Sosyalleşme başkalaştı

Gençler için sosyalleşmenin tanımı değişti. Yeni teknolojiler yeni bir hayat yarattı.





Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirilmiş en geniş katılımlı gençlik araştırması Intel’in Genç Türkiye Araştırması oldu. Akademetre’ye yaptırılan araştırmanın sonuçları Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın tarafından açıklandı. Aydın açıklamasına şu vurguyu da ekledi: “Amacımız gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla toplumun değişen istek ve ihtiyaçlarına ışık tutmaktır. Onların ne düşündüğü, davranışları teknolojik geleceği inşa etmek için son derece önemli. Bu tür kapsamlı araştırmalar aynı zamanda hizmet sunduğumuz ekosistemin bölgesel, hatta şehirler düzeyinde pazarlama stratejileri geliştirmeleri, Ar-Ge yatırımlarının yönetimi gibi hayati unsurlar için son derece değerli veriler sunuyor. Gençler geleceğin taşıyıcıları ve itici güçleridir. Onların teknolojik alışkanlıkları, bakış açıları geleceğe dönük girişimcilik ve ekonomik gelişmişliğin de ipuçlarını veriyor.”

Araştırma şu sonuçları verdi:



Önce bilgisayar…

- Gençler günde ortalama 330 dakikasını bilgisayar başında geçiriyor. İş, sosyalleşme ve eğlence, ortalama 102 dakikayla kullanım amaçlarında birinci sırayı paylaşıyor. Ortalama 78 dakikayla bankacılık işlemleri 2. sıraya yerleşirken, eğitim 72 dakikayla 3. sırada yer alıyor. Gençlerin 3’te 1’i bilgisayar başında iş amacıyla günde en az 2 saat vakit geçiriyor. 13-17 yaş arası gençlerin yüzde 40.3’ü, bilgisayar başında günde 2 saatin üzerinde zamanını sosyalleşme ve haberleşme amacıyla geçiriyor.



- Genel nüfusun yüzde 29’unu oluşturan 13-29 yaş arası gençlerin yaşadığı hanelerin yüzde 71.4’ünde bilgisayar bulunuyor. En yaygın cihaz penetrasyonu yüzde 85.5 ile cep telefonu, onu yüzde 46 ile masaüstü ve yüzde 41.5 ile dizüstü bilgisayarları takip ediyor.



- Türkiye’de yaklaşık her 2 gençten 1’inin (yüzde 44.5) masaüstü bilgisayarı, her 3 gençten 1’inin de (yüzde 40.1) dizüstü bilgisayarı bulunuyor. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarı yüzde 25.7 oranla akıllı telefon izliyor.



- Gençlerin 3’te 2’si bilgisayarın sosyalleştirdiğini belirtiyor. Bu durum günümüzde gençlerin sosyalleşme kavramına bakışının değiştiğini ortaya koyuyor.



- Masaüstü bilgisayarın en yaygın olduğu bölge olarak yüzde 56,6 sahiplik oranı ile Orta Anadolu, dizüstünde ise yüzde 51'lik sahiplik oranı ile Doğu Karadeniz görünüyor.



Cep telefonsuz ev yok

- Hane penetrasyonuna göre, Türkiye'nin yüzde 98'inde standart ya da akıllı telefon bulunuyor. Gençlerin cep telefonu sahipliğinin en fazla olduğu bölge, yüzde 96'lik sahiplik oranı ile Doğu Karadeniz.



Gençliğin yarıdan fazlası online

- Türkiye’de 5 gençten 3’ünün (yüzde 56,9) düzenli internet erişimi bulunuyor. Kırsal kesimde ise 5 gençten 2’si düzenli olarak internete erişebiliyor.



- Gençlerin yüzde 92,4’ü bilgisayarı kendi evlerinde, yüzde 12,5’i işte, yüzde 10,4’ü de internet kafede kullanıyor.



- İnternette geçen ortalama vakte bakıldığında; 276 dakika ile Doğu Karadeniz ve 264 dakika ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ön plana çıkıyor. Türkiye ortalaması 222 dakika.



- Ülkemizde her 3 gençten 2’si dijital cihazların insanların sosyal statülerinin bir parçası olduğunu düşünüyor.



Yaşasın sosyal ağlar

- Gençler interneti en çok sosyal ağlara bağlanmak (yüzde 54,7) için kullanırken, haber okumak (yüzde 39,9) ve bilgi almak (yüzde 39,3) oranla onu takip ediyor. Sosyal ağlarda en fazla vakit geçirenler, 13-17 yaş arası gençler.



Erkekler ve kadınlar

Kadınlar cep telefonlarını günde ortalama 104 dakika aktif kullanırken, erkeklerde bu süre 110 dakikaya çıkıyor. Akıllı telefon günlük ortalama kullanım süresi ise 128 dakika.