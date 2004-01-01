Sektörün kalite şefi; BORŞEN

Yüksek kalite bilinci, geniş ürün yelpazesiyle paslanmaz çelik sektörünün en önemli kuruluşu Borşen Boru Sanayi, yatırımlarının meyvesini almaya başladığı 2013’ten sonra 2014’ün ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 100 artırdı. Dünyada ilk kez ‘inovatif kalite yönetim sistemi’ modelini kullanan Borşen, sektörün gelişiminde isteyen kişi ve kuruluşlara uzman kadrosuyla teorik ve ürün odaklı ücretsiz seminerler sunuyor.

2014 yılında paslanmaz sektöründeki tüm endüstri kuruluşlarını kapsayan hizmet ağıyla Borşen, kendi geliştirdiği ‘inovatif yönetim sistemini’ tüm yönetim birimlerinde kullanmaya başladı. Sistem ile hem müşteri memnuniyetini artıran Borşen, aynı zamanda sektörün gelişiminin de lokomotifi oluyor. Borşen Boru İş Geliştirme, Kurumsal İletişim ve CRM Müdürü Caner Fenerci, 18 bin çeşit malzemeyi stoklarında bulundurmanın yanısıra yüksek stok seviyesiyle sanayinin her sektörüne anında cevap verebildiğini aktarıyor. Fenerci, “Paslanmaz çelik sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir yer almakla beraber ülkenin tüm sanayi sektörlerinin ihtiyacı olan paslanmaz boru ve fittings malzemelerinin teminini elimizdeki çok geniş stok ağı karşılamaktadır” diyor.

Borşen, endüstriyel paslanmaz boru, fittings ve vanalar ile teknik spesifikasyonu farklı, yüksek teknoloji gerektiren ürünlerle birlikte dünya lideri Alfa Laval’in akış ekipmanlarının Türkiye genel distribütörlüğünü yürütüyor. Fenerci, şu bilgileri veriyor: “Bu hususa istinaden özellikle paslanmaz çelik hijyenik gıda normu borular, tüm fittings malzemeleri, vanalar ve tank aksesuarları ürün gruplarında sektörün ihtiyaç duyabileceği ekipmanların tamamını yine aynı orandaki yüksek stok seviyesi Borşen Boru Sanayi’nin sistem portföyünü oluşturmaktadır. Borşen Boru Sanayi yüksek basınç sistemlerinde ve kojenerasyon, enerji, doğalgaz dönüşüm sistemleri ile marin sektörünün hidrolik ve pnömatik hatlarında ağırlıklı kullanılan enstrümantasyon tüp fittingsleri ve valfleri ile yine bir dünya devi olan Ham–Let Valves& Fittings firmasının Türkiye genel distribütörlüğünü sürdürmektedir.”

Kalitesi kendi laboratuvarında tescilleniyor: 1979’dan itibaren İstanbul’da faaliyette olan Borşen Boru Sanayi, çok geniş speklere sahip paslanmaz malzeme stoğu sayesinde yabancı ülkelere ciddi oranda ihracat gerçekleştiriyor. Firma ayrıca 2005 yılından bu yana Türkiye’de bir ilk olan prosese yönelik paslanmaz T.I.G kaynaklı boru üretimini en son teknolojiye sahip tam otomasyonlu hatları ile Türkiye ve dünya genelindeki endüstri kuruluşlarına sunuyor. Caner Fenerci, geçen yıl ihracatta tüm hedeflere ulaştıklarını, cirolarının yüzde 50’sini ihracatla karşıladıklarını belirtiyor. Borşen tarafından üretilen tüm paslanmaz boruların EN10204:2004 3.1 sertifikası ve PED 97/23/EC basınçlı kaplar direktifine uygunluk sertifikasyonunun gereksinimi firmanın kendi bünyesindeki kalite kontrol laboratuvarında gerçekleştiriliyor.

Borşen Boru Sanayi’nin üretim tesislerindeki boru üretimi uluslararası Lloyd-TÜV kuruluşları tarafından tip onay akreditasyonları ile de belgelendiriliyor. Fenerci şu bilgiyi veriyor: “Borşen kalite kontrol ve test laboratuvarları; paslanmaz, karbon çelik, alüminyum vb. metallerin kimyasal ve mekanik ölçülerinin kontrollerini analiz şartlarına göre hassas kalibrasyonlu donanıma sahip cihazlarla gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki müşterileri portföyüne TSE EN ISO / IEC 17025 akreditasyonuna sahip raporları ile sunuyor.”



Ücretsiz seminer ve teknik bilgi paylaşımı

Caner Fenerci, 2013 yılının yatırımlar açısından olumlu geçmesinin yanısıra satış parametrelerinin arttığını kaydediyor: “Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. 2014’ün ilk çeyreğinde ihracatımız, 2013 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 100 arttı. Mevcut iş hacmimizi 2014’ün ilk yarısında katlayarak büyütmekteyiz.”

Borşen Boru Sanayi’nin sektörün gelişimi yönünde bir dizi çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Fenerci, şu bilgileri veriyor: “İç piyasada niteliksiz ve kalite standartlarına uyum göstermeyen pek çok ürün bulunuyor. kullanıcılar bu konularda yeter derecede bilgilendirilmiyor. Borşen olarak uzman mühendis kadrosu ile ‘Paslanmaz Tekniği’ seminerleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca broşürler yayınlayarak sektörün gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tüketicinin haklarının korunması konusunda isteyenlerle ücretsiz teknik bilgi paylaşımı gerçekleştirirken yine ücretsiz olarak teorik ve görsel verilerle isteyen kuruluşları bilgilendiriyoruz.”