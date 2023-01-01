Somfy görüntülü diyafon sistemleri ile daha güvenli evler

Ev otomasyon sistemlerinde dünyaca ünlü marka Somfy’nin görüntülü diyafonları, zili çalan kişinin görüntüsünü otomatik olarak ev veya işyerinde bulunan monitöre iletiyor, görüntü iletimiyle birlikte kapıdaki kişiyle sesli olarak iletişim kurmaya ve kapı otomatiğini açmaya da olanak sağlıyor.

Somfy görüntülü diyafon sistemlerinin V200, V400 ve V600 olmak üzere 3 farklı modeli bulunuyor. V400 ve V600 modelleri, evde kimse yokken kapıyı çalan kişilerin fotoğraflarını çekip, 400 fotoğrafa kadar hafızasına kaydedebiliyor.