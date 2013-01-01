Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı; “Tasarım”a vergi yok

“Türk Tasarımı” kimlik olarak tanıtılacak, yerleştirilecek, tasarım faaliyetleri destekleri çeşitlendirilecek. 2014-2016 ‘Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ yayınlandı. Planda; tasarım faaliyetleri, vergi kapsamı dışına çıkarıldı. Hangi tasarım faaliyetlerine vergi muafiyeti sağlanacağı 2015 sonuna kadar belirlenecek ve kanunu çıkarılacak.

‘Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlandı. Belge 2014-2016 yıllarını kapsıyor. Eylem planında; mevzuatın daha etkili kılınması, tasarım desteklerinin çeşitlendirilmesi, konuya dair farkındalığın artırılması gibi hedefler için 34 faaliyet alanı belirlendi.Tasarımlarda “İnsana ve çevreye duyarlılık, katmadeğeri yüksek olması” esas alınıyor. Tasarım faaliyeti konusunda Türkiye’nin artıları şöyle tespit ediliyor: Genç nüfus ve insan kaynağı potansiyeli, yaratıcılık potansiyeli, girişimcilik ile tarihi ve kültürel zenginlik.

Türkiye’nin eksileri ise bilinç eksikliği, eğitim sorunları ve tasarım kültürü eksikliği, teşvik finansman sorunları, politika ve planlama eksikliği, işbirliği ve koordinasyon alanındaki sorunlar, tanıtım eksikliği ve mevzuat sorunları olarak sıralanıyor. Bu durumda; mevzuat, teşvik, finansman, eğitim, kültür, işbirliği ve koordinasyon ile bilinçlendirme ve tanıtım ise müdahale alanları olarak belirleniyor.



Tasarım Müzesi açılacak

Strateji Belgesi’ndeki faaliyet alanlarından bazıları şöyle:

- Tasarım faaliyetleri vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilecek. Bu kapsamda, 2015 yılı sonuna kadar vergi mevzuatında istisna ve muafiyetler kapsamında değerlendirilebilecek tasarım faaliyetleri belirlenecek ve konuya ilişkin kanun taslağı hazırlanacak.

- Belirli sayıda tasarımcı çalıştıran firmalara ‘Tasarım Merkezi’ belgesi verilerek çeşitli destekler sağlanacak.

- Tasarım destek mekanizması 2015 sonuna kadar uygulamaya konulacak.

- KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi tasarım projelerinin ticarileştirilmesi desteklenecek, ihracatçı firmaların yenilikçi ve tasarım temelli faaliyetleri proje bazında desteklenecek.

- 2016 sonuna kadar bir Tasarım Müzesi açılacak.

- 2014 yılı sonuna kadar Türkiye’nin tasarım envanteri oluşturulacak.

- İlköğretim ve lise öğrencileri arasında tasarım yarışmaları düzenlenecek.



Türkiye, başvuruda 4’üncü

Strateji Belgesi’nde, tasarım performansı açısından Türkiye şöyle değerlendiriliyor: 1995’te Türk Patent Enstitüsü’ne 2 bin 914 adet olarak gerçekleşen tasarım başvuru sayısı, 2013’te yaklaşık 15 katına çıkarak 43 bin 673’e ulaştı. Ayrıca Dünya Mülkiyet Teşkilatı 2013 Aralık ayında ‘Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu’nu yayınladı ve Türkiye’nin ulusal düzeyde tasarım başvuru performansı açısından dünyada 4.; ulusal ve uluslararası başvuru performansına göre ise dünyada 14. sırada yeraldığını belgeledi.



HEDEFLER

Strateji Belgesi’ne göre belirlenen bazı hedefler şunlar:

- Tasarımla ilgili mevzuatı, tasarımcıların ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek ve uygulamaları etkinleştirmek.

- Tasarımla ilgili destekleri çeşitlendirmek ve bu desteklerin niteliğini arttırmak.

- Tasarım duyarlılığını eğitimin bütün aşamalarına yaymak ve insana ve çevreye duyarlı, katmadeğeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetiştirmek.

- Tasarımla ilgili sanayici, eğitimci, meslek örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek.

- Toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını arttırmak.