Sektörde uzman eksikliği var

Kalite OSGB Sorumlu Müdürü ve İş Güvenliği Uzmanı Fırat Bozgaç, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında gündeme gelen yükümlülüklerin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için pek çok olumlu uygulamanın yanında birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini söyledi. Bozgaç, olumsuzluğun başında yetkin İş Güvenliği Uzmanı eksikliği olduğunu aktardı.

Bozgaç, şunları söyledi: “2009 yılından itibaren pek çok aday sertifika alıp, resmi olarak iş güvenliği uzmanı sıfatı kazandı. Ancak, bu arkadaşlarımızın pek çoğunun saha deneyiminden yoksun olmaları nedeniyle mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükleri yerine getiremedikleri görülüyor. Uzmanların niteliksel anlamda yeterli deneyime sahip olmayışı, işletme ve saha ortamında doğan risklerin doğru analiz edilememesine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alması yasal anlamda zorunlu olan işletmelerin tamamına hizmet verecek ölçüde yetkin İş Güvenliği Uzmanı sayısı bulunmuyor.”

Bozgaç, Bakanlığın istihdam mecburiyetinden doğan ihtiyacı karşılamak adına sunduğu C ve B Sınıfı uzmanlar için Sınıf Yükseltme Sınavı’nın çok tehlikeli işyerleri için uzman sayısını artırmakla birlikte, sınava girme şartının yalnızca prim günü üzerinden değerlendirilmesinin sıkıntı yarattığını aktarıyor. Bozgaç’ın görüşleri şöyle: “Zaten yüksek risk altında olan bu çalışma alanlarında yetkin olmayan uzmanların görev alması gibi daha riskli bir durumun doğmasına neden olmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimini uzun süredir veren eğitim kurumlarının birçoğu bu durumun, çalışma alanlarındaki riski ziyadesiyle artırdığı yönünde fikir beyan ediyorlar.”

Bozgaç, Kalite Group’un İş Sağlığı Güvenliği alanındaki 17 yıllık deneyimini aktarmak üzere Saha Oryantasyon Eğitimleri düzenlediklerini belirtiyor. Bozgaç, “Çalışma alanlarında riskin azalması ve can kayıplarının önlenmesi adına daha bilgili ve operasyon süreçlerini tanıyan uzmanların yetişmesinde bu tür mesleki gelişim eğitimlerinin büyük önem arz ettiği inancıyla alana bu anlamda da katkı sunmayı hedeflemekteyiz” diye konuşuyor.