Sektör Meclisleri “Muhtıra!” verdi
Her sektörün bir mini reform beklentisi bulunuyor. Taleplerin toplamı Türkiye’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmesi gereken yeni düzenlemelere işaret ediyor.
TOBB bünyesinde çalışan Sektör Meclisleri, sorunlarına çözüm olacak reform taleplerini oluşturdular. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bu talepleri, Hükümet’in gündemine sokmak için teslim aldı. Sektörlerin bu reform taleplerini yayınlıyoruz.
AMBALAJ
Çözüm: Ahşap, kağıt, karton, alüminyum, çelik ve plastik esaslı ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan hammaddeleri üreten işletmeler desteklenmeli.
BANKACILIK VE FİNANS
Çözüm: BSMV, KKDF gibi dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldırılmalı, zorunlu karşılıklar için piyasa faiz oranları/enflasyon oranı düzeyinde faiz ödenmeli.
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Çözüm: Taksit sınırlandırması, küçük mağazaların durumunu düzeltecek şekilde revize edilmeli.
BİLGİSAYAR YAZILIM
Çözüm: Ulusal yazılım endüstrisi ürünleri de ekonomik ürün/mal olarak kabul edilerek haksız rekabetin önüne geçilmeli.
CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ
Çözüm: Revize standart yürürlüğe konulmalı.
ÇİMENTO VE ÇİMENTO ÜRÜNLERİ
Çözüm: Hammadde ruhsat güvenliği izinlerinin daha önce olduğu gibi ilgili kurumlarca verilmesi.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
Çözüm: Enerji verimliliği yüksek ürünlerde vergi indirimi ve AB ülkelerindekilere benzer teşvikler uygulanmalı.
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
Çözüm: Başta TRT payı olmak üzere, elektrik üzerindeki her türlü fon kaldırılmalı.
DENİZCİLİK
Çözüm: Yerli tersanelerin, devletleri tarafından desteklenen yabancı tersaneler karşısındaki kamu alımlarına ilişkin dezavantajları ortadan kaldırılmalı.
DERİ ve DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ
Çözüm: Çevre maliyetleri ile deri firmalarının atık su arıtım ve geri kazanım sistemlerinin getirdiği mali yük azaltılmalı.
DOĞALGAZ
Çözüm: Büyük yatırımlarda üçüncü tarafların erişimine engel olmamak şartıyla, finansman, teknik ve ticari ihtiyaçlar için her tesise münhasıran, gereken kapasite muafiyeti verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı.
DÖKÜM SANAYİ
Çözüm: Döküm sektörü girdi sağladığı sektörler gibi teşvik kapsamına alınmalıdır.
EĞİTİM
Çözüm: Dershanelerin dönüşümü gönüllü olmalı, cazip alternatifler sunularak pilot uygulamalarla kendiliğinden geçiş sağlanmalı, teşvikler uygulanabilir olmalı ve mevcut kurumları da kapsamalıdır.
ENERJİ
Çözüm: Enerji fonu kaldırılmalı, bu pay ve vergiler, tahsil edilmesini müteakip ilgili kuruluşlara ödenmelidir.
FUARCILIK
Çözüm: Kamu-özel sektör işbirliği içerisinde, fuarlarda yabancı ziyaretçilerin artırılmasına yönelik tanıtım mecrası, kaynak ve görev tahsisi konularında çalışma yapılmalı.
GIDA SANAYİ
Çözüm: Gıda denetim sistemi yalnızca nihai ürüne odaklanmamalı, üretim süreci ve tesis etkin bir biçimde denetlenmeli.
GİRİŞİM SERMAYESİ
Çözüm: TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı’nın kamu üniversitelerinin işlevini artırmak için, TBMM’deki Patent Kanun Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi temin edilmeli.
HAYVANCILIK
Çözüm: Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve STK’ların söz sahibi olduğu, politikalar üretip uygulayabilen bir “kurum” oluşturulmalı.
İÇECEK SANAYİ
Çözüm: Sanayi tipi ürün çeşidi ve verimliliği arttırılmalı, arz-talep dengesini gözetecek hammadde üretimi planlanmalı.
İKLİMLENDİRME
Çözüm: Kamu alımlarında ürünlerin yurtiçinde üretimlerinin yapılıp yapılmadığı araştırılarak üretilen ürünlerin yurtiçinden tedariki teşvik edilmeli.
İLAÇ SANAYİ
Çözüm: Türkiye’de üretilmesi mümkün olan ilaçlar süratle ruhsatlandırılmalı, geri ödemesi hızlı bir şekilde yapılmalı ve kamu alımlarında öncelikli olarak tercih edilmesi sağlanmalıdır.
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ
Çözüm: Özel sektörün plantasyon ormanı işine girebilmesi için gerekli hukuki alt yapı oluşturulmalı ve teşvik edilmeli.
KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
Çözüm: Akaryakıtta ve bilette uygulanan ÖTV ve KDV oranı indirilmeli ya da yüzde 50 oranında iadesi sağlanmalıdır.
KİMYA SANAYİ
Çözüm: Kimyasal girdilerin üretileceği, yatırım büyüklüğü 50 milyon doların üzerinde olan entegre tesislerin kurulması için yatırımcılara gerekli ek teşvikler proje bazında tetkik edilerek verilmelidir.
KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM
Çözüm: Kumaşlara uygulanan korunma önlemleri sona erdirilmeli, yurtiçinde iplik ve kumaş üreticileri desteklenmeli.
KOZMETİK ve TEMİZLİK
Çözüm: Taklitçilik suçu şikayete bağlı olmaktan çıkartılarak kolluk kuvvetlerinin re’sen müdahalesine imkan tanınmalı, sahte ve taklit olduğu kanıtlanan ürünlerin imha edilmeleri sağlanmalı.
KUYUMCULUK
Çözüm: Kıymetli taş ithalinde ÖTV tamamen kaldırılmalıdır.
KOBİ MÜTEAHHİTLİK
Çözüm: Standartlar oluşturularak mevzuat hükmüne bağlanmalı, hazırlanacak mevzuatta yapı müteahhitliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin bünyelerinde en az lisans seviyesinde bir inşaat mühendisi, mimar veya teknik öğretmenlik eğitimi almış personel bulundurması şartı getirilmeli, ayrıca belirli sermaye kriterine yer verilmeli.
MADENCİLİK
Çözüm: Madencilik faaliyetleri 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamasındaki uygulamalardan muaf tutularak, mevcut mevzuata işlerlik kazandırılmalıdır.
MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI
Çözüm: Sektör için teşvikler bölge farkı gözetmeksizin uygulanmalıdır.
MEDİKAL
Çözüm:: Yerli malı satın alan hastaneleri teşvik etmek amacıyla, her yıl satın aldığı yerli malı bedelinin yüzde 15’i oranında risturn (iade) katkısı sağlanmalıdır.
MEDYA VE İLETİŞİM
Çözüm: TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası ile yerel gazetelerin temsilcilerine danışılarak ve mesleğin nitelik ve niceliğini etkileyen yeni gelişmeler de değerlendirilerek öneriler geliştirilmeli ve mevzuat çalışması yapılmalıdır.
MOBİLYA ÜRÜNLERİ
Çözüm: Özel ormancılık ve endüstriyel ağaç üretimine izin verilerek odun üretiminde dışa bağımlılık azaltılmalı.
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
Çözüm:Libya işveren kuruluşlarının teminat mektuplarını nakde çevirmemesi için temaslar yapılmalı.
ORMAN ÜRÜNLERİ
Çözüm: Satış fiyatlarının Avrupa ve diğer ülkelerdeki orman emvali fiyatları ile rekabet edecek seviyeye gelebilmesi için, maliyeti en fazla etkileyen ana unsur olan tevzii masraflarında düzenleme yapılmalı.
OTOMOTİV SANAYİ
Çözüm: Araçlarda vergi hadleri dengeli hale getirilmeli. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 8. bendinde yapılan K belgelerinin tanımına “öz mal olmayan araçlar” eklenmeli, diğer sorunlar için mevzuat çalışması olmalı.
OTOMOTİV YAN SANAYİ
Çözüm: OSB’lerdeki inşaat, altyapı (yol, su, elektrik, haberleşme, arıtma vs. gibi) harcamalarına KDV istisnası tanınmalı.
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ
Çözüm: Avrupa standartlarına uygun olarak 5188 sayılı Kanun’un 21. maddesi yeniden ve tüm tarafları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
PATENT VE MARKA VEKİLLERİ
Çözüm: TBMM Genel Kurulundaki tasarı geri çekilmeli, yerine sınai hakları düzenleyen yeni bir kanun metni, tarafların görüşleri alınarak hazırlanmalı.
PERAKENDECİLİK
Çözüm: İnternetten yapılan satışlarda denetim ve yaptırım sistemleri geliştirilmeli, yerel pazarlarda yazarkasa uygulaması hayata geçirilmeli, ürünler arası taksit farkı kaldırılmalı.
PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ
Çözüm: Akaryakıtlar üzerinden alınan çok yüksek oranlı vergiler zamana yayılı olarak düşürülmeli, akaryakıt sektöründe faaliyet gösterecek dağıtıcılara yönelik lisans kriterleri yükseltilmeli.
SAĞLIK
Çözüm: Sağlıkta uygulanan teminat paketinin kapsamı daraltılmalı, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hayata geçirilmeli, fark ücret sınırı tamamen kaldırılmalı.
SAVUNMA SANAYİ
Çözüm: Savunma ve havacılık sanayiine özel, devletten devlete satış ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan bir kredi sistemi kurulmalı.
SERAMİK VE REFRAKTER SANAYİ
Çözüm: Hammadde kaynaklarının işletilmesini engelleyen ve/veya kısıtlayan Mahalli İl Çevre Kurullarının çelişkili hükümleri ortadan kaldırılmalı.
SERBEST BÖLGELER
Çözüm: Serbest bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmetler KDV, ÖTV ve ÖİV’den muaf tutulmalı.
SERMAYE PİYASASI
Çözüm: Özellikle KOBİ’lerin halka arz sürecine KOSGEB gibi kuruluşlarca sağlanan teşvikler artırılmalı, bu teşviklerin kullanım prosedürleri kolaylaştırılmalı.
SEYAHAT ACENTELERİ VE REHBERLER
Çözüm: Kanunda tur operatörlüğü yapacak işletmelerin yaptığı işin kapasitesine göre sigorta-teminat gibi konularda mevzuat çalışması yapılmalı.
LPG
Çözüm: Enerji Strateji Belgesi’nde LPG sektörüyle ilgili stratejilere yer verilmeli.
SİGORTA EKSPERLERİ
Çözüm: Sigortacılık Kanunu’na; ekspertiz ücretinin miktarının, sigorta eksperi ile kendisini tayin eden taraf arasında serbestçe kararlaştırılmasına ilişkin hüküm eklenmeli. Mevcut poliçedeki teminatları içeren bir başka poliçe ibraz edilmesi durumunda, eski poliçenin gün esasından iptal edilmesine ilişkin düzenleme yapılmalı.
SİVİL HAVACILIK
Çözüm: KDV oranı yüzde 8’e indirilmeli.
TARIM
Çözüm: Tarımda kullanılan mazotta ÖTV kaldırılmalı, tarımsal üretimde yenilenebilir enerjinin kullanımı teşvik edilmeli.
TEKNİK MÜŞAVİRLİK
Çözüm: Teknik Müşavirlik hizmet bedelleri, tasarım dahil, yatırım bütçelerinde gerçek inşaat maliyetlerinin yüzde 6’sı ila yüzde 10’u arasında hesaplanarak yer almalı.
TEKSTİL SANAYİ
Çözüm: Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birlikte çalışarak, ayniyat tespiti uygulama esasları ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulmalı.
TELEKOMÜNİKASYON
Çözüm: BTK, mevcut yeraltı kanal ve gözleri, tüm işletmecilerce makul kira bedeliyle kullandıracak fiyat ve şartları sağlamalı.
TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ
Çözüm: PGD Sistemine her türlü yapı malzemesi üreticisi dahil edilmeli. Yapı malzemeleri üreticileri etkin olarak denetlenmeli.
TURİZM
Çözüm: Turizm İşletme Belgesi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı haksız rekabeti ortadan kaldıracak mevzuat çalışması yapmalı.
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
Çözüm: Lojistik köyler için hazırlanacak mevzuat Master Planı’nı temel almalı ve İspanya örneğindeki gibi geri dönüşü olmayan verimsiz yatırımlar önlenmeli.
YÜKSEK ÖĞRETİM
Çözüm: Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK burslarıyla yurtdışında doktora yapanların vakıf üniversitelerinde de görev alabilmeleri için gerekli mevzuat çalışması yapılmalı.