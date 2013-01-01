Tasarruf yapabilen ekonomiye doğru

2013 Ocak-Eylül döneminde yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre birim itibarıyla yüzde 21, öngörülen sabit yatırım tutarı itibarıyla ise yüzde 58, öngörülen istihdam bakımından da yüzde 37 arttı. On yıllık yoğun Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının da ilk meyvelerini vereceği bu yatırımlarla birlikte ekonomide kırılganlık yaratan “cari açık”tan kurtulmanın da yolu açılacak.





Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye ekonomisinin yatırım performansını ortaya koyan verileri paylaştı. Açıklanan veriler Türkiye ekonomisinin gücünü ve yönelimini test etmek bakımından somut bir gösterge oluşturuyor. Tablonun görünümü şöyle:

2013 yılının ilk 9 ayında öngörülen sabit yatırım tutarı 55.2 milyar lira oldu. Bu rakama 3 bin 710 adet yatırımla ulaşılacak. Bu yatırımlar 132 bin 649 istihdam yaratacak.

Yükselen yatırım iştahını da gösteren bu gelişmelerin bölgesel dağılımı da dengeli seyrediyor.

Sadece Eylül ayına bakarsak görünen şu: 344 yatırıma teşvik belgesi alındı. Yapılacak toplam yatırımın tutarı da 4.9 milyar lira. Bu yatırımlar 11 bin 527 istihdam yaratacak. Yatırımların 329'unu yerli, 15'ini uluslararası sermayeli şirketler yapacak. Yerli şirketlerin yatırımı 4.1 milyar, yabancı şirketlerin yatırımı ise 779 milyon lira olacak.

Eylül ayında belgelendirilen yatırımların sektörel dağılımına gelince; 4.9 milyar liralık yatırımın yüzde 34 olan 1.7 milyar lira madencilik sektöründe, yüzde 33’ü olan 1.6 milyar lira hizmet sektöründe, yüzde 24’ü olan 1.2 milyar lira imalat sektöründe, yüde 9’u olan 440 milyon lira yatırım ise enerji sektöründe gerçekleşecek.



Yatırımlardaki canlanma dikkat çekici

2013 yılının ilk üç çeyreğine baktığımızda ise görünen şu: Toplam sabit yatırım tutarı 55.2 milyar lira olan toplam 3 bin 710 yatırım belgelendirildi. Belgelendirilen yatırımların 3 bin 525'i yerli, 185'i uluslararası sermayeli şirketler tarafından yapılacak. Yerli şirkelerin yatırım tutarı 46.4 milyar lira olurken yabancı şirketlerin yatırım tuarı, 8.8 milyar lira olacak.

Bu durumda; belgelendirilen yatırım adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artmış oluyor. Yatırım hacmindeki artış oranı ise yüzde 58. Öngörülen istihdam ise yüzde 37 artmış oluyor.

İlk üç çeyrekte belgelendirilen yatırımların yüzde 40’ı 2o.2 milyar lira imalat, yüzde 24'ü olan 13.3 milyar lira enerji, yüzde 23.6’sı olan 13 milyar lira hizmetler, yüzde 12’si olan 6.8 milyar lira ise madencilik sektöründe yapılacak. İmalat sektörü içerisindeki ilk üç sırada; 4.9 milyar lira ile dokuma ve giyim, 3.8 milyar lira ile otomotiv ve 2.1 milyar lira ile gıda ve içecek sektörleri yer alıyor.



Bölgelere dağılım dengeli

En çok yatırım sayısı artışı yüzde 58 ile 5. bölgede. 6. bölge yatırımlarının sayısal artışı yüzde 48 olacak. “Denge” dediğimiz de bu zaten, çünkü eşitsizliği giderecek bir eğilim doğuyor.

Yatırım tutarı açısından bakılınca yüzde 111'lik artışla 6. bölge ilk sırada. İstihdam açısından ise yüzde 58'lik artışla yine 5. bölge ilk sırada.



Son soru olarak şu kalıyor: Yatırım Teşvik Sistemi başarılı mı?

15 aylık uygulama ile şu sonuçlara ulaşıldı: 93.2 milyar lira tutarında 6 bin 216 adet yatırım belgelendirildi. Bu belgelerin 79.5 milyar lira tutarındaki 5 bin 876 adedi yerli, 13.7 milyar lira tutarındaki 340 adedi ise uluslararası sermayeli şirketler tarafından alındı. Bu belgelendirmenin istihdam yansıması ise 229 bin 745 kişi oldu. İstihdamın 209 bin 627’si yerli sermayeli şirketlere, 20 bin 118’i uluslararası sermayeli şirketlere ait.

15 ayda belgelendirilen 6 bin 216 adet yatırım projesinin 3 bin 549 adedi bölgesel, 24 adedi büyük ölçekli, 2 bin 634 adedi genel, 9 adedi ise stratejik mahiyette oldu.

Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 93.2 milyar liralık sabit yatırım tutarının 43.8 milyar lirası bölgesel, 3.9 milyar lirası büyük ölçekli, 36 milyar lirası genel, 9.5 milyar lirası ise stratejik mahiyetteki yatırımlara ait.