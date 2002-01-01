Son 10 yılda kredilerde artan–eksilen il payları ve... Kalkınan Anadolu

Bankaların artan şube sayılarıyla Anadolu illerine yayılmaları, kredilerini çeşitlendirmeleri ve KOBİ’lerin üretime ve ihracata odaklanmaları Anadolu’yu ayakları üzerinde doğrulttu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) “Kredilerin İllere Göre Dağılımı”nı açıkladı. Anadolu’nun ekonomik olarak güçlendiği ortaya çıktı. Anadolu’daki 76 ilde son on yılda kredi kullanımında yüzde 2.35 artış oldu.

Kredi kullanım payı yüzde 2.4 ile en çok yükselen Antalya 2013’te 33 milyar TL kredi kullandı.

Şube başına kredi kullanımında İstanbul’u geçerek 2013 lideri olan Gaziantep, yüzde 1.51’lik artış ve 22 milyar TL kullanım ile ikinci oldu.

KOBİ’leri sayesinde ihracatını son 8 yılda 2.5 kat arttıran Konya, yüzde 1.32’lik artış oranı ve 15 milyar TL ile üçüncü sırada yeraldı.

İstanbul’un kredi kullanım payı yüzde 10.4 düştü, kredi hacmi ise 399 milyar TL olarak gerçekleşti. Ankara’nın oranı yüzde 6.3 azaldı, 109 milyar TL oldu.

2013 yılı sonunda Türkiye’de toplam 958 milyar TL kredi kullanımı gerçekleşti. Kredi kullanımının Anadolu’ya yayılarak artmasında bankaların hizmet kanallarını yaygın hale getirmesi ve büyük ölçekli işletmelerin yurtdışından borçlanma imkanlarının artması da etkili rol oynadı.

Büyüme ve refah ülkeye yayıldı: Son on yılda kredilerin dağılımı değişirken KOBİ, esnaf ve bireysel kredilerin payı arttı. Bankacılık sektörü kredilerini büyütürken kredi hizmetlerini ve müşteri portfoyünü çeşitlendirdi. Bu gelişme büyümenin ve refahın ülke geneline yayılmasına katkıda bulundu.

Kredi payı son 10 yılda en çok artan iller:



İller 2002 2013 Değişme(%)

Antalya 1.17 3.52 2.35

Gaziantep 0.80 2.32 1.51

Konya 0.34 1.65 1.32

Bursa 2.01 3.07 1.06

Hatay 0.48 1.29 0.81

Tekirdağ 0.20 0.87 0.67

Manisa 0.36 1.01 0.66

Muğla 0.29 0.93 0.64

İzmir 5.31 5.93 0.62

Aydın 0.29 0.86 0.57

Balıkesir 0.37 0.92 0.55



Kredi payı azalan iller;

İller 2002 2013 Değişme(%)

İstanbul 52.07 41.65 -10.43

Ankara 17.75 11.44 -6.31

Giresun 2.70 0.24 -2.45

Kocaeli 3.99 2.51 -1.48

Adana 2.36 2.11 -0.25



Bankaya borcunu ödeyemeyenlerKredi borcu taksitini zamanında ödemeyenlerin sayısı arttı, 2014’ün ilk 5 ayında 306 bin 914’e ulaştı. 2014’ün ilk 5 ayında bireysel kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 225 bin 167’ye, bireysel kredi veya kredi kartları borçlarını ödememiş gerçek kişi sayısı ise 532 bin 81’e ulaştı. Bankaya borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 2010’dan beri yükseliyor. Yıllar itibarıyla; 2009 yılında bireysel kredi borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 165 bin 309, kredi kartları borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 263 bin 549, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı ise 428 bin 858 idi. 2014 yılı (İlk 5 ay) toplamında ise bireysel kredi borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 265 bin 294. Kredi kartları borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 380 bin 180. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı ise 645 bin 474 oldu. Tüm yıllar baz alındığında ise; bireysel kredi borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 1 milyon 327 bin 991, kredi kartları borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı 1 milyon 855 bin 432, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı ise 3 milyon 183 bin 423’e yükseldi.

Bu arada BDDK’nın kesinleşmemiş verilerine göre 2008’de 55.3 milyar lira olan bankaların kullandırdığı tüketici kredileri 2013 sonu ayı itibarıyla 182 milyar liraya ulaştı. Mayıs 2014 itibarıyla konut kredileri 114.7 milyar liraya, otomobil kredileri 7.9 milyar liraya, kredi kartı hacmi 77.5 milyar liraya, diğer krediler ise 142.4 milyar liraya ulaşarak brüt bireysel kredilerin tutarı 343 milyar liraya dayandı.