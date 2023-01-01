TEPAV dikkat çekti: EXPY’miz düşük

Önce ‘EXPY değişkeni’ ne demek, onu görelim: İhraç ettiğimiz ürünlerin gelişmiş ekonomilerin ihraç ettiği ürünlere ne kadar benzediğini gösteren matematiksel değere EXPY diyoruz. Benzeme değeri de diyebiliriz.





Bu değerlendirme kriteriyle Türkiye'nin ihraç mallarının niteliği dünya toplam ihracat mallarının niteliğinden düşük çıkıyor. Bunun anlamı şudur: Türkiye genel olarak "sıradan" mallar üretiyor ve ihraç ediyor. Bütün sektörlerimiz elbette böyle değil. Örneğin plastik, kimya, makine, elektronik gibi sektörlerde ürettiğimiz ürünler gelişmiş ekonomilerin ürettiğine benziyor. Tekstil, hazır giyim, demir-çelik, diğer metaller ağırlıklı ihraç ürünlerimizin yapısında ise EXPY değişkeni çok düşük.

Buradan çıkarmamız gereken sonuç şu oluyor: Türkiye’yi Fransa ve Almanya ile karşılaştırmak doğru bir yaklaşım. Kimyasallar ile makine, elektronik ve ulaşım araçları sektörlerinin EXPY değerlendirmesindeki payı sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 72 iken Türkiye'de bu sektörlerin payı yüzde 48.



Katmadeğerin değeri

Katma değer elbette önemli. Ancak önemini bilmek başka, önemini bilmekle yetinmek başka. şunları da bilmeliyiz: Plastik ve kimyasallar sektöründe ihracat yapabilmek için çeşitli üretim standartlarının sağlanması şart. Bu standartların sağlanması yüksek yatırım maliyetlerini gerektiriyor. Yüksek katma değere ancak bu yoldan geçilebiliyor. Bu alanda ihracatın büyük kısmını gelişmiş ülkeler gerçekleştiriyor. Güney Afrika hariç diğer tüm ülkelerde EXYP'ye en yüksek katkı makine, elektronik ve ulaşım araçları sektöründen geliyor. Türkiye'nin bu sektörleri ise rakipleri karşısında yetersiz kalıyor. Örneğin Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Malezya, Meksika ve Tayvan'da bu sektörlerin yarattığı değer, bu sektörde "fakir ve orta-üst zenginlikte mallar" ihraç eden Türkiye'nin 2 katı civarında.



Korkutan gerileme

Burada şunu da görelim: 2010-2011 döneminde Türkiye’nin ihracatında niteliği nispeten yüksek sektörlerin payı azalma eğilimine girerken, geleneksel, sıradan üretim sektörlerinin payı yükselişe geçti. Niteliği görece düşük sektörlerdeki yükselişin ‘geçici” bir durum olması da belki mümkündür. Bu da, kalıcı olmaması için göstereceğimiz çabalara ve izlenecek politikalara bağlıdır. Erkenden görmek ve uyanmak önem taşıyor.



ÜLKELERİN EXPY DEĞİŞKENİ

Japonya 19248 İsviçre 18937 Almanya 18857 Fransa 18516 İngiltere 18429 ABD 18411 G. Kore 17975 Hollanda 17541 İtalya 17303 İspanya 17185 DÜNYA 16904 Türkiye 13791

Gidişat değiştirilmeli gidişatı değiştiremezsek şu olacak: ‘Satabildiğimiz bu’ demeden niteliği yüksek sektörlerde nasıl oyuncu olacağımızın stratejik hesaplarına dalmalıyız. Ama nasıl ve bu kimin görevidir? Teşvik sisteminde bir sıkıntı yok. Ancak sıkıntı şurada: Yaklaşık 300 bin işletmenin bulunduğu imalat sektöründe sadece 3 bin küsur mühendis istihdam ediliyor. Mühendislerin çoğunluğu da masa başında gereksiz işlerde çalıştırılıyor. Düşük ücret ise en büyük rekabet avantajı olarak görülüyor.



O halde;

1- Makine, elektronik ve ulaşım araçları ile plastik ve kimyasallar sektörlerinin üretimden ve ihracattan aldığı pay arttırılmalı,

2- Öncelik verilecek sektörlerde niteliği yüksek mallara öncelik verilmeli,

3- Firmaların uluslararası rekabete açılması sağlanmalı,

4- Küresel ekonomideki trendler kaçırılmamalı, ‘yeşil büyüme kavramı’ ıskalanmamalı.