girişimciliği teşvik ettiklerini aktarıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin sağlık alanındaki tecrübesini İnovita ile girişimcilere aktardıklarının altını çizen Tekeli, şu bilgileri veriyor: “Tecrübe ve imkanlarından yararlandığımız tek kurum Boğaziçi Üniversitesi değil. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden destek alıyoruz. Türkiye’nin sağlık alanında gelişiminin girişimcilik aşamasında ortaya çıkması gerekiyor. Şu anda İnovita’nın Boğaziçi Üniversitesi’nin Kandilli Kampüsü’nde 3 kattan oluşan binamızda oluşturulan ön kuluçka alanımızda 8 projeye destek olabiliyoruz. Aynı zamanda Üniversitesi’nin Avrupa yakası kampüsünde ise 10 oda kontenjanımız var. İlk yılbaşında çağrıya çıktık, ilk girişimcilerimizi aldık. Şu anda başarılı 6 projeye fiziksel olarak alan sağladık”



Kaynak Kalkınma Bakanlığı’ndan

Kalkınma Bakanlığı’ndan İşbirliği Platformu ve Kuluçka Merkezi’nin 1 yıllık fon aldığını hatırlatan Tekeli, ilk projenin maliyetinin 1 milyon 200 bin, diğerinin ise 700 bin olduğunu aktarıyor. Sözkonusu kaynağın; altyapı, kurulum ve idari bölümlerin yapılanması için oluşturulduğunu ve farklı noktalardan fon sağlayarak daha fazla girişimciye destek olacakları bilgisini veriyor. İnovita’nın tek desteği ofisle sınırlı değil. Tekeli, gönüllülük esasına dayalı yüzde 90 sağlık sektöründen mentorların girişimcilere pazarlama, iş geliştirme gibi entelektüel sermayeyi sunduklarını duyuruyor.



Laboratuvar altyapısı Avrupa’da tek

İnovita’da yer almış girişimcilerin ticarileşebilir bir fikir veya ürün üretmesi yegane amaç. Girişimcilerin kendi kendilerini yönetmesi için TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’den fon sağlaması için çalıştıklarını aktaran Tekeli, aynı zamanda uluslararası fonlardan yararlanmak için proje yazma desteği gibi bir dizi destek sağladıklarını açıklıyor. Girişimcilere sürekli eğitimler vermenin yanısıra fikrin ürüne dönüşme sürecinde son teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuvar altyapısını sunduklarının altını çizen Tekeli şöyle konuşuyor: “İnovita’dan destek almak için yenilikçi fikir olması dışında bir şartımız yok. Bunun için yılda 3-4 kez çağrıya çıkıyoruz. Ön kuluçka merkezinde amacımız girişimciyi alıp, ona iş planını kurup, fon mekanizmalarından yararlanmasını sağlayarak şirketleşme sürecine geçişini temin etmektir. Bu hizmetleri verirken bizi farklı kılan temel özelliklerimizden biri de laboratuvar desteğini sağlamamızdır. 250 metrekare alanda 5 bağımsız odadan oluşan laborutvarlarımızda gerekli olan tüm şartları oluşturarak ürünün ticarileşmesi yolunda ilk imalat noktasını oluşturuyoruz. Akredite olan laboratuvarımız dışarıda az bulunan bir yapı. Avrupa’da ilk olarak hem kimya hem elektronik alanında bir ürünün ilk üretimine imkan sağlıyoruz. Ayrıca hayvan merkezimiz ile deneyde kullanılacak hayvanları sağlayabiliyoruz. Hem hayvan merkezi hem temiz oda dışarıya da hizmet veriyor.”



Ar-Ge uzun süre desteklenmeli

Bünyelerindeki girişimcilerin gelişmesi için ekonomik kaynağın önemli olduğunu dile getiren Tekeli, önümüzdeki dönem Boğaziçi Vakfı bünyesinde Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri odaklı bir bilişim fonu oluşturacaklarını duyuruyor. Sözkonusu fonla girişimciler için melek sermaye hizmetini sunacaklarına dikkat çeken Tekeli, şu bilgileri verdi: “Girişimcinin en fazla takıldığı nokta finansman değil. Zira iyi bir proje için çok sayıda fon sağlanabilir. Ama girişimcinin şirketleşip gelişmesi zor. Çünkü bu bir süreç işi oluyor. Ar-Ge süreci uzun süre alabiliyor. Yatırım şirketleri ağırlıklı dönüşü 6 ay ile 1 yılı bulan ürün ve hizmetleri destekliyor. Sağlık alanında bir adım geride duruyorlar.”



İNOVİTA’NIN 1. DÖNEM BAŞARILI GİRİŞİMCİ VE PROJELERİ

- Özgür Kaya: Temassız Sıcaklık Kontrollü Cerrahi Laser Sistemi geliştiriyor.

- Bora Büyüksaraç-Engin Baysoy-Didar Talat: Kişiye Özel 3 Boyutlu Kalça Protezi Seçimi.

- Umut Yeşilmen: Medikal Cihaz Haberleşme Platformu.

- Büşra Kahraman Ağır: Evde Tedavi İçin Mobil Bir İdrar Analiz Sistemi. (Hastaneye gitmeden evde tahil imkanı sağlıyor)

- Senad Tüzünoğlu: Otomatik Defibrilatör Sistemi. (Kalbin Durması, kalp ritminde bozukluğu olması sonucu acil müdahale cihazı.)

- Murat Tümer: Radyolojik Ölçüm Cihazları.