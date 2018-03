Son Teşvik Dalgası

Türkiye ileri teknolojiyle ve yüksek katma değerli üretim yapacak yeni bir ekonomik yapıya dönüşmek için gerekli olan yatırım ve iç tasarruf politikalarını peyder pey devreye sokuyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi'ni açıkladı. “Dünya bir ekonomik kriz sürecinden geçmekte” diyen Davutoğlu; “İstihdamı önceleyen, üretime dönük, sanayi yatırımlarının ve reel sektörün güçlü olduğu ekonomilerin konjonktürel krizlere daha dirençli olduklarını” belirtti. “Hizmet ağırlıklı ya da üretim boyutu zayıf ekonomik yapıların bunlara da yanması güçtür” diye konuşan Davutoğlu; “Türkiye'nin üretim alanında yapısal bir değişim yaşayarak, yüksek teknoloji yoğunluklu üretime geçiş altyapısını kurmak, insan dokumuzu da bu çerçevede niteliksel bir değişime yöneltmektir” dedi. Başbakan Davutoğlu, açıkladıkları tedbir paketi ile üretimi, istihdamı teşvik edeceklerini, sanayi yatırımlarının ve reel sektörün üretim imkanlarını geliştirecek bazı önemli adımlar atacaklarını duyurdu.



Açıklanan paketin detayları:

"İşbaşı" ve pratik eğitim desteği

Özel sektör işyerlerinde yenibir işçi alımı yapıldığında 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programı’nda çalışacak bu kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecek. Bu da hem istihdama tevşik hem de ciddi bir mesleki eğitim desteği olacak. Ayrıca; işverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar, vergi matrahından düşürülebilecek. İşbaşı Eğitim Programı sonrası kursiyerler aynı işkolunda işe alınırsa imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecek. 2015 Temmuz ayına kadar işbaşı eğitimine başlanmış olması halinde ilave bir 6 ay daha desteklerden faydalanılacak.

Toplum yararına çalışma

Toplum yararına çalışma kapsamında ilave 120 bin yeni istihdam alanı oluşturuldu.

Yatırıma vergi desteği

Yatırım teşvikleri bağlamında yatırımcıya daha çok vergi indirimi sağlanacak. 2015 ve 2016 yıllarında yatırım dönemi için vergi indirimi artırılacak.Yatırımcıların 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak. 2015-2016 harcamaları için yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde uygulanacak oranları birinci bölgede daha önce hiçyoktu, mevcut durumda yatırım döneminde vergi indirimi birinci bölgede yüzde 50 artıyor. Yatırım döneminde vergi indirimi ikinci bölgede yüzde 10'dan yüzde 55'e,üçüncü bölgede yüzde 20'den yüzde 60'a, dördüncü bölgede yüzde 30'dan yüzde 65'e, beşinci bölgede yüzde 50'den yüzde 70'e,altıncı bölgede yüzde 80 olarak muhafaza ediliyor.

Yüksek teknoloji yatırımlarına destek

Yüksek teknoloji yatırımlarına destek verilecek. İleri teknoloji sınıfında yeralan yatırımlar,öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve 5. bölge desteklerinden yararlandırılacak. Orta yüksek teknoloji içeren proje ve yatırımlar bağlamında da ek tedbirler alınacak. Bu durumda 2014 yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek. Şu anda birinci bölge için bölgesel teşvik uygulamalarında yüzde 10 olan oran yüzde 15'e, ikinci bölge için yüzde 15'ten yüzde 20'ye, üçüncü bölge için yüzde 20'den yüzde 25'e, dördüncü bölge için yüzde 25'ten yüzde 30'a, beşinci bölgede yüzde 30'dan yüzde 40'a, altıncı bölgede yüzde 35'ten yüzde 50'ye çıkarılıyor. Büyük ölçekli yatırımlarda ise bu teşvikler birinci bölgede yüzde 20'den yüzde 25'e, ikinci bölgede yüzde 25'ten yüzde 30'a,üçüncü bölgede yüzde 30'dan yüzde 35'e, dördüncü bölgede yüzde 35'ten yüzde 40'a, beşinci bölgede yüzde 40'tan yüzde 50'ye, altıncı bölgede yüzde 45'ten yüzde 60'a getirilecek.

Sigorta primi işveren hisse desteği

Yatırımlara halen verilmekte olan sigorta primi işveren hissesi desteği bu sene sonuna kadar yapılacak yatırımlar için birinci bölgede sıfırdan 2 yıla, 2. bölgede sıfırdan 3 yıla, 3. bölgede 3 yıldan 5 yıla, 4. bölgede 5 yıldan 6 yıla, 5. bölgede 6 yıldan 7 yıla,6. bölgede 7 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Ayrıca nakdi sermaye artırımı yapan şirketler için, artırılan sermayenin belli bir kısmı heryıl kurum kazancından indirilebilecek ve şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımı özendirilecek.

Tasarım merkezleri desteği

Niteliksel dönüşümü ortaya koyan faaliyetlerden olan Ar-Ge ve tasarıma daha fazla destek sağlanacak. Üretimde tasarım aşaması, katkı değer itibarıyla en fazla değerin, zihinsel katkının da yapıldığı bir aşama. Bu çerçevede nihai ürün kadar, o ürüne giden bütün süreçlerdeki etkin katkıyı artıracak bir dönem. Bu çerçevede tasarım merkezleri de tıpkı Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek. Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak. KOBİ'lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek görecek.

KKDF sıfırlandı

Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranı yüzde 6'dan yüzde sıfıra indirildi. Böylece sanayicinin, özellikle ara malı ithalatından kaynaklanan girdi maliyeti azaltıldı. KKDF'nin sıfırlanması ile ilgili uygulama Maliye Bakanlığı tarafından 8 Nisan itibariyle başlatıldı. Malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre kaynak kullanım destek fonu oranı yüzde sıfıra indirildi.

Hazine Destekli kefalet

Hazine destekli kefaletin kapsamı genişletildi. Kazine kaynaklarından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek 1 milyar lira tutarındaki kaynak, 2 milyar liraya çıkarıldı. Böylelikle Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 20 milyar tutarına kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin önü açıldı.

İmalatçı KOBİ'ye destek

Özellikle KOBİ'lerin güçlendirilmesi, iş hayatındaki paylarının artırılması için özel tedbirler alınacak. İmalatçı KOBİ'ler bağlamında mevcut durumda her bir KOBİ için 1,5 milyon lira ve her bir risk grubu için 2 milyon lira olan kefalet limiti, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin yatırım kredileri için 2,5 milyon liraya, her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ'ler için ise 3 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca diğer KOBİ'ler için 8 yıl olam maksimum vade, imalatçı KOBİ'ler için 10 yıla çıkarıldı, diğer KOBİ'ler için yüzde 75 olan kefalet oranı imalatçı KOBİ'ler için yüzde 80'e çıkarıldı.

Kadın girişimciye destek

Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başllatıldı. Düzenleme ile kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlanacak.

Kalkınma bankası yeniden

Ar-Ge’ye dayalı sanayi yatırımları için özel bir proje ve finansman modeli geliştirilecek. TÜBİTAK tarafından, başta enerji, ulaşırma ve sağlık sektörleri olmak üzere imalat sanayisinde hazırlanan projeler Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile desteklenecek. Fizibilite çalışmaları da TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılacak. Projeler özel sektör tarafından hayata geçirilecek, TÜBİTAK gerektiği takdirde bu şirketlere belirli bir süre ortak olabilecek. Projenin finansmanında özel sektör öz kaynak kullanımı yüzde 20 olacak. Türkiye Kalkınma Bankası da yüzde 50'ye kadar uygun koşullu finansman desteği sağlayacak. Bu arada Türkiye Kalkınma Bankası bütün bu kalkınma, istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği verebilmek için çok ciddi bir şekilde yeniden yapılandırılacak ve dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilecek düzeye getirilecek.





Başbakandan Taahhütler

TOBB tarafından organize edilen 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nın kapanışında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu şu taahhütlerde bulundu:

1- OSB Kanunu Geçici 9. Maddesi’nde süreli olarak öngörülen OSB içindeki kullanılmayan parsellerin, bedelsiz olarak yatırımcılara tahsis edilmesi uygulaması 12 Nisan 2015 itibariyla 2 yıl daha uzatıldı.

2- Turizmde çalışanların, tesislerin kapalı olduğu ya da kapasitelerini düşürdü¤ü kış aylarında çalışanları için daha düşük oranda sosyal güvenlik primi uygulaması talebi bulunuyor. Başbakan Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu talebi yerine getireceğini, günlük ya da dönemlik bir farklılık yaratılacağını kaydetti.

3- AB fonlarından desteklenen IPARD Kırsal Kalkı nma Programı hibe ve kredilerinden yararlanacak il sayısı artırılacak. Bu kapsamda 39 il daha desteklere dahil edilecek, mevcut destek alan illerde de yeni alanlarda kredi ve hibe verilmeye başlanacak.

4- Ahmet Davutoğlu, talepler arasında bulunan Kızılırmak ve Yeşilırmak arasında kalan bölgeye yönelik entegre bir kalkınma programı hazırlanmasına yönelik girişimi de başlattıklarını kaydetti.

5- Türkiye’nin önceliklerinden birinin eğitim olduğunu tekrarlayan Davutoğlu, kamu-özel sektör işbirliği ile meslek liselerinin yeniden yapılandırılmasını sağlamak yönündeki girişimlerine katkı istedi.



Mehmet Şimşek - Maliye Bakanı: Öz kaynakla finansman

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öz kaynakla finansmanda, nakdi sermaye artışı üzerinden hesaplanan belli bir tutarın kurum kazancından indirilmesine imkan getirildiğini belirterek, “Böylece sermaye şirketlerinin, yabancı kaynak yerine öz kaynak kullanımı özendirilecek” dedi. Uygulamanın esaslarınıda açıklayan Şimşek, bundan sermaye şirketlerinin yararlanabileceğini söyledi. Uygulamadan, şirket kuruluşunda konulan nakdi sermaye kısmı dahil, artırılan nakdi sermaye için faydanılabileceğini belirten Şimşek, şu bilgileri verdi: “Artırılan nakdi sermaye üzerinden ticari kredi faiz oranına göre hesaplanan tutarın belirlenen indirim oranı kadarlık kısmı, kurum kazancından her yıl ayrı ayrı düşülecek. Kanuni indirim oranı yüzde 50 olmakla beraber, Bakanlar Kurulu, bu oranı farklı kriterlere göre yüzde 0 ile yüzde 150 aralığında belirleyebilecek. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen tutarlar, sonraki yıllara devredecek. İndirim tutarı, nakdi sermaye artışının yapıldığı ilk yıl sermayenin ödendiği ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar hesaplanacak. Düzenleme 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.”



Rifat Hisarcıklıoğlu - TOBB Başkanı: Yeni bir moralTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tüm dünyada yeni bir iktisadi ortama geçişin sancılarının yaşandığı bir ortamda açıklanan bu destek paketi, Sanayicilerimize ve yatırımcılarımıza yeni bir moral ve şevk getirecektir. Dile getirdiğimiz pek çok sıkıntı önerinin bu yeni destek paketinde karşılığını görmekten büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, özellikle istihdam ve vergi teşviklerinin kapsamı genişletilerek süresinin uzatılmasının yeni istihdam ve yatırımları hayata geçireceğini ifade etti.