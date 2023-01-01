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TEPAV dikkat çekti: EXPY’miz düşük

Önce ‘EXPY değişkeni’ ne demek, onu görelim: İhraç ettiğimiz ürünlerin gelişmiş ekonomilerin ihraç ettiği ürünlere ne kadar benzediğini gösteren matematiksel değere EXPY diyoruz. Benzeme değeri de diyebiliriz.



Bu  değerlendirme kriteriyle  Türkiye'nin ihraç mallarının niteliği  dünya toplam ihracat mallarının niteliğinden düşük çıkıyor. Bunun anlamı şudur: Türkiye genel olarak "sıradan" mallar üretiyor ve ihraç ediyor. Bütün sektörlerimiz elbette böyle değil. Örneğin plastik, kimya, makine, elektronik gibi sektörlerde ürettiğimiz ürünler gelişmiş ekonomilerin ürettiğine benziyor. Tekstil, hazır giyim, demir-çelik, diğer metaller ağırlıklı ihraç ürünlerimizin  yapısında ise EXPY değişkeni çok düşük.
Buradan çıkarmamız  gereken sonuç şu oluyor: Türkiye’yi Fransa ve  Almanya ile  karşılaştırmak doğru bir yaklaşım. Kimyasallar ile makine, elektronik ve ulaşım araçları sektörlerinin EXPY  değerlendirmesindeki  payı sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 72 iken Türkiye'de bu sektörlerin  payı yüzde 48.

Katmadeğerin değeri
Katma değer elbette önemli. Ancak önemini bilmek başka, önemini bilmekle yetinmek başka. şunları da bilmeliyiz: Plastik ve kimyasallar sektöründe ihracat yapabilmek için çeşitli üretim standartlarının sağlanması şart. Bu standartların sağlanması yüksek yatırım maliyetlerini gerektiriyor. Yüksek katma değere ancak bu yoldan geçilebiliyor. Bu alanda ihracatın büyük kısmını gelişmiş ülkeler gerçekleştiriyor. Güney Afrika hariç diğer tüm ülkelerde EXYP'ye en yüksek katkı makine, elektronik ve ulaşım araçları sektöründen geliyor. Türkiye'nin bu sektörleri ise rakipleri karşısında yetersiz kalıyor. Örneğin Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Malezya, Meksika ve Tayvan'da bu sektörlerin yarattığı değer, bu sektörde "fakir ve orta-üst zenginlikte mallar" ihraç eden Türkiye'nin 2 katı civarında.

Korkutan gerileme
Burada şunu da görelim: 2010-2011  döneminde Türkiye’nin ihracatında niteliği nispeten yüksek sektörlerin payı azalma eğilimine girerken, geleneksel, sıradan üretim sektörlerinin payı yükselişe geçti. Niteliği görece düşük sektörlerdeki yükselişin ‘geçici” bir durum olması da belki mümkündür. Bu da, kalıcı olmaması için göstereceğimiz çabalara ve izlenecek politikalara bağlıdır. Erkenden görmek ve uyanmak önem taşıyor.

ÜLKELERİN  EXPY DEĞİŞKENİ

Japonya

19248

İsviçre

18937

Almanya

18857

Fransa

18516

İngiltere

18429

ABD

18411

G. Kore

17975

Hollanda

17541

İtalya

17303

İspanya

17185

DÜNYA

16904

Türkiye

13791

Gidişat değiştirilmeli gidişatı değiştiremezsek şu olacak: ‘Satabildiğimiz bu’ demeden niteliği yüksek sektörlerde nasıl oyuncu olacağımızın stratejik hesaplarına dalmalıyız. Ama nasıl ve bu kimin görevidir? Teşvik sisteminde bir sıkıntı yok. Ancak sıkıntı şurada: Yaklaşık 300 bin işletmenin bulunduğu imalat sektöründe sadece 3 bin küsur mühendis istihdam ediliyor. Mühendislerin çoğunluğu da masa başında gereksiz işlerde çalıştırılıyor. Düşük ücret ise en büyük rekabet avantajı olarak görülüyor.

O halde;
1- Makine,  elektronik ve ulaşım araçları ile plastik ve kimyasallar sektörlerinin üretimden ve ihracattan aldığı pay arttırılmalı,
2- Öncelik verilecek sektörlerde niteliği  yüksek mallara öncelik verilmeli,
3- Firmaların uluslararası  rekabete açılması sağlanmalı,
4- Küresel ekonomideki trendler kaçırılmamalı, ‘yeşil büyüme kavramı’ ıskalanmamalı.

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