Temeli törenle atıldı; Hilton Garden Inn İzmir

İzmir’in kavşak noktası ve kentsel dönüşümle yenilenen bölgesi Bayraklı’da Özgün Şirketler Grubu yeni bir Hilton Oteli inşa ediyor. Özgün Şirketler Grubu Başkanı ve Marmara Grubu Vakfı’nın Mütevelli Heyet Üyesi Cahit Karakullukçu’nun davetiyle temel atma törenine katılan Dr. Akkan Suver’le İzmir’e yapılan bu yeni yatırımı ve İzmir’i konuştuk.

Cahit karakullukçu temel atmada...

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Ayrım ile birlikte gittiği İzmir’de ilk ziyaretlerini İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili Akın Kazançoğlu’na yaptıklarını anlattı: “Oda da sayın Çetin Gürel’le biraraya geldikten sonra hep birlikte Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni sayın Şebnem Bursalı’yı ziyaret ettik. Daha sonra topluca otelin temel atma merasimine gittik. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sayın Atilla Sertel burada bize katıldı.”

Tören sonrasında İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun da başkanlığını yapan Atilla Sertel’i makamında ziyaret ettiklerini aktardı: “Bizleri kendi eseri olan İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Müzesi’ne götürdü. Gördüklerimizle basın mesleği açısından bir gazeteci olarak yarınlara olan güvenim arttı. Sayın Sertel, müstesna bir hizmet yapmış. Benim neslimin yetiştiği ama bugünkü gazeteci kardeşlerimin pek bilmedikleri linotypleri, entertipleri, hurufatları, düz baskı makinelerini, el pedallarını, daktiloları, agrandizörleri, fotoğraf makineleri, video kameraları, ses kayıt cihazları ve çok sayıda tarihi eşyayı sergiliyor. Bir kadirşinaslık olarak belirtmek isterim ki İzmir Belediye Başkanı sayın Kocaoğlu, Eski İzmir’in Kapılar semtindeki Aya Vukolos Kilisesi’ni onarmış, bir bölümünü de İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Müzesi’ne hediye etmiş. Sayın Sertel ve arkadaşları burayı donatarak, Türkiye’nin üçüncü Basın Müzesi’ni İzmir’e kazandırmışlar. Şehit Gazeteciler içinde bir bölüm yapmışlar. Tanımak ve birlikte çalışmak şerefine erdiğim Atatürk’ün Başyazarı Falih Rıfkı Atay ile 1946 ve 1970 yıllarının karizmatik gazetecilerinden Bedii Faik için bir yer ayırmalarını önerdim. Müspet cevap alınca da şimdiden bunu bir görev olarak üstlendiğimi beyan ettim.”

Akkan Suver, Türkiye ve yurtdışında büyük ölçekli projelere imza atan Özgün Şirketler Grubu’nun bünyesindeki Özgün Turizm Yatırımları’nın İzmir’deki ilk projesi olan yatırımla ilgili bilgi verdi: “Arkadaşım Cahit Karakullukçu’dan öğrendiğime göre 35 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacak Hilton Garden Inn İzmir, Bayraklı’da 9’u suit, 195 oda bulunacak. Ayrıca toplantı salonları, 250 kişilik restoranı ve körfez manzaralı barıyla otelin, 2015 yılının ikinci yarısında kapılarını açması planlanıyor. İnanıyorum ki bu otel, bölgenin otel açığını kapatmada büyük rol oynayacaktır. Yatırım, sayın Cahit Karakullukçu ve zarif Eşi sayın Deniz Karakullukçu ile sayın Aygün Özen’in ellerinde şekillenecek. Yatırım İzmir turizmine yeni bir ivme kazandıracak. Bir yüz akı olacak. Bunun gerçekleşmesinin ilk adımında Bayraklı’nın yöneticilerinin olmamasına çok üzüldüm. Sayın Karakullukçu ve arkadaşları o ilçeye şerefli bir hizmet için paralarını, enerjilerini, akıl ve alın terlerini ortaya koyuyorlar. İlçenin sorumluları lütfedip birkaç dakikalarını ayırmıyorlar. Bu serzenişim çok görülmesin. Eskiler, ‘Marifet iltifata tabiidir’, demişler. Unutmasınlar ki iltifat esirgeyenler, iltifata nail olamazlar.”

Otelin temel atma töreninde konuşan Özgün Şirketler Grubu Başkanı ve Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Cahit Karakullukçu, İzmir’in yatırım yapmak üzere çok önceden beri takip ettikleri bir şehir olduğunu söyledi. Her yıl 1.5 milyon yabancı, 600 bin yerlinin geldiği ve kruvaziyer turizmiyle öne çıkan kentin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Karakullukçu, 5000 yıllık geçmişi ve çevresindeki tarihi bölgelerin çokluğuyla önemli bir turizm ve kültür merkezi olan İzmir’in Türkiye’deki yatırımlardan hakettiği payı aldığını düşünmediklerini ifade etti: “Biz de bu fikirden yola çıkarak ve İzmir’e duyduğumuz özel sevgi sonucu Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı projemize başladık.”