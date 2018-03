Sosyal merkezli Ramazan sofraları

Ramazan bir kültürdür, dışa dönüktür, iftar sofraları gönül köprüleridir...





Ramazan kültürü Türkiye’de en somut ifadesini gösteriş merkezli olmayan iftar sofralarında bulur. Ramazan’da insanlar paylaşmak ve daha çok misafir ağırlamak isterler. Bunu bilen konaklama ve ağırlama tesisleri özel Ramazan menüleri ile kurdukları zengin iftar sofraları sayesinde bu kültürün yaşamasını temin ediyorlar. Toplumsal kültürümüzün anlamlı ayrılmaz bir parçası da “Ramazan Sofraları”dır. Gösteriş merkezli yozlaşmış örneklerini bir kenara koyarsak “Ramazan kültürü”, “Ramazan ekonomisi”, “Ramazan ahlakı” gibi katman katman sarılmış bir toplumsallıktan sözediyoruz demektir.

Nedir Ramazan Sofrası’nda ete kemiğe bürünen bu özel kültürün yerleşik çizgileri?

Önce şunu görmek gerekir: Ramazan=oruç değildir. Dünyadaki büyük dinlere ve inanç sistemlerine baktığımızda algı ve uygulamalar farklı olsa bile, tamamında orucun var olduğunu görüyoruz. Oruç bütün inançlarda ahlakla açıklanmıştır. Örneğin yalan söyleme, dilinle oruç tut, denmiştir. Kötüyü dinleme, kulağın oruçlu olsun diye vaazedilmiştir. Yanlış yola gitme, ayağınla oruç tut telkini bile vardır farklı oruç algılarında.

Oruç bireysel, Ramazan ise toplumsal olandır. Oruç bireye kendi kendisiyle hesaplaşma, insana kendi kendisiyle yüzleşme fırsatı sunarken Ramazan hem sosyal yaşantımızda, hem davranış biçimlerimizde, hem çevreye ve topluma karşı olan ilişkilerimizde çok ciddi köklü birtakım değişiklikler yaratır. İnsanlar daha mütevazı olmaya, daha duyarlı davranmaya çağrılır. Ramazan insana, kendini kontrol etmesini, duygularını ve duyularını daha disiplinli kullanmasını söyler.

Ramazan Türk insanında, herhangi bir zorlamaya başvurmadan ve öncelikle de kültürel yönden çok önemli farklılıklar yaratarak kendisini gösterir. Örneğin Ramazan’da insanımız daha fazla misafir ağırlamak ister, yardımseverlik duygusu yükselir. Alışılmış olandan vazgeçer, özel bir heyecan yaşamak isteriz. İftarlar, sahurlar, teravih namazları ve ziyaretler daha çok insanı biraraya getirir. Birbirini hatırlama, görme ve ağırlama hissi Ramazanlarda yoğun yaşanır. Bu demektir ki Ramazan sosyalleşmemizde bir maniveladır.

Ramazan bereketi, paylaşımdan doğan somut bir zengileşmedir. Belli bir dine aitken bütün dinlere açılabildiğimiz en geniş kapıdır Ramazan. Sabrı testettiğimiz, kendimizi adalet duygusuna kaptırdığımız derin bir gönül denizi gibidir Ramazan Kültürümüz.

Sanılanın aksine, Ramazan kültürümüz sosyal hayatımızın bütün zenginliğini kapsayan geniş bir çerçevedir. Ramazan’da edebiyatın, sanatın, günlük hayatın, mutfağın, bununla birlikte eğlence hayatının tümü daha bir görünüm kazanır. Ramazan’da moda, Ramazan’da defile, Ramazan’da sergi…

Ramazan çok değişik insanları ortak duygu yüklerinin altına sokar. Olması gerekeni herkesin önüne koyar. Alçakgönüllülük, içtenlik, samimiyet, kaynaşma hiç olmadığı kadar insanı tanımlayan kriterler haline gelir.

Ramazan’da mutfak kültürümüz de 1 aylığına değişiklik geçirir; bunun en canlı örneğini, kurgulanmış Ramazan Sofraları’ndan görür ve yaşarız.



Holiday Inn City İstanbul’da

Rüya şehir İstanbul’un tam kalbi Topkapı surlarında konumlanmış 5 yıldızlı Holiday Inn Istanbul City, kişi başı 59 TL olan iftar menüsüyle Naar Restaurant’ı hazırladı. Ramazan ruhunu tüm güzelliğiyle yansıtacağı vaadiyle Naar Retaurant, Türk damak tadına uygun birbirinden lezzetli yemekler sunacak. Holiday Inn City İstanbul’daki Naar Retaurant’ta, birbirinden zengin soğuk, sıcak ve tatlı menüsüyle Ramazan Ayı’na yakışan lezzetler bir araya getirildi, mükemmel bir iftar için ideal bir mekan yaratıldı.



Wyndham Kalamış’ta şölen

Anadolu Yakası’nın gözde adreslerinden olan Wyndham Kalamış’ta Ramazan ayında lezzet şöleni yaşanacak. Marmara Denizi’nin manzarasına doyulmaz bir noktasında konumlanan Wyndham Kalamış, bünyesindeki Remina Restoran’da canlı tasavvuf dinletisi eşliğinde sunulan iftar programı ile konuklarını ağırlayacak. Remina Restoran’ın dünya çapındaki deneyimli mutfak ekibi tarafından özenle hazırlanan, Ramazan’a değer katan tatlarla donatılmış seçkin Ramazan menüsü, farklı damak tatlarına uygun, geniş bir lezzet yelpazesi içeriyor.



İstanbul Astoria ve Beylikdüzü Skyport AVM’de Özcanlar Köfte

Yaz Ramazan’larının uğrak noktası Özcanlar Köfte Tekirdağ’ın 60 yıllık reçetesiyle aslına sadık lezzeti köftesini konuklarına sunuyor. Özcanlar, kendi üretimi şırası ve ayranıyla da içleri serinletiyor.Elma dilim patates, közlenmiş biber ve Tekirdağ Köftesi’nin olmazsa olmazı kırmızıbiber sosuyla da ihtişamlı bir görüntü oluşturan tabağıyla tadına doyulmaz bir Ramazan sofrası hazırlayan Özcanlar Köfte, peynir helvası ya da Hayrabolu tatlısı ile damaklara son dokunuşu yapıyor.



Le Méridien İstanbul’dan yaz iftarları

Le Meridien İstanbul Etiler’in bünyesindeki Akdeniz ve Dünya mutfaklarından eşsiz lezzet kombinasyonları sunan ve açık hava alternatifi de bulunan restoranı La Torre, Ramazan için hazırlanan keyifli iftar mönüsü ve yaratıcı büfesiyle davetkar. La Torre Restoran, keşfedilmemiş pek çok lezzeti açığa çıkarmaya Ramazan’da da devam edeceğini açıkladı. Yeniden yorumlanmış sofra zenginlikleri, ayrılmaz bal-kaymak ikilisi, hünkar beğendi, kır pidesi, elbasan tavası, hurma tatlısı ve damıtma şerbet gibi farklılıklar La Torre iftar sofralarına renk katacak.



Falls in Galata iftarı

Falls In Galata usta ekibi tarafından hazırlanan hem göze, hem damağa hitap eden menüler, iftar yemeklerini şölene dönüştürecek. Gizli vaha bahçesinde, Türk Müziğinin klasik dönemlerine ait plakların çaldığı, tarihi atmosferinde birbirinden zengin alternatifin yer aldığı Falls In Galata İftar menüsünde; demir hindi şerbeti, iç pilavlı saray yahnisi, kızarmış mantı, karanfilli erik kompostosu olacak. İftar sofralarının eşsiz lezzeti güllaç da menüyü taçlandıracak.



Sezon Pirinç’in mercimekleri

Ürün portföyünde pirinçten, fasulyeye, nohuttan mercimeğe 22 farklı tarım ürünü olan Sezon Pirinç Ramazan sofralarının vazgeçilmezi mercimek çorbası için yeşil, kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere 4 farklı lezzet alternatifi sunuyor. Firma Ege Bölgesi’nin sarı mercimeği, Yozgat ve Çorum’un yeşil mercimeği, Mardin Kızıltepe mahsulü kırmızı mercimek ve Amerika’dan ithal edilen doğal Beluga siyah mercimeği Ramazan sofralarına lezzet katmak için marketlere sundu.



Kempinski Hotel The Dome: Özel tatlar

Antalya'nın en yeşil ve sessiz beldelerinden Belek'te konumlanan Kempinski Hotel The Dome, bu yıl Osmanlı mutfağının geleneksel lezzetlerini çağdaş yorumlarla birlikte iftar sofralarına taşıyor. On bir ayın sultanını bereketi ile karşılayan Kempinski Hotel The Dome, Ramazan ayına özel zengin mönüsüne farklı sürprizler ve dinletileri de ekleyerek, iftar sohbetlerini uzun soluklu keyfe dönüştürüyor.Yemek seçenekleri arasında iftariyeliklerden çorbalara, zeytinyağlılardan hamur işlerine, kuzu tandır, Hünkar Beğendi gibi et yemeklerinden leziz tatlılara kadar geleneksel Osmanlı ve Türk mutfağının gözde yemekleri yer alıyor.



Ramazan sofralarında Hamov

Damak tadına düşkünlerin adresi olan Hamov, iftar saatlerinde, konuklarına zengin ve lezzet dolu bir menü sunuyor. Geleneksel iftariyelik tabağı ile hafif bir başlangıç ve arzu edenler için bir kase sıcacık çorba… Süzme mercimek, tarhana, tavuk suyu, kabak çorbası…

Sırada zeytinyağlılar var.. Enginar, taze fasulye, barbunya, közde patlıcan , zeytinyağlı dolmalar... Biber, lahana, kuru patlıcan, yaprak, midye hatta kalamar ve dalak dolması… İsteyenler için çerkez tavuğu, mercimek köftesi, soslu patlıcan, kısır, humus, acılı ezme, haydari, fava gibi lezzetlerle dolu, hafif bir meze tabağı da ayrı bir seçenek… Köfte ve börek çeşitleri... Ev Davetlerinde ise Hamov Catering...



Güllüoğlu baklava ve hurmayı birleştirdi

Karaköy Güllüoğlu, asırlar boyunca şifa kaynağı olarak kullanılan ve ‘cennet meyvesi’ olarak bilinen hurmayı baklava ile buluşturdu. İleri teknoloji sayesinde el değmeden çıkartılan hurma suyu, karanfil, tarçın, limon ve portakal kabuğu ile brixi ayarlanarak Ramazan ayı için özel olarak üretilen Hurmabak’ta kullanıldı. Gıda mühendislerinin uzun uğraşları sonucu baklava ile buluşturulan ve şekere alternatif olarak kullanılan hurma suyu, glisemik indeksinin düşük olması ve içinde sakkaroz barındırmaması nedeniyle hiçbir katkı maddesi de içermiyor.



Shangri-La Bosphorus’ta iftar ve keyif

Asya kültürünün zarif dokunuşlarıyla tasarlanan, üstün servis kalitesi ve konukseverlik anlayışıyla İstanbul’un yeni oteli Shangri-La Bosphorus, Boğaz manzaralı IST TOO Restoran’da özel iftar büfesiyle Ramazan ayı boyunca misafirlerini keyifli akşamlara davet ediyor. Dünya ve Türk mutfağından seçkin tatlarının yer aldığı iftar menüsünde Ramazan sofralarının vazgeçilmezi iftariyelikler, çorba, salata, içli köfte, mantı, yaprak sarma, çiğ köfte, saray mutfağından erikli kuzu incik, ballı mahmudiye, kömür ateşinde pişmiş ızgara çeşitleri ve döner gibi lezzetler yer alıyor. Restoranın fırınında pişen sıcacık pide ve ekmek çeşitleriyle dikkat çeken iftar menüsünde, taze meyve sularının yanı sıra geleneksel şerbet, boza gibi içecekler sunuluyor.



The Grand Tarabya’da Ramazan akşamları

The Grand Tarabya Otelinin usta şefleri tarafından hazırlanan ve her gün değişen birbirinden farklı mönülerle iftar akşamlarınız çok özel buluşmalara dönüşecek. Dilerseniz The Brasserie’nin Boğaz’a karşı terasında Boğaz havası eşliğinde Tarabya marinasına karşı tadını çıkarabileceğiniz iftar yemeklerinde, yok yok. Mercimek çorbası ile iftarınıza başlayabilir, isterseniz seçmeli diğer çorbaları tercih edebilirsiniz. İftariyeliklerin yanı sıra zeytinyağlı büfeleri, turşu ve peynir standları ve birbirinden iştah açıcı şarküteri çeşitleri iftarınıza başlamak için sizleri bekliyor.

The Brasserie’de ızgara et çeşitleri, kuru patlıcan dolması, içli köfte her gün yenilenen farklı lezzetler arasında. Damak tadınıza göre seçeceğiniz fırında antrikot, kuzu tandır, pastırmalı kuru fasulye, Edirne ciğeri, ördekli keşkek, kuzu incik The Brasserie’nin açık büfesindeki spesiyallerden bazıları.



Pera Palace Hotel, Jumeirah: İftar zenginliği

Dostlar, iş arkadaşları ve aile ile paylaşılacak iftar sofralarının şık, huzurlu, dinlendirici adresi Pera Palace Hotel, Jumeirah yüzyıldır olduğu gibi bu yıl da misafirlerini en üst düzeyde ağırlıyor. Ramazan’da Haliç’in büyüleyici manzarası eşliğinde, serin Orient Terrace’ta ya da Türk ve Akdeniz lezzetlerinden oluşan a la carte menün de yer aldığı Agatha Restoran’da iftar açılabilecek.

Kalabalık ya da küçük iftar sofraları için tercih edilebilen iftar menüsünde; “İftariyelikler” (Reçel Çeşitleri, Petek Bal ve Kaymak, Hurma, Zeytin Çeşitleri, Beyaz ve Kaşar Peynir, Pastırma, Sucuk, Kavurma); Ezo Gelin Çorbası, Geleneksel Mantı (Domates sos ve kanlıca yoğurdu eşliğinde), Mantarlı Piliç Dolması (İstanbul pilavı ve sote ıspanak ile) veya Preslenmiş kuzu tandır (Patlıcan beğendi, mevsim sebzeleri ve kuzu sos) ile Fıstıklı Güllaç veya Kaymak eşliğinde Geleneksel Türk Tatlı tabağı bulunuyor.