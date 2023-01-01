Teknopark’lar Türkiye’nin geleceği

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans (TGB) endeksi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından 1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde açıklandı. 3 kategori 6 boyut ve 14 alt başlıkta toplanan verilere göre ODTÜ TGB birinci, İTÜ TGB ikinci, Batı Akdeniz TGB ise üçüncü oldu.





1.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve’de Nihat Ergün, Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarını açıkladı. Nihat Ergün, TGB’leri ülkenin inovasyon ekosisteminin temeline yerleştireceklerini ve yaklaşımın ilk adımı olarak endeksi oluşturduklarını söyledi. Ergün, çalışmanın sadece teknoparkların varlığı ile övünmek yerine bölgelerde ne tür değerlerin üretildiğinin tespitine yönelik olduğunu belirterek, “2011 yılı verileriyle 32 TGB’nin bilgileriyle oluşturulan Endeks için 3 kategoride 6 boyutta ve 14 alt başlıkta veri topladık. Endeks sonuçlarına göre ODTÜ TGB 57.39 puanla birinci oldu, İTÜ TGB, 54.56 puanla ikinci, Batı Akdeniz TGB, 53 puanla üçüncü oldu. ilk 10’daki diğer TGB’ler ise Gazi, Bilkent Cyberpark, Ulutek, Selçuk, Erciyes, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ve TÜBİTAK MAM olarak sıralandı” diye konuştu. Teknoloji geliştiren bu bölgelerin gelişmesinin gerektiğini ve bunu sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Ergün, şu an hazırlıklarını son aşamaya getirdikleri yeni yönetmelikle, TGB’ler için bir dizi önemli adım daha atacaklarını söyledi. Bu yönetmelikle, yapılaşma, Ar-Ge personelinin dışarıda geçirdiği süre, ruhsat ve izinlerle ilgili bazı rahatlıklar sağlayacaklarını, kuluçka programlarını, Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerini destekleyeceklerini ve teknolojik ürün yatırımlarını özendireceklerini kaydeden Ergün, şöyle konuştu: ‘’Mesela Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun önceki toplantılarında alınan en önemli kararlardan biri de teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesiyle ilgiliydi. Biz TÜBİTAK bünyesinde bu konuda bir hibe destek programı başlattık ve ilk başvuruları aldık. 39 üniversitenin proje başvurularını, teknoloji transfer ofisinin deneyimi, yetkinliği, personel yapısı, projenin hedefleri, çıktıları ve iş planı gibi kıstaslara göre değerlendirdik. Buna göre bu yıl Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Sabancı, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitelerindeki teknoloji transfer ofislerini destekleyeceğiz. Buralara TÜBİTAK tarafından yıllık 1 milyon liraya kadar destek sağlanabilecek. Gösterdiği performansa göre 1 milyon liralık destek 10 yıl boyunca devam edecek. Önümüzdeki yıl yeni bir çağrıya çıkılacak ve 10 yeni başka üniversitenin projeleri değerlendirilecek ve teknoloji transfer ofisleri kademeli olarak desteklenmeye devam edecek.’’

Ergün, teknoparklardan yapılan ihracat miktarının 1 milyar dolara yaklaştığını bildirdi. Bugün, 34’ü faal olmak üzere 49 teknoloji geliştirme bölgesi kurulduğunu hatırlatan Ergün, bu bölgelerde faaliyet gösteren 2 binden fazla firmada 16 binden fazla Ar-Ge personeli, 3 bin 500’e yakın da destek personeli istihdam edildiğini, teknoparklardan yapılan ihracat miktarının artık 1 milyar dolara yaklaştığını açıkladı. Ergün, teknoloji geliştirme bölgeleri konusunda nicelik açısından hedefledikleri noktaya yakın olduklarını, bundan sonraki süreçte bu bölgeleri nitelik olarak geliştirmeye daha fazla odaklanacaklarını kaydetti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise 2023 yılında hedeflenen noktalara gelebilmek için ülkenin beşeri, iktisadi ve bilimsel sermayesini bir araya getirerek daha fazla üretmek, daha fazla katma değer yaratmak, daha fazla refahı toplumla ve insanlıkla paylaşma amacıyla çalıştıklarını söyledi. Mutlu, İstanbul Kalkınma Ajansı’nda bilgi odaklı ve yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi amacıyla son 3 yıl içerisinde toplam 36 milyon liralık 76 projeyi kapsayan bir destek programını sürdürdüklerini de ifade etti. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı Mustafa İhsan Kızıltaş, bugüne kadar teknoparklara 144 milyon lira destek sağlandığını, buna karşın 500 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını ve daha fazla desteğe ihtiyaçları bulunduğunu da ifade etti.