Sanayide kamu destekli verimlilik stratejisi: Kümelenme

Türkiye henüz yüksek teknoloji ağırlıklı endüstriyel üretime geçmemiş ülkelerden olduğu, imalat sanayisinde hala orta düzey teknoloji hakim bulunduğu için çok yüksek bir verimlilik artışı potansiyeli taşıyor. Bu nedenle sanayide verimlilik artırıcı projelere odaklanmak, ülke ekonomisinin rekabetçi olması ve cari açık kırılganlığından kurtulması için hem çok önemli, hem de kaçınılmaz görünüyor.

Sanayide verimliliği artırma stratejilerinden biri de “Kümelenme Modeli”dir. Çünkü bu model sanayide verimliliği artırıyor. Daha az enerjiyle daha fazla üretmeyi mümkün kılıyor. Firmalara rekabet gücü, büyümeye “sürdürülebilir” nitelik kazandırıyor.

Bu noktadan hareketle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı konuyu ciddi ve kapsamlı bir yaklaşımla ele aldı; “Küme Destek Programı”nı oluşturdu. Küme Destek Programı kapsamında Bakanlık 30 milyon TL kaynak ayırdı. Bu bağlamda küme oluşumlarına 5 yıl süre ile destek sağlanacak.



Destek, kümelerin şu faaliyetlerine verilecek:

- Ortak küme markasının geliştirilmesi

- Lobi ve tanıtım faaliyetleri

- Nitelikli işgücü piyasası geliştirme

- Hammadde ve ara malı kalitesini geliştirme

- Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesi

- Ortak hammadde ve ara malı temini

- Enerji verimliliği programları

- Yenilenebilir enerji programları

- Uygulamalı Ar-Ge laboratuvarı kurulması

- İnovasyon programları



Destek programı için 1'inci başvuru çağrısına 17 kümelenme birlikteliği başvurusu yapıldı. Bu 17 Kümelenme Projesinin kapsadığı toplam içerik ve alan şu şekilde somutlandı:

Birliktelikler toplam 42 üniversiteyi ve 588 firmayı kapsıyor; 5 Organize Sanayi Bölgesi’ni, 24 Sanayi Odası ve Ticaret Sanayi Odası’nı içine alıyor. Bu 17 kümelenmesine kurumsal olarak 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1 Teknoloji Transfer Ofisi, 32 dernek, 3 İhracatçılar Birliği, 3 enstitü ve araştırma merkezi, 10 STK ve 4 belediye katıldı.

Önümüzdeki süreçte üniversitelerin kümelenme faaliyetleri ve sanayi bölgelerinin kümelenmede daha aktif bir rol almalarına yönelik teşvik edici bir yapı oluşturulmasına yönelik “küme kolaylaştırıcı ve uzmanları” yetiştirmek amacıyla Kümelenme Akademisi kurulacak. Ayrıca “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmesi de planlanıyor. KOBİ’ler kümelenerek ve Küme Destek Programı’na dayanarak amaçlarına daha kolay erişebilirler.



KÜME DESTEK PROGRAMINA BAŞVURAN KÜMELERl Diş sağlığı Kümelenmesi (İstanbul, Tekirdağ)

- Ankara Süper Kümesi-Kümeler Arası İşbirliğinin Geliştirilmesi Kümesi (Ankara)

- Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümelenmesi (Bilecik, Eskişehir, Kütahya)

- Gemi İnşa Sanayi Kümesi (Yalova, İstanbul)

- Doğu Marmara ve İstanbul Odağında Plastik Kümelenme Birlikteliği/Plast Clust (Yalova, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Sakarya)

- Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi (Bursa)

- İstanbul-Trakya Teknik Tekstil İş Kümesi (İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ)

- Raylı Sistemler Kümesi (Bursa)

- Gaziantep Bölgesi İplik Kümelenmesi (Gaziantep, K.Maraş, Adıyaman, Kilis)

- Bolu Kanatlı Et Kümesi (Bolu, Kocaeli)

- Doğu Marmara için Makina Sektöründe Kümelenme Birlikteliği (Kocaeli, Sakarya)

- Manisa Elektrik ve Elektronik Ürünler Kümesi (Manisa)

- Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesi (İstanbul)

- Antalya Sağlık Turizmi Kümesi (Antalya, İsparta)

- Yaş Meyve ve Sebze Kümesi (Adana, Mersin)

- Enerji Kümelenmesi (Ankara)

- İstanbul ve Çevre İlleri Sağlık Kümelenmesi- Yeni İlaç, Jenerik İlaç, Tıbbi Malzeme-Cihaz ve Koruyucu Halk Sağlığı (İstanbul, Kocaeli, Edirne, Bursa, Bilecik)



OSTİM’DE SEKTÖREL KÜMELER

- Savunma ve Havacılık Kümelenmesi

- İş & İnşaat Makineleri Kümelenmesi

- Medikal Sanayi Kümelenmesi

- Yenilenebilir Enerji ve Çevre Kümelenmesi

- Raylı Sistemler Kümelenmesi

- Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi