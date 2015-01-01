Sanayide yeni hedef; Afro-Avrasya

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı 2015-2018 dönemi Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda stratejik hedefler, “sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katmadeğerli yerli üretimin geliştirilmesi” biçiminde konuldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yüksek Planlama Kurulu’na sunulan yeni Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda hedef coğrafya Afro-Avrasya olarak genişletildi. Belge; Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanacak yeni sanayi teşvikleri programıyla birlikte kamuoyuna sunulacak.

Yeni sanayi strateji belgesi önemli teşvikler öngörüyor. Öncelikle Türkiye’nin üç bölgesinde Büyük Sanayi Yatırım Bölgeleri oluşturulacak. Bu terim Türkiye’de ilk kez kullanılıyor.

Bir ilk olan diğer yaklaşım ise; kamu alımlarının uzun vadeli perspektifle planlanacak olması. Bununla; yerli üretim için yatırımların planlanmasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.



İleri teknolojiye destek

Eylem planında önemli ilave teşvikler bulunuyor. Verilecek teşvikler, ‘Orta’ ve ‘İleri Teknoloji’ yatırımları ile yüksek miktarlı ithalatı yapılan ürünlerin yerli olarak üretimi amacıyla yapılacak yatırımlara yoğunlaşıyor.

Firmaların orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimine odaklanması amacıyla farklı yatırım destek programları oluşturulacak. Bu kapsamda, ithal edilen test ve muayene hizmetlerinin ülke içinde yapılabilmesi için akredite laboratuvar-test merkezi yatırımları ve ithal bağımlılığı yüksek olan ara malların üretimi için yatırımlar ek teşviklerle desteklenecek.



OSB’lere yeni avantajlar

Eylem planında, OSB’lerle küçük sanayi sitelerine verilen kredilerin iyileştirilmesi de öngörüldü. Bu tür bölgelerin kuruluş aşamasında kolaylık sağlamak amacıyla kamulaştırma desteği de verilecek.

Teknoloji yoğun ürünlere geçebilmelerini özendirmek için KOBİ’lerin birleşmeleri de destekler kapsamına alınıyor. KOBİ’lerin üniversitelerle işbirliğinin mali olarak desteklenmesi de planda yeraldı. Deneyim paylaşımı ve eğitim kalitesini yükseltmek için, patent sayısı, ürün geliştirme ve sanayi uygulama projeleri akademik yükselme kriterleri arasında olacak.



Rekabetçi olabilmek esas alınıyor

Yeni sanayi stratejisinde amaç şöyle ifade edildi: “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katmadeğerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak.”

Amaç değişmedi ama yeni belge ile hedefler yenilendi. Yüksek teknolojili ürünlere geçiş önceliği korunurken bu kez vurgularda değişiklikler yapıldı. Belge şu iki stratejik hedefi belirliyor:

1- Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katmadeğerli yerli üretimin geliştirilmesi.

2- Türkiye’de sanayinin GSYH içindeki payının kademeli olarak artırılması ise uzun dönemli ve yüksek oranlı sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması.



Dönüşümü zorlayan birikim hazır

Sanayinin mevcut teknolojik durumuna ilişkin yapılan tespit şu tabloyu veriyor:

- 2003-2012 yılları arasında düşük teknoloji grubuna giren malların imalat sanayiindeki payı yüzde 47’den yüzde 39.1’e düştü.

- Ortanın altı ve ortanın üstü teknoloji grubuna giren mallarda oran yüzde 47.4’ten yüzde 57.3’e yükseldi.

- Yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 5.7’den yüzde 3.5’e geriledi. Gerileme; orta ve düşük teknolojili ürünlerdeki üretim artışının, yüksek teknolojili ürünlerden daha hızlı artmasından kaynaklandı.

- Düşük teknolojili ürünlerden orta teknolojiye geçişte başarı sağlandı. Yüksek teknolojiye geçiş için de benzeri bir yaklaşım gerekiyor.



POLİTİKA VE EYLEM

Strateji belgesindeki yeni politika ve eylemler şöyle düzenlendi:

- Yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi.

- Para, maliye ve teşvik politikalarının uygulanmasında kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi.

- Gelir politikalarının reel ekonomiyi destekleyen, istihdam ve yatırımları teşvik eden nitelikte olması.

- Yatırımın her safhasında ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları çözmek.

- İhracat odaklı üretimin arttırılmasını desteklemek.

- AB ülkelerinin Türkiye’ye karşı anti-damping, anti-sübvansiyon ve korunma önlemlerine karşı mücadele.

- Gümrük Birliği daha etkin hale getirilerek AB ülkelerindeki pazar payımızın artırılması.

- AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin güçlendirilmesi.

- Hizmet sektörü ihracatına daha fazla önem verilmesi.

- Türkiye’den yurtdışına yapılacak yatırımlarda yerel dağıtım zincirlerine etki ve coğrafi fırsatları değerlendirme. Bu amaçla “Yurtdışı Yatırım Strateji Belgesi” hazırlanması.

- KOBİ’lere yönelik faizsiz finansman araçlarının yaygınlaştırılması.

- Az gelişmiş bölgelerde KOBİ’lerin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlayıcı kefalet politikaları uygulanması.

- Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sisteminin güçlenmesi.

- Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde özel sektör odaklı, çıktıların ticarileşmesine odaklanılması.

- Kamu sahipliğinde kalacak elektrik iletimi ve yine kamu elinde kalmasına karar verilen HES’lere yatırımların sürdürülmesi.

- Sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin kümelenme ve demiryollarına bağlantılarının desteklenmesi.

- Sanayi işletmelerinin üretim süreçlerinde minimum kaynak tüketimi ve minimum atık üretimi prensibine dayalı eko-verimlilik/temiz üretimin özendirilmesi.