TOBB 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şura konuşmasında üretim temelli kalkınma politikamızı “millileşme” olarak niteledi. Sektör talepleri ise girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetçiliğin teşvik edilmesine yoğunlaşıyor.