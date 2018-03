Sivil yakınlaşma

“Türk-Çin Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği”





Marmara Grubu Vakfı ile merkezi Pekin’de bulunan ve başkanlığını Çin Halk Meclisi Eski Başkanı Han Qide’nin yürüttüğü Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Derneği, birlikte, “Türk-Çin Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği” konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıya KobiEfor Dergisi de özel olarak davet edildi. KobiEfor’un Sahibi ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez’in de katıldığı ve temaslarda bulunduğu toplantıya Türkiye’den pek çok işadamı, sivil toplum kuruluşu ve medya temsilcisi de ilgi gösterdi.

Marmara Grubu Vakfı ile Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Derneği’nin “Türk-Çin Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği” toplantısında Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Derneği Başkanı Han Qide, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Derneği Başkan Yardımcısı ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı He Jun, Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tianjin Belediyesi Başkan Yardımcısı Chen Yongchuan, eski Milletvekili ve Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Derneği Genel Sekreteri Zhu Rui ile Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey Üyeleri Prof.Dr. Sema Kalaycıoğlu, Prof.Dr. Akile Gürsoy ve Prof.Dr. Atilla Dicle konuştu. Konuşmacılar, Çin ve Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda somut adımlar atılmasının gerekliliğini vurguladı, gelecekte sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Cemiyeti Başkanı ve yöneticilerinin Türkiye’ye yaptığı bu ziyaretin ekonomi ve sivil toplum düşüncesine yararlı olmasını ve işbirliği potansiyellerini bir adım daha ileri taşımasını temenni ettiğini söyledi. Suver, şunları dile getirdi: “Biz Marmara Grubu Vakfı olarak Çin’i her zaman fırsat olarak değerlendiriyoruz. Marmara Grubu Vakfı olarak iki defa Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret ettik. Çin İnsan Haklarını Geliştirme Derneği (China Foundation for Human Rights Development) ile Nisan 2012’de ve Çin Uluslararası Dostane Temaslar Kurumu (China Association for International Friendly Contact) ile Nisan 2013’de partnerlik anlaşmalarını imzaladık. Marmara Grubu Vakfı olarak Türkiye’nin Çin için lojistik avantajları olduğuna inanıyoruz. Çinli yatırımcılar Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması imzalayan ve avantajlar elde eden Türkiye’ye yatırım yaparak Türkiye’yi Avrupa’ya sıçrama noktası olarak kullanabilir. Çin’in Türkiye’deki yatırımları yok denecek kadar az. Çinliler son dönemde madencilik ve enerji alanında yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Bunları ülkemize çekebiliriz. Çinliler Türkler’le ortak yatırımlar yapabilir. Çin Asya’nın en doğusunda, Türkiye Asya’nın en batısında. Dolayısıyla Asya’nın iki yakasını biraraya getirecek çok önemli ülkeleriz. İki yakanın biraraya gelmesi son derece önemli. Özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2015 yılında 50 milyar dolara, 2020 yılında ise 100 milyar dolara ulaştırılması Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hedeflediği bir politikadır. Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Türk bankalarının Çin’de daha faal olmaları iş dünyamızca istenmektedir. Çin bankalarının ise Türkiye’de daha fazla iş yapması ve buraya daha fazla şube açması, daha çok sayıda Çin bankasının Türkiye’yi merkez alması da iş dünyamızın arzu ettiği değerler arasındadır.”

İpekyolu’nun Avrupa’ya açılan kapısının Marmaray Projesi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile Pekin’den Londra’ya demiryolunun 2015’te devreye girmesiyle taşımacılık alanında yeniden bir demirden ipekyolu oluşacağını da açıklayan Suver, sivil toplum alanında da halktan halka oluşturabilecekleri sosyal ve kültürel birlikteliklerle Çin-Türkiye ilişkilerinde ayrı bir kapı daha açabileceklerine inandıklarını kaydetti ve toplantıda dile getirilenlerle yeni potansiyellerin kapısının aralanacağını da sözlerine ekledi.

Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Derneği Başkanı Han Qide, son yıllarda Çin ve Türkiye ilişkilerinin çok geliştiğini belirterek, geçen yıl Türkiye’de Çin Kültür Yılı etkinlikleri yapıldığını, bu yıl da Çin’de Türkiye Kültür Yılı etkinlikleri gerçekleştirildiğini anlattı.

Çin Halkı Barış ve Silahsızlandırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tianjin Belediyesi Başkan Yardımcısı Chen Yongchuan, İpekyolu’nun önemini vurgulayarak, iki ülkenin üniversiteleri arasında yapılan işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.