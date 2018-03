Teknoloji değer üretimine geçiş

Ar-Geciler ve inovasyoncular Türkiye sanayisinin emek-yoğun üretim zırhını delip teknoloji odaklı değer üretimine geçmesinde kendi rollerini ve akademi ile uygulama arasındaki kopukluğu tartıştılar.





Ar-Ge Mühendisleri ve Yöneticileri Derneği’nin Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği ve sistematik Ar-Ge yaklaşımlarına odaklanmasıyla bir ilk olan 1. Uluslararası Ar-Ge Mühendisliği ve Yöneticiliği Konferansı, Avea, Sanko ve Türk Telekom ana sponsorluğuyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye sanayisinin emek yoğun çalışmalardan teknoloji odaklı değer üretimine geçişinde gerekli Ar-Ge teknik ve yönetsel yapılanması “Ar-Ge ile Mükemmellik” temasıyla işlendi. Ar-Ge çalışmalarıyla rekabet avantajı yakalayan şirketlerin birbirini tamamlayan tematik alanlarda bilgi ve deneyimlerini uygulanmış örneklerle paylaştığı konferansta Ar-Ge ayrıntılı bir biçimde ele alındı.

Açılışta, TÜBİTAK MAM Müdürü ve ARGE Derneği Kurucu Üyesi, aynı zamanda konferansın Genel Başkanı da olan Suat Genç, Türkiye’nin gelişen ve ümit vaadeden bir ülke olduğuna dikkat çekerek “Teknoloji ağırlığımızdan yeterince istifade etmiyoruz. Ar-Ge girdilerini know how, personel, altyapı ve finansman oluştururur. Biz, ARGE Derneği olarak sistematik bir ihtiyaç olan ve bizde bol bulunan bu girdilerin know how kısmına talibiz” dedi.



Üniversitedeki araştırma ve bilginin topluma ve sanayiye akma zamanı gelmiştir

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarasoğlu ise bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin o ülkenin topraklarından çıkan bilginin ne kadarının topluma ve ekonomik değere dönüştüğüyle ölçüldüğünü işaretle; Türkiye’nin potansiyelinin çok büyük olduğunu, üniversitelerde çok değerli araştırmalar yapıldığını, ancak çoğu zaman mühendislerin yaptıkları çalışmaların bir buluş olduğunu fark edemediklerini, buluş olduğunun farkına varıp patent alsalar da bunların yıllarca sadece dosyalarda saklı kaldığını dile getirdi.



Teknoloji odaklı değer üretimi için Ar-Ge şart

Konferansın Program Başkanı Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski KalDer Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan da ARGE Derneğinin henüz altı aylık olmasına rağmen konferansa olan yoğun ilginin kendilerini daha da umutlandırdığını ifade ettiği konuşmasında, değer aktarım zinciri ve Ar-Ge ilişkisine değinerek, teknoloji yönetiminin Ar-Ge yaklaşımına odaklılığı ile sanayimizin emek yoğun yaklaşımlarından teknoloji değer üretimine geçişte gerekli olan Ar-Ge teknik ve yönetsel yapılanması çalışmalarının Türkiye içinde önemli olduğunu belirtti. Türkiye'de de uygulanmakta olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) mükemmellik modelini anlatan Kaylan, ölçülemeyen sistemin iyileştirilemeyeceğini ifade etti.



Bilgi ekonomisine dönüşümün ilkleri inovatif küçük şirketlerdir

Silikon Vadisi tecrübelerini katılımcılarla paylaşan konferansın davetli konuşmacısı Encore Solar Teknik Yöneticisi ve Kurucusu Bülent Başol, “Bilgi ekonomisine dönüşümün ilkleri, risk sermayeli küçük (Start Up) şirketlerdir. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin giderek bilgi ekonomisine dönüşmesini sağlayan da bu ilklerdir” dedi. Microsoft, AMD gibi örnekler veren Başol, yüksek katmadeğerli inovatif üretimin temelinde çok ciddi temel Ar-Ge, uygulamalı Ar-Ge yapılanmasının yattığını dile getirdi.

Ar-Ge’de minimum harcama ile doyurucu sonuca ulaşmanın küçük şirketlerde çok önemli olduğunu belirten Başol, başarılı Ar-Ge unsurlarını sıraladı:



- “FİKİR: Ar-Ge proje ve portfoyünün belirtilmesi sürecinde potansiyel müşterilerin özellikle (İnovativ early adaptatıoners) inovatif ürünlere ilk talip, ilk alıcıların fikirlerinin alınması, fikirlerinin alınmasına ortam yaratılması. Ar-Ge stratejisinin “Minumum harcama ile doyurucu sonuç” etrafında örülmesi, fikirlerin bu strateji ışığı altında değerlendirilmesi.



- “PARA: Kaynakların yaratılmasında aile ve çevre, melek (angel) yatırımcılar, venture capital (girişim sermayesi), stratejik yatırımcılar, devlet önemli rol oynar. Özellikle stratejik yatırımcıların finansal kaynak yaratmaları başarıya kolaylık sağlar.



- “EKİP (İdareci): Genellikle kuruculardan birinin (CTO, CİNO) teknik düzeyi yüksek, iş tecrübeli ve şirkete yatırım çekecek kredibiliteye sahip olması gerekir.



- “ORTAM (Şirket Kültürü): Küçük şirketlerde, kaliteli elemanın şirkete kazandırılmasında en önemli rolü ikna gücü ve inanırlığı güçlü olan ortak ya da yönetici oynar.”



Dünyada fikir ve buluş kıtlığı yaşanmaz

Konferansın farklı oturumlarında “Şirketlerde Ar-Ge Vizyonu Oluşturma ve Liderlik” konusunda, TCV Genel Müdürü Timuçin Bayraktar artık pazarda gelinen noktada Distruptıve teknolojisi denilen, pazarın tüm kurallarını yeniden tanımlayan ve çoğunlukla pazarın yön değiştirmesine neden olan, yenilikler içeren rekabet edilmesi zor bir teknoloji bulunduğundan sözetti. Ürün–yaşam çemberinin kısaldığını bu yüzden kuruluşun yeni ürünlerinin beklenen (hedeflenen strateji) gelirleri ile mevcut gelirleri arasındaki farkın inovasyon ihtiyacını oluşturduğunu kaydeden ve ‘inovasyonun hıza etkisine dikkati çeken Bayraktar, 50 milyon kullanıcıya ulaşmak için teknoloji hızının kaç yılda arttığına ilişkin şu örneği verdi: “Telefon 74 yıl, Radyo 38 yıl, PC 16 yıl, internet 2 yıl, Blog 1 yıl.”



KOBİ’leri önemsiyoruz

“Ar-Ge’de Global Politikalar ve Trendler” konulu konuşmasına, “Ar-Ge’nin (R&D) yazılım şekli sadece Ar-Ge”dir diyerek başlayan Türk Telekom Ar-Ge Müdürü Duygu Öktem, Ar-Ge’de ülke ve şirketlerin gelişiminde ve uluslararasılaştırmada kamu teşvik ve desteklerinin önemli olduğunu, Ar-Ge’nin uluslararasılaştırmasında AB ülkelerinden Almanya’nın, AB dışı ülkelerden Çin’in ve ardından Brezilya’nın en iyi örnek olduklarını kaydetti.



Rekabet artık yıkıcı

Sanko/İsko Ürün Geliştirme Direktörü Hamit Yenici, “Ar-Ge ve Ür-Ge projesini belirleyen kurumsal bir süreci kurmak çok önemli bir adımdır” dedi ve proje belirlemede sistematik bir sürecin olmasının, şirketin rekabetçi Ar-Ge proje stratejileri geliştirmesinin ve değişen şartlara göre yeniden düzenlenmesinin çok kolaylık getireceğine işaret etti.



İçerikler dijitalleşti

Avea Ar-Ge Operasyon Müdürü Ömer İleri, “Ar-Ge’de İş Ortaklıkları ve Ekosistem Yaklaşımı” konusunda bilgi ekonomisine geçişte inovasyon kavramının, tarım ekonomisinden sanayi devrimine, ölçek ekonomisinden 20. yüzyıl bilgi ve uzmanlık ekonomisine geçişte etki-tepki dinamiğini yönetmede inovasyonun ön plana çıkmasıyla mobil iletişim sektörüne dönüşümün duvarları yıkması, mobil iletişim sektöründe market dinamiklerinden iletişim teknolojileri, Wi-Fi;LTE vb., dijitalleşen içeriğin dikey saçılmasının pazarda yeni oyunculara, yeni rekabete yol açmasının farklı alanlarda Ar-Ge yapma ihtiyacını ve tedarik gereksinimlerinden sözetti.

Konferansın diğer oturumlarında TOFAŞ Teknoloji Araştırma ve İnovasyon Direktörü Ahmet Altekin “Ar-Ge’de İnsan Kaynağı ve Yönetimi” , Mercedes Benz Türk Kamyon Geliştirme Bölüm Müdürü Mustafa Üstertuna, “Kamyon Geliştirmede Ar-Ge Yöntem ve Süreçleri” LC Waikiki İnsan Kaynakları Yöneticisi Ted Southall, “Ar-Ge ile Müşteriye Değer Aktarımı” Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, “Ar-Ge Çalışanlarını Takdir ve Ödüllendirme” ve Arzum Genel Müdürü Murat Kolbaşı da “Ürün Geliştirmeye Dayalı Ekonomik Başarı” konulu birer sunum yaptı.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Güneydoğu Avrupa İş Danışma Konseyi Başkanı ve İntekno Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kulluk ise Ar-Ge’de para yatırılıp fikir, yenişimde ise fikir yatırılıp para alındığını söyledi.

Avea, Sanko/İsko, Türk Telekom, Turkish Airlines ve Anadolu Ajansı’nın sponsorluğunda gerçekleşen konferans sonunda, Konferans Genel Başkanı Suat Genç tarafından sponsor firma temsilcilerine plaket verildi.