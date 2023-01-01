Samsung’dan geleceğin yaşayan evleri

Samsung Electronics akıllı ev teknolojileri alanında attığı yenilikçi adımlarla bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir teknoloji dünyası yaratıyor.

Evler alışveriş yapılabilecek, eğitim ve sağlık hizmeti alınabilecek bir merkeze dönüşüyor. Birbiriyle iletişim kurabilen akıllı ev aletlerinin yanısıra çok yakın gelecekte evlerdeki teknoloji, tüketicinin kişisel tercih ve alışkanlıklarını aklında tutup, ihtiyaçlarını öngörerek, iletişime geçebilecek yeterlilikte görünmez bir arayüz haline gelecek. Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Hüseyin Erel, bu teknolojilerin en kısa sürede Samsung teknolojisiyle insanların günlük rutini haline geleceğinden hiç kuşku duymadıklarını söyledi.