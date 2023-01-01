Satış ve Karlılığı Arttırmanın En Hızlı ve Etkili Yöntemleri
Bir şirketin en önemli ihtiyacı satış gelirlerini yani cirosunu arttırmaktır. Genellikle şirketlerde karlı büyümeyi yakalayabilmek öncelikli hedeftir. Leaders’ Coach İşletme Koçları, şirket sahipleri ve yöneticileri ile çalışırken şirket dinamiklerine özel olarak tasarlanan satış/pazarlama yöntemleri ile karlı ve sürdürülebilir büyüme üzerine odaklanmaktalar.
Birçok şirket, satışı arttırmanın yolunun yüksek bütçeli tanıtım faaliyetlerinden geçtiğini düşünebilir. Bu aslında bir şehir efsanesidir veya bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir iddiadır. Leaders’ Coach farkıyla Süreç Yönetimi doğru pazar analizi ve segmentasyona olanak sağlayarak sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesini hedefler.
Özellikle KOBİ’ler için yeni pazara giriş, üstlenilen risklerin ağırlığını arttıran bir faktördür.
- Mevcut pazarda mevcut ürünlerle büyümek; En az risk barındırır.
- Mevcut pazara yeni ürünler lanse etmek; En iyi ikinci seçimdir.
- Yeni bir ürünle yeni bir pazara girmek; Maksimum risk barındırır.
- Mevcut ürünle yeni bir pazara girmek; Nispeten daha az ama yine yüksek risk barındırır.
Bu tür pazar girişlerine karar vermeden önce tüketici alışkanlıkları, dağıtım kanalları, rakipler, ödeme şekilleri, iletişim kanalları gibi birçok konu detaylı olarak araştırılmalı ve pazar araştırma sonuçlarına göre mutlaka alternatifli senaryolar hazırlanmalıdır. Leaders’ Coach’un deneyimli işletme koçları hizmetlerinde, ‘8 pazarlama yaklaşımı’nı ve bu yaklaşımla en iyi örtüşen pazarlama taktiklerini müşterisi olan şirketlere uygulamakta ve bu yolla ciro artışı ve karlılığı sağlamaktadır.
Leaders’ Coach müşterisine özel ‘Gelir / Ciro Modeli’ oluşturularak başlanan süreç, birçok farklı iş alanı için iyi sonuçlar veren bir kar modellemesidir ve geleneksel satış sürecini bir müşterinin şirkete yarattığı katmadeğerle birleştiren özel bir sistematik içerir. Kısaca tanımlamak gerekirse bir dönem içerisinde, potansiyel müşterilerin “Müşteri Aday Aday”ı olarak tanımlanmasından, “Müşteri”ye dönüşümüne kadar olan süreçler planlanır ve ilgili taktiklerin işe uygulanması sonucu müşteri sayısı ve ciro artışı sağlanır. Bu istisnasız her müşteri için ve müşteriye özel uygulanan ve sonuçları dönüşüm oranlarının sürekli ölçülebilmesi ile birebir takip edilebilen, son derece başarılı bir uygulamadır ve şirket sahibinin süreci bizzat takip etmesiyle de başarısı neredeyse kesin bir taktikler bütünüdür.
Gelir / Ciro Modeli oluşturulurken her bir adım detaylandırılmakta ve uygun taktiklerle desteklenmektedir.
Uygulanan Taktikler;
- Müşteri dönüşüm oranını arttırma,
- Alışveriş başına satış miktarını arttırma,
- Alışverişte ürün ortalama fiyatını yükseltme,
- Satın alma sıklığını arttırmadır.
Şirket için pazar ve rekabet şartları dikkate alınarak uygun taktikler seçilmelidir. Nakit akışını iyileştirme taktikleri ile süreç desteklenmekte ve şirkete özel ve şirketin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmekte ve uygulamanın her aşamasında test edilmektedir. Bu yolla, satış maliyetleri sürekli kontrol altında tutulabilmekte ve ciro/karlılık artışı her aşamada ölçülebilmektedir. Süreç kısa ve uzun vadeli pazarlama planıyla bütünleştirilmekte ve sürdürülebilir bir büyüme için şirketin kendisine uygun yol haritası detaylı olarak oluşturulmaktadır. Leaders’ Coach müşterisi olan şirket sahipleri işletme koçluğu çalışmasının ilk aylarında, tüm bu süreçlerin oluşturulması sırasında ilk başta daha fazla çalışsalar da; ilerleyen zamanda şirketine kazandırdığı sürdürülebilir büyüme yapısı ve karlılık modeli ile uzun yıllar kendisine yeni işlere odaklanabilme, özel hayatına zaman ayırabilme olanağı da bulacak ve sürdürülebilir büyüme yolunda sağlıklı bir sistematiğe kavuşmuş olacaktır.