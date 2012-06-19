TOBB 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şura konuşmasında üretim temelli kalkınma politikamızı “millileşme” olarak niteledi. Sektör talepleri ise girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetçiliğin teşvik edilmesine yoğunlaşıyor.
Sektör Meclisleri taleplerini özetlediler. İşte sektör talepleri:
1- Ambalaj Meclisi
Toplanan atık kağıtların yurtiçinde geri dönüştürülmesi teşvik edilmeli ve denetimi Maliye Bakanlığı tarafından fatura üzerinden yapılmalı. TRT payı, elektrik enerjisi üzerinde üreticiye yönelik her türlü fon ve kesintiler kaldırılmalı. Hafta sonu ve tatillerde gece tarifesi uygulanmalı.
2- Bankacılık ve Finans Meclisi
İflas erteleme sistemi gözden geçirilmeli. BSMV, KKDF gibi dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldırılmalı. Zorunlu karşılıklar içinpiyasa faiz oranları/enflasyon oranı düzeyinde faiz ödenmeli. Finansal kuruluşların yurtdışından borçlanmaları zorunlu karşılığa tabi tutulmamalı, bunlara tanınmış damga vergisi ve harç istisnası sektörlere eşit olarak uygulanmalı.
3- Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Meclisi
Kredi kartı taksit sınırlandırması revize edilmeli. Döviz kuru zararları karşılanmalı, kamu alımlarında ihale mevzuatı güncellenmeli.
4- Bilgisayar Yazılımı Meclisi
Yazılım politikaları üzerine çalışacak bir kurum ihdas edilmeli. Kamu yazılım ihalelerinde, tek bir yıla bağlılık ortadan kaldırılmalı, özel sektör öncelikle tercih edilmeli. Ulusal yazılım endüstrisi ürünleri de ekonomik ürün/mal olarak kabul edilerek, yabancı firmaların, yerli endüstri karşısındaki rekabet avantajı önlenmeli.
5- Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi
Enerji verimli camların kullanımının yaygınlaşması için teşvik sistemi oluşturulmalı, yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli. Emniyet ve güvenlik camları kullanımı zorunlu hale gelmeli.
6- Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi
Çimento yatırımlarının teşviki değerlendirilmeli. Kil ve marn ocakları, 1’inci grup maden tesislerinin, organize bölgelere taşınması uygulamasından muaf tutulmalı. Enerjide arz güvenliği sağlanmalı.
7- Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi
Enerji verimliliği yüksek ürünler için tüketicilere yönelik teşvikler uygulanmalı. Yeni beyaz eşya test laboratuvarları kurulmalı.
8- Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi
Sanayinin kullandığı elektrik enerjisi fiyatlarına zam yapılmamalı. Yüksek katmadeğerli ürünler ile demir cevherine dayalı sıcak metal üretimine imkan sağlayacak yatırımlara devlet desteği verilmeli. Çevre katkı payı kaldırılmalı.
9- Denizcilik Meclisi
Türk bayraklı gemilerin payının artırılması için Kamu İhale Kanunu’nda düzenleme yapılmalı. Dış ticaret firmalarının, ithalatlarını FOB, ihracat teslim şekillerini CIF olarak yapmaları teşvik edilmeli. Türk armatörüne, gemi inşa teşviki verilmeli. Eximbank, sektöre düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlamalı.
10- Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi
Büyükbaş deri kiloyla takip edilmeli, etler ve derilerin tamamı kayıt altına alınmalı, ham deri üzerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmeli, Ruble ile ticaretin önü açılmalı. Deri ve deri ürünleri ithalatında döviz kullanım oranı yüzde 60’tan yüzde 75’e yükseltilmeli.
11- Doğalgaz Meclisi
BOTAŞ’ın doğalgazın fiyatlamasında maliyeti yansıtmasına yönelik düzenleme yapılmalı. BOTAŞ’ın piyasa payı azaltılana kadar öncelikle miktar devri süreci başlatılmalı. Doğalgaz borsası oluşturulmalı.
12- Döküm Sanayi Meclisi
İzin ücretleri azaltılmalı. Döküm sektörü teşvik kapsamına alınmalı. Ürünün katmadeğerini artıracak yatırımlar desteklenmeli. Döküm sanayi tesisleri için yeni OSB’ler tahsis edilmeli.
13- Eğitim Meclisi
19 Haziran 2012’den önce ruhsat almış özel okullara 5 yıl devlet yardımı yapılmalı. Özel okuldan resmi okula geçişin özendirilmesine yönelik uygulamalara son verilmeli. En az 50 ilde ehliyet sınav merkezi inşa edilmeli. Mesleki eğitim mevzuatı tek çatı altında toplanmalı. Mevzuat ve programlar engelliler yararına yeniden düzenlenmeli.
14- Enerji Meclisi
Enerji fonu kaldırılmalı, bu pay ve vergiler, tahsil edilmesini müteakip ilgili kuruluşlara ödenmeli. Yenilenebilir enerji yatırımcısı önünde mevzuat ve mevzuat dışı uygulamalardan kaynaklı maliyet artışları önlenmeli. HES’lerde elektrik satışları üzerinden alınan yüzde 1.5 harç kaldırılmalı.
15- Fuarcılık Meclisi
Fuar şirketlerinin yabancı şirketlere stant satışları ihracat sayılmalı. Organizatörler, yapacakları harcamaları Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılayabilmeli. KOSGEB fuar desteklerinin üst limitleri güncellenmeli.
16- Gısa Sanayi Meclisi
Şeker fabrikaları özelleştirilmeli. NBŞ kotası kaldırılmalı. Kayıt dışılık önlenmeli. Bağımsız gıda otoritesi kurulmalı.
17- Girişim Sermayesi Meclisi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesi sağlanmalı. ‘Bireysel Katılım Sermayesi’nin yaygınlaştırılmasının önündeki vergi-mevzuat engelleri kaldırılmalı. Girişim sermayesi fon ve ortaklıklarının işlemlerinde vergilendirme kolaylığı sağlanmalı.
18- Hayvancılık Meclisi
Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yönetiminde, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve STK’ların eşit söz sahibi olduğu, politikalar üretip uygulayabilen bir kurum oluşturulmalı. Etçi ve kombine ırklar bölgesel olarak geliştirilmeli. Kanatlı sektöründe ihracatın önü açılmalı.
19- İçecek Sanayi Meclisi
Sektörde denetim altyapısı güçlendirilmeli. Alkollü içkilerde yüksek bedelli harç ve ruhsat uygulaması gözden geçirilmeli. Sanayi tipi ürün çeşidi ve verimliliği artırılmalı.Esnek teşvik sistemleri geliştirilmeli. Ulusal strateji belgesi oluşturulmalı.
20- İklimlendirme Meclisi
Soğutma ısıtma cihazları ÖTV’si eşitlenmeli. Üreticilerin, ihraç ürünleri için yurtiçinden, kullanacakları malzemelerin temin şartları, DİİB kapsamında yapılan alımlarla eşit koşullara getirilmeli. Teşviklerde yerli üretim ön planda tutulmalı. İhalelerde yerli tercihi oluşmalı.
21- İlaç Sanayi Meclisi
İlaç bütçesi revize edilmeli. Bütçeye kur düzeltmesi yansıtılmalı. Mevcut referans sistemi revize edilmeli. Türkiye’de üretilmesi mümkün olan ilaçlar süratle ruhsatlandırılmalı. Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici fiyatlandırma ve yeni geri ödeme modelleri geliştirilmeli.
22- İnşaat Müteahhitleri Meclisi
Müteahhitlik mesleği TTK’da tanımlanmalı. Sektöre giriş akreditasyona tabi tutulmalı. Mesleğe giriş standardı, kamu, özel ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri olarak tasnif edilmeli. Sektör için bir meslek yasası çıkartılmalı. Yerel yönetim ve kamu kurumlarının arasındaki farklı mevzuat uygulamaları giderilmeli. Kamu İhale Kanunu ve kanunda yer alan ekonomik parametreler revize edilmeli.
23- Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Meclisi
Kağıt bazlı ambalaj atıklarının belediyeler tarafından kaynağından toplanması sağlanmalı, geri dönüştürülmesi teşvik edilmeli. Hurda kağıt, tehlikeli atıklar için Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar Listesi’nden çıkarılmalı. Özel sektörün plantasyon ormanı işine girebilmesi sağlanmalı ve teşvik edilmeli. İthal ürünlerde TSE standartları aranmalı.
24- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi
Karayolu Trafik Kanunu’nun kapsamı genişletilmeli ya da kent içi toplu ulaşımına yönelik ayrı bir kanun çıkarılmalı. A1 yetki belgesine alternatif olabilecek bir belgelendirme sistemine geçilerek sektör talebi karşılanmalı.
25- Kimya Sanayi Meclisi
Kimya Sanayi Strateji Belgesi’nde öngörülen eylem planları uygulanmasında sorumlu kurumlar eşgüdüm içinde çalışmalı. Kümelenme modeline geçilmeli. Yatırım büyüklüğü 50 milyon doların üzerindeki tesislerin kurulması için yatırımcılara ek teşvikler verilmeli. GİTES uygulanmalı.
26- Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi
Mevcut çalışan firmalar ve fason atölyeleri çalışan sayısına göre desteklenmeli. Yatırım teşvikleri ihtiyaçları karşılayacak düzeyde yenilenmeli. İthal kumaşlara korunma önlemleri sona erdirilmeli.
27- Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi
Bildirim kolaylaştırılarak piyasaya sürenin haklarını gözetecek çözümler getirilmeli. Piyasa Gözetim Denetim uygulamaları güvensiz olduğu düşünülen ürünlere yönelik yapılmalı. Taklitçilik suçu şikayete bağlı olmaktan çıkartılmalı. KOBİ’lerin Ar-Ge desteklerinden yararlanma şartları kolaylaştırılmalı.
28- Kuyumculuk Sanayi Meclisi
Mal ve hizmet alımlarındaki 9 taksit hakkı kuyum ve mücevherat sektörü için de uygulanmalı.
29- Madencilik Meclisi
Madencilik Bakanlığı kurulmalı. Madencilik faaliyetlerinden kaynaklı kimyasal atık, toz ve duman unsurlarının zeytinlik sahalarına olabilecek olumsuz etkileri, ÇED sürecinde sonuca bağlanmalı.
30- Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi
Bölgesel teşvikler ve Ar-Ge teşvikleri çalışan sayısına oranlı uygulanmalı. ÜrGe ve üretimde çalışan mühendisler Ar-Ge personeli kabul edilmeli. Sektör için teşvikler bölge farkı gözetmeksizin uygulanmalı. Makine ithalatı yapan riski yüksek ülkeler hedef ülke statüsüne alınarak, risklerin çift taraflı paylaşımına yönelik özel anlaşmalar yapılmalı.
31- Medkal Meclisi
İhaleler daha küçük ölçekli ve bölgesel olarak yapılmalı. Tıbbi cihaz sektöründe KDV oranlarındaki farklılıklar giderilmeli. Kamu ihale mevzuatında yerli malına yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanması uygulaması genişletilmeli.
32- Medya ve İletişim Meclisi
Örtülü reklam tanımı değiştirilmeli. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin konular özel kanun olarak hazırlanmalı. Kullanıcıların trafiklerinin iki yıl süre ile izlenmesi hükmü kaldırılmalı. Özel sektör haber ajanslarından alınan KDV kaldırılmalı. Gazeteciliğin bir meslek olarak çalışma koşullarında iyileştirici düzenleme yapılmalı. Dağıtım örgütlerine yatırım teşvikle özendirilmeli.
33- Mobilya Ürünleri Meclisi
Fatura alımı etkin bir biçimde denetlenmeli. Ürün kopyalama ve taklitçilik engellenmeli. Sektörde uygulanan KDV oranları yüzde 8’e indirilmeli. İthal edilen ürünlerin uluslararası anlaşmalara uygunluk denetlemeleri sağlanmalı.
34- Orman Ürünleri Meclisi
Ağaçlandırma Fonu ve Bakanlık Fonu gibi fonlar kaldırılmalı. Tevzii masrafları indirilmeli. Sektörün rekabet gücünün korunması için üreticiye yönelik enerji fiyatlandırma politikaları revize edilmeli.
35- Otomotiv Sanayi
Ar-Ge altyapısının oluşturulması amacıyla test pistleri, çarpma testi pisti ve rüzgar tüneli kurulmalı. Üniversite-sanayi işbirlikleri kurumsallaştırılarak desteklenmeli. Tedarik zincirinde yatay ve dikey işbirliklerini geliştirecek mekanizmalar oluşturulmalı. MTV servet vergisi olarak kullanılmamalı, az kirleten araçtan az vergi alınmalı.
36- Otomotiv Ticaret Meclisi
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yenilenmeli. Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi için yeni bir sistem oluşturulmalı. İkinci el motorlu taşıt araçları ticareti yapan firmalara tanım ve mesleki yeterlilik belgesi verilmeli.
37- Otomotiv Yan Sanayi Meclisi
Enerji üzerindeki ek maliyetler kaldırılmalı. Ara malı ihracatı, dış ticaret açığı ve teknolojik gelişime katkı sağlayacak olan yan sanayiinin gelişimi için, ana ve yan sanayi ilişkilerini düzenleyen temel kurallar uzun vadeli işbirliği güvencesini sağlayacak şekilde düzenlenmeli.
38- Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi
Özel güvenlik görevlilerinin, görevleri sırasında üçüncü kişilere verecekleri zararlara ilişkin sigorta getirilmeli. Elektronik güvenlik sistemlerinin ithalatında ve yurtiçi üretiminde standart ve kriterler yeniden belirlenmeli. Silahlı saldırı, terör, gasp ve hırsızlık gibi hadiseler sonucunda oluşan durum “iş kazası” tanımından çıkarılmalı.
39- Patent ve Marka Vekilleri Meclisi
Patent tasarısı geri çekilerek yeniden hazırlanmalı. Patent ve marka vekilliği ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı. “Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer” olan tescil talepleri reddedilmeli.
40- Perakendecilik Meclisi
Organize perakende sektörü,250 milyon dolarlık yatırım yükü getirecek, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili yükümlülük kapsamından çıkarılmalı. Taklit ve korsan ürünle mücadele için saha denetimleri daha yoğun yapılmalı.
41- Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi
Akaryakıt fiyatlarının takibine ilişkin uygulama kaldırılmalı. Akaryakıt ithalatı yapılan terminallerde sayaç kurulmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmalı. Akaryakıtlar üzerinden alınan yüksek oranlı vergiler zamana yayılarak düşürülmeli. ‘Onaylanmış Kişi Statüsü’ne işlerlik kazandırılmalı.
42- Sağlık Kurumları Meclisi
Sağlıkta uygulanan teminat paketinin kapsamı daraltılmalı. Fark ücret sınırı tamamen kaldırılmalı. Tamamlayıcı sağlık sigortasına devlet desteği sağlanmalı. Hastane yatırımlarıyla ilgili sınırlamalara kamu da tabi olmalı.
43- Savunma Sanayi Meclisi
Savunma ve havacılık sanayiine özel, devletten devlete satış ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan bir kredi sistemi kurulmalı. Devreden KDV tutarının azalması için Kanun değiştirilmeli. İhraç Lisansı engeli kaldırılmalı.
44- Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi
STA görüşmeleri ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na katılım çalışmaları hızlandırılmalı. Endüstriyel madencilik maliyetleri (ruhsat, devlet hakkı vb.) yeraltı madenciliğine (metalik, kömür) göre düşük seviyeye indirilmeli. Yerli katkı oranı yüzde 51’in üzerinde olan sektörlere ait yatırımlar 5’inci bölge kapsamında değerlendirilmeli.
45- Serbest Bölgeler meclisi
Fason üretim yapan firma çalışanları da gelir vergisi istisnalarına tabi tutulmalı. Bölgelerde çifte vergilendirmeyi önleyecek mevzuat çalışması yapılmalı. Bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmetler KDV, ÖTV ve ÖİV’den muaf tutulmalı.
46- Sermaye Piyasası Meclisi
KOBİ’lerin halka arzında teşvikler artırılmalı. Yabancı aracı kurumların piyasalara doğrudan erişim sağlayabilmeleri için derinlik ve likiditeyi artırmaya yönelik hizmetler hayata geçirilmeli. Enerji, metal ve diğer emtia türev ürünlerinin piyasalarımızda işlem görmesi sağlanmalı.
47- Seyahat Acenteleri Meclisi
Acenteler mülkiyetinde bulunan araçlarını, organize ettikleri transfer, tur ve paket turlarda kullanabilmeli. Bölgesel rehberlik uygulamasına geçilmeli. Kaçak seyahat acenteliği faaliyetleri önlenmeli. Türkiye’deki mal sahibi yabancıların kiraladıkları konutlar da vergilendirilmeli.
48- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Meclisi
LPG ve akaryakıt tanımları yenilenmeli. LPG sektöründe ulusal stok 10 gün ile sınırlandırılmalı. Doğalgaza kıyasla 41 kat fazla ÖTV yükü olan tüp gaz üzerindeki vergi ile haksız rekabet giderilmeli.
49- TOBB Sigorta Acenteleri Ücra Komitesi
Sigorta acenteleri de KOSGEB ve benzeri finansman desteklerinden yararlanmalı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kamu sermayeli sigorta şirketleri teminat sunmalı.
50- TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
Sigorta eksperi olmayanların hasar tespiti yapmaları engellenmeli. Kamu kurumlarına değerleme hizmeti ihtiyaçlarında sigorta eksperlerinden de faydalanabileceği hususu duyurulmalı. Gerçek kişi sigorta eksperi, serbest meslek mensubu olarak tanımlanmalı.
51- Türkiye Teknik Müşavirlik Meclisi
Sektöre özel bir ihale kanunu çıkarılmalı. Teknik müşavirlik hizmetleri ile ilgili bir ülke politikası geliştirilmeli. İhalelerde saydamlık sağlanmalı. Hizmet ihracatı rejimi oluşturulmalı, bu kapsamda teşvikler ve devlet yardımları artırılmalı.
52- Türkiye Telekomünikasyon Meclisi
BTK, mevcut yeraltı kanal ve gözleri, tüm işletmecilerce makul kira bedeliyle kullandıracak fiyat ve şartları sağlamalı. Evrensel Hizmetin Sağlanması Kanunu’nda belirtilen amaca uygun olarak fonun tamamı sektöre geri dönüşü sağlayacak şekilde işlerliğe kavuşturulmalı. Haberleşebilen makineler ile genişbant internet erişiminde kullanılan KA Band uydu terminal cihazlarından alınan telsiz ruhsat ücretleri kaldırılmalı.
53- Türkiye Sivil Havacılık Meclisi
Uçak biletlerindeki KDV oranı yüzde 8’e indirilmeli. Havalimanı/terminal özelleştirmelerinde, özellikle yolcu hizmet ücretleri TL olarak belirlenmeli. Havalimanlarına serbest bölge özerkliği kazandırılmalı. Bakım, onarım, yenileme hizmetleri üretim olarak kabul edilmeli.
54- Türkiye Tarım Meclisi
Mazot desteği artırılmalı. Tarımda kullanılan elektrik bedeli hasat sonunda ödenmeli. Tarımda Ar-Ge’yi kısıtlayan unsurlar giderilmeli.
55- Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi
‘Piyasa Gözetim ve Denetim Sistemi’ne her türlü yapı malzemesi üreticisi dahil edilmeli. ﬁantiyelerde yapılan denetimlerde üretim belgesi sorgulanmalı. Ülke genelinde tonaj uygulaması denetimi etkin bir biçimde yapılmalı. Enerji maliyetleri ve SGK prim oranları düşürülmeli.
56- Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi
Posta hizmetlerinde tekel sınırlaması kaldırılmalı. Konteynerlerin, iskele bağlantısı olmayan geçici depolara alınmasına, şarta bağlanmadan izin verilmeli. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi revize edilmeli.
57- Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi
Yeni bir kamu ihale mevzuatı hazırlanmalı. Fiyat farkı mevzuatında malzeme fiyatlarındaki değişimler ile kurlardaki değişimler de dikkate alınmalı. Yurtdışı müteahhitlik sektöründeki prim avantajlarının, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılmış olan Türk işçileri için de uygulamanın geçerli kılınmasına dönük kanuni düzenleme yapılmalı.
58- Türkiye Yükseköğretim Meclisi
Uzun vadeli öğrenim kredisine ilişkin yeni bir finansman modeli geliştirilmeli. Burslu öğrencilerden KDV alınmamalı. Öğretim üyesinin üniversitesi ile birlikte patent başvurusunda bulunması, üniversitenin ortak başvuru hakkını kullanmaması durumunda bireysel başvuru yapılması sağlanmalı.
59- Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi
Pamuk ekimi destek primi artırılmalı. Prim tutarı ekim öncesi açıklanmalı. Pamukta KDV yüzde 1’e çekilmeli. Ülkemizde yeterli üretimi bulunan tüm tekstil ve hazır giyim ürünleri için ek vergi uygulaması genişletilmeli. Teknik tekstiller orta ve ileri teknoloji ürünler listesine eklenmeli. 5. ve 6. Bölge için daha cazip ve uzun süreli teşvikler sağlanmalı.
60- Türkiye Turizm Meclisi
Tahsis süresinin yarısını doldurmuş tesislerin süresi yatırım şartıyla yüzde 50 uzatılmalı. Turizm Teşvik Kanunu ve buna ilişkin mevzuat yenilenmeli. Kamu işverenlerine tanınan haklar özel sektör işverenlerine de tanınmalı. İşletmeler arasındaki KDV farklılıkları ortadan kaldırılmalı.
1- Ambalaj Meclisi
Toplanan atık kağıtların yurtiçinde geri dönüştürülmesi teşvik edilmeli ve denetimi Maliye Bakanlığı tarafından fatura üzerinden yapılmalı. TRT payı, elektrik enerjisi üzerinde üreticiye yönelik her türlü fon ve kesintiler kaldırılmalı. Hafta sonu ve tatillerde gece tarifesi uygulanmalı.
2- Bankacılık ve Finans Meclisi
İflas erteleme sistemi gözden geçirilmeli. BSMV, KKDF gibi dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldırılmalı. Zorunlu karşılıklar içinpiyasa faiz oranları/enflasyon oranı düzeyinde faiz ödenmeli. Finansal kuruluşların yurtdışından borçlanmaları zorunlu karşılığa tabi tutulmamalı, bunlara tanınmış damga vergisi ve harç istisnası sektörlere eşit olarak uygulanmalı.
3- Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Meclisi
Kredi kartı taksit sınırlandırması revize edilmeli. Döviz kuru zararları karşılanmalı, kamu alımlarında ihale mevzuatı güncellenmeli.
4- Bilgisayar Yazılımı Meclisi
Yazılım politikaları üzerine çalışacak bir kurum ihdas edilmeli. Kamu yazılım ihalelerinde, tek bir yıla bağlılık ortadan kaldırılmalı, özel sektör öncelikle tercih edilmeli. Ulusal yazılım endüstrisi ürünleri de ekonomik ürün/mal olarak kabul edilerek, yabancı firmaların, yerli endüstri karşısındaki rekabet avantajı önlenmeli.
5- Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi
Enerji verimli camların kullanımının yaygınlaşması için teşvik sistemi oluşturulmalı, yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli. Emniyet ve güvenlik camları kullanımı zorunlu hale gelmeli.
6- Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi
Çimento yatırımlarının teşviki değerlendirilmeli. Kil ve marn ocakları, 1’inci grup maden tesislerinin, organize bölgelere taşınması uygulamasından muaf tutulmalı. Enerjide arz güvenliği sağlanmalı.
7- Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi
Enerji verimliliği yüksek ürünler için tüketicilere yönelik teşvikler uygulanmalı. Yeni beyaz eşya test laboratuvarları kurulmalı.
8- Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi
Sanayinin kullandığı elektrik enerjisi fiyatlarına zam yapılmamalı. Yüksek katmadeğerli ürünler ile demir cevherine dayalı sıcak metal üretimine imkan sağlayacak yatırımlara devlet desteği verilmeli. Çevre katkı payı kaldırılmalı.
9- Denizcilik Meclisi
Türk bayraklı gemilerin payının artırılması için Kamu İhale Kanunu’nda düzenleme yapılmalı. Dış ticaret firmalarının, ithalatlarını FOB, ihracat teslim şekillerini CIF olarak yapmaları teşvik edilmeli. Türk armatörüne, gemi inşa teşviki verilmeli. Eximbank, sektöre düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlamalı.
10- Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi
Büyükbaş deri kiloyla takip edilmeli, etler ve derilerin tamamı kayıt altına alınmalı, ham deri üzerindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmeli, Ruble ile ticaretin önü açılmalı. Deri ve deri ürünleri ithalatında döviz kullanım oranı yüzde 60’tan yüzde 75’e yükseltilmeli.
11- Doğalgaz Meclisi
BOTAŞ’ın doğalgazın fiyatlamasında maliyeti yansıtmasına yönelik düzenleme yapılmalı. BOTAŞ’ın piyasa payı azaltılana kadar öncelikle miktar devri süreci başlatılmalı. Doğalgaz borsası oluşturulmalı.
12- Döküm Sanayi Meclisi
İzin ücretleri azaltılmalı. Döküm sektörü teşvik kapsamına alınmalı. Ürünün katmadeğerini artıracak yatırımlar desteklenmeli. Döküm sanayi tesisleri için yeni OSB’ler tahsis edilmeli.
13- Eğitim Meclisi
19 Haziran 2012’den önce ruhsat almış özel okullara 5 yıl devlet yardımı yapılmalı. Özel okuldan resmi okula geçişin özendirilmesine yönelik uygulamalara son verilmeli. En az 50 ilde ehliyet sınav merkezi inşa edilmeli. Mesleki eğitim mevzuatı tek çatı altında toplanmalı. Mevzuat ve programlar engelliler yararına yeniden düzenlenmeli.
14- Enerji Meclisi
Enerji fonu kaldırılmalı, bu pay ve vergiler, tahsil edilmesini müteakip ilgili kuruluşlara ödenmeli. Yenilenebilir enerji yatırımcısı önünde mevzuat ve mevzuat dışı uygulamalardan kaynaklı maliyet artışları önlenmeli. HES’lerde elektrik satışları üzerinden alınan yüzde 1.5 harç kaldırılmalı.
15- Fuarcılık Meclisi
Fuar şirketlerinin yabancı şirketlere stant satışları ihracat sayılmalı. Organizatörler, yapacakları harcamaları Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılayabilmeli. KOSGEB fuar desteklerinin üst limitleri güncellenmeli.
16- Gısa Sanayi Meclisi
Şeker fabrikaları özelleştirilmeli. NBŞ kotası kaldırılmalı. Kayıt dışılık önlenmeli. Bağımsız gıda otoritesi kurulmalı.
17- Girişim Sermayesi Meclisi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesi sağlanmalı. ‘Bireysel Katılım Sermayesi’nin yaygınlaştırılmasının önündeki vergi-mevzuat engelleri kaldırılmalı. Girişim sermayesi fon ve ortaklıklarının işlemlerinde vergilendirme kolaylığı sağlanmalı.
18- Hayvancılık Meclisi
Özerk, kendi fonunu sağlayabilen, yönetiminde, yetiştirici, tüketici, kamu, sanayici, perakendeci ve STK’ların eşit söz sahibi olduğu, politikalar üretip uygulayabilen bir kurum oluşturulmalı. Etçi ve kombine ırklar bölgesel olarak geliştirilmeli. Kanatlı sektöründe ihracatın önü açılmalı.
19- İçecek Sanayi Meclisi
Sektörde denetim altyapısı güçlendirilmeli. Alkollü içkilerde yüksek bedelli harç ve ruhsat uygulaması gözden geçirilmeli. Sanayi tipi ürün çeşidi ve verimliliği artırılmalı.Esnek teşvik sistemleri geliştirilmeli. Ulusal strateji belgesi oluşturulmalı.
20- İklimlendirme Meclisi
Soğutma ısıtma cihazları ÖTV’si eşitlenmeli. Üreticilerin, ihraç ürünleri için yurtiçinden, kullanacakları malzemelerin temin şartları, DİİB kapsamında yapılan alımlarla eşit koşullara getirilmeli. Teşviklerde yerli üretim ön planda tutulmalı. İhalelerde yerli tercihi oluşmalı.
21- İlaç Sanayi Meclisi
İlaç bütçesi revize edilmeli. Bütçeye kur düzeltmesi yansıtılmalı. Mevcut referans sistemi revize edilmeli. Türkiye’de üretilmesi mümkün olan ilaçlar süratle ruhsatlandırılmalı. Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici fiyatlandırma ve yeni geri ödeme modelleri geliştirilmeli.
22- İnşaat Müteahhitleri Meclisi
Müteahhitlik mesleği TTK’da tanımlanmalı. Sektöre giriş akreditasyona tabi tutulmalı. Mesleğe giriş standardı, kamu, özel ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri olarak tasnif edilmeli. Sektör için bir meslek yasası çıkartılmalı. Yerel yönetim ve kamu kurumlarının arasındaki farklı mevzuat uygulamaları giderilmeli. Kamu İhale Kanunu ve kanunda yer alan ekonomik parametreler revize edilmeli.
23- Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Meclisi
Kağıt bazlı ambalaj atıklarının belediyeler tarafından kaynağından toplanması sağlanmalı, geri dönüştürülmesi teşvik edilmeli. Hurda kağıt, tehlikeli atıklar için Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar Listesi’nden çıkarılmalı. Özel sektörün plantasyon ormanı işine girebilmesi sağlanmalı ve teşvik edilmeli. İthal ürünlerde TSE standartları aranmalı.
24- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi
Karayolu Trafik Kanunu’nun kapsamı genişletilmeli ya da kent içi toplu ulaşımına yönelik ayrı bir kanun çıkarılmalı. A1 yetki belgesine alternatif olabilecek bir belgelendirme sistemine geçilerek sektör talebi karşılanmalı.
25- Kimya Sanayi Meclisi
Kimya Sanayi Strateji Belgesi’nde öngörülen eylem planları uygulanmasında sorumlu kurumlar eşgüdüm içinde çalışmalı. Kümelenme modeline geçilmeli. Yatırım büyüklüğü 50 milyon doların üzerindeki tesislerin kurulması için yatırımcılara ek teşvikler verilmeli. GİTES uygulanmalı.
26- Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi
Mevcut çalışan firmalar ve fason atölyeleri çalışan sayısına göre desteklenmeli. Yatırım teşvikleri ihtiyaçları karşılayacak düzeyde yenilenmeli. İthal kumaşlara korunma önlemleri sona erdirilmeli.
27- Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi
Bildirim kolaylaştırılarak piyasaya sürenin haklarını gözetecek çözümler getirilmeli. Piyasa Gözetim Denetim uygulamaları güvensiz olduğu düşünülen ürünlere yönelik yapılmalı. Taklitçilik suçu şikayete bağlı olmaktan çıkartılmalı. KOBİ’lerin Ar-Ge desteklerinden yararlanma şartları kolaylaştırılmalı.
28- Kuyumculuk Sanayi Meclisi
Mal ve hizmet alımlarındaki 9 taksit hakkı kuyum ve mücevherat sektörü için de uygulanmalı.
29- Madencilik Meclisi
Madencilik Bakanlığı kurulmalı. Madencilik faaliyetlerinden kaynaklı kimyasal atık, toz ve duman unsurlarının zeytinlik sahalarına olabilecek olumsuz etkileri, ÇED sürecinde sonuca bağlanmalı.
30- Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi
Bölgesel teşvikler ve Ar-Ge teşvikleri çalışan sayısına oranlı uygulanmalı. ÜrGe ve üretimde çalışan mühendisler Ar-Ge personeli kabul edilmeli. Sektör için teşvikler bölge farkı gözetmeksizin uygulanmalı. Makine ithalatı yapan riski yüksek ülkeler hedef ülke statüsüne alınarak, risklerin çift taraflı paylaşımına yönelik özel anlaşmalar yapılmalı.
31- Medkal Meclisi
İhaleler daha küçük ölçekli ve bölgesel olarak yapılmalı. Tıbbi cihaz sektöründe KDV oranlarındaki farklılıklar giderilmeli. Kamu ihale mevzuatında yerli malına yüzde 15’e kadar fiyat avantajı sağlanması uygulaması genişletilmeli.
32- Medya ve İletişim Meclisi
Örtülü reklam tanımı değiştirilmeli. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin konular özel kanun olarak hazırlanmalı. Kullanıcıların trafiklerinin iki yıl süre ile izlenmesi hükmü kaldırılmalı. Özel sektör haber ajanslarından alınan KDV kaldırılmalı. Gazeteciliğin bir meslek olarak çalışma koşullarında iyileştirici düzenleme yapılmalı. Dağıtım örgütlerine yatırım teşvikle özendirilmeli.
33- Mobilya Ürünleri Meclisi
Fatura alımı etkin bir biçimde denetlenmeli. Ürün kopyalama ve taklitçilik engellenmeli. Sektörde uygulanan KDV oranları yüzde 8’e indirilmeli. İthal edilen ürünlerin uluslararası anlaşmalara uygunluk denetlemeleri sağlanmalı.
34- Orman Ürünleri Meclisi
Ağaçlandırma Fonu ve Bakanlık Fonu gibi fonlar kaldırılmalı. Tevzii masrafları indirilmeli. Sektörün rekabet gücünün korunması için üreticiye yönelik enerji fiyatlandırma politikaları revize edilmeli.
35- Otomotiv Sanayi
Ar-Ge altyapısının oluşturulması amacıyla test pistleri, çarpma testi pisti ve rüzgar tüneli kurulmalı. Üniversite-sanayi işbirlikleri kurumsallaştırılarak desteklenmeli. Tedarik zincirinde yatay ve dikey işbirliklerini geliştirecek mekanizmalar oluşturulmalı. MTV servet vergisi olarak kullanılmamalı, az kirleten araçtan az vergi alınmalı.
36- Otomotiv Ticaret Meclisi
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı yenilenmeli. Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi için yeni bir sistem oluşturulmalı. İkinci el motorlu taşıt araçları ticareti yapan firmalara tanım ve mesleki yeterlilik belgesi verilmeli.
37- Otomotiv Yan Sanayi Meclisi
Enerji üzerindeki ek maliyetler kaldırılmalı. Ara malı ihracatı, dış ticaret açığı ve teknolojik gelişime katkı sağlayacak olan yan sanayiinin gelişimi için, ana ve yan sanayi ilişkilerini düzenleyen temel kurallar uzun vadeli işbirliği güvencesini sağlayacak şekilde düzenlenmeli.
38- Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi
Özel güvenlik görevlilerinin, görevleri sırasında üçüncü kişilere verecekleri zararlara ilişkin sigorta getirilmeli. Elektronik güvenlik sistemlerinin ithalatında ve yurtiçi üretiminde standart ve kriterler yeniden belirlenmeli. Silahlı saldırı, terör, gasp ve hırsızlık gibi hadiseler sonucunda oluşan durum “iş kazası” tanımından çıkarılmalı.
39- Patent ve Marka Vekilleri Meclisi
Patent tasarısı geri çekilerek yeniden hazırlanmalı. Patent ve marka vekilliği ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı. “Aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer” olan tescil talepleri reddedilmeli.
40- Perakendecilik Meclisi
Organize perakende sektörü,250 milyon dolarlık yatırım yükü getirecek, ödeme kaydedici cihazlarla ilgili yükümlülük kapsamından çıkarılmalı. Taklit ve korsan ürünle mücadele için saha denetimleri daha yoğun yapılmalı.
41- Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi
Akaryakıt fiyatlarının takibine ilişkin uygulama kaldırılmalı. Akaryakıt ithalatı yapılan terminallerde sayaç kurulmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmalı. Akaryakıtlar üzerinden alınan yüksek oranlı vergiler zamana yayılarak düşürülmeli. ‘Onaylanmış Kişi Statüsü’ne işlerlik kazandırılmalı.
42- Sağlık Kurumları Meclisi
Sağlıkta uygulanan teminat paketinin kapsamı daraltılmalı. Fark ücret sınırı tamamen kaldırılmalı. Tamamlayıcı sağlık sigortasına devlet desteği sağlanmalı. Hastane yatırımlarıyla ilgili sınırlamalara kamu da tabi olmalı.
43- Savunma Sanayi Meclisi
Savunma ve havacılık sanayiine özel, devletten devlete satış ile rakiplerin finansman paketlerindeki asgari şartları sağlayan bir kredi sistemi kurulmalı. Devreden KDV tutarının azalması için Kanun değiştirilmeli. İhraç Lisansı engeli kaldırılmalı.
44- Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi
STA görüşmeleri ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na katılım çalışmaları hızlandırılmalı. Endüstriyel madencilik maliyetleri (ruhsat, devlet hakkı vb.) yeraltı madenciliğine (metalik, kömür) göre düşük seviyeye indirilmeli. Yerli katkı oranı yüzde 51’in üzerinde olan sektörlere ait yatırımlar 5’inci bölge kapsamında değerlendirilmeli.
45- Serbest Bölgeler meclisi
Fason üretim yapan firma çalışanları da gelir vergisi istisnalarına tabi tutulmalı. Bölgelerde çifte vergilendirmeyi önleyecek mevzuat çalışması yapılmalı. Bölgelere yapılan mal teslimleri ve hizmetler KDV, ÖTV ve ÖİV’den muaf tutulmalı.
46- Sermaye Piyasası Meclisi
KOBİ’lerin halka arzında teşvikler artırılmalı. Yabancı aracı kurumların piyasalara doğrudan erişim sağlayabilmeleri için derinlik ve likiditeyi artırmaya yönelik hizmetler hayata geçirilmeli. Enerji, metal ve diğer emtia türev ürünlerinin piyasalarımızda işlem görmesi sağlanmalı.
47- Seyahat Acenteleri Meclisi
Acenteler mülkiyetinde bulunan araçlarını, organize ettikleri transfer, tur ve paket turlarda kullanabilmeli. Bölgesel rehberlik uygulamasına geçilmeli. Kaçak seyahat acenteliği faaliyetleri önlenmeli. Türkiye’deki mal sahibi yabancıların kiraladıkları konutlar da vergilendirilmeli.
48- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Meclisi
LPG ve akaryakıt tanımları yenilenmeli. LPG sektöründe ulusal stok 10 gün ile sınırlandırılmalı. Doğalgaza kıyasla 41 kat fazla ÖTV yükü olan tüp gaz üzerindeki vergi ile haksız rekabet giderilmeli.
49- TOBB Sigorta Acenteleri Ücra Komitesi
Sigorta acenteleri de KOSGEB ve benzeri finansman desteklerinden yararlanmalı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kamu sermayeli sigorta şirketleri teminat sunmalı.
50- TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
Sigorta eksperi olmayanların hasar tespiti yapmaları engellenmeli. Kamu kurumlarına değerleme hizmeti ihtiyaçlarında sigorta eksperlerinden de faydalanabileceği hususu duyurulmalı. Gerçek kişi sigorta eksperi, serbest meslek mensubu olarak tanımlanmalı.
51- Türkiye Teknik Müşavirlik Meclisi
Sektöre özel bir ihale kanunu çıkarılmalı. Teknik müşavirlik hizmetleri ile ilgili bir ülke politikası geliştirilmeli. İhalelerde saydamlık sağlanmalı. Hizmet ihracatı rejimi oluşturulmalı, bu kapsamda teşvikler ve devlet yardımları artırılmalı.
52- Türkiye Telekomünikasyon Meclisi
BTK, mevcut yeraltı kanal ve gözleri, tüm işletmecilerce makul kira bedeliyle kullandıracak fiyat ve şartları sağlamalı. Evrensel Hizmetin Sağlanması Kanunu’nda belirtilen amaca uygun olarak fonun tamamı sektöre geri dönüşü sağlayacak şekilde işlerliğe kavuşturulmalı. Haberleşebilen makineler ile genişbant internet erişiminde kullanılan KA Band uydu terminal cihazlarından alınan telsiz ruhsat ücretleri kaldırılmalı.
53- Türkiye Sivil Havacılık Meclisi
Uçak biletlerindeki KDV oranı yüzde 8’e indirilmeli. Havalimanı/terminal özelleştirmelerinde, özellikle yolcu hizmet ücretleri TL olarak belirlenmeli. Havalimanlarına serbest bölge özerkliği kazandırılmalı. Bakım, onarım, yenileme hizmetleri üretim olarak kabul edilmeli.
54- Türkiye Tarım Meclisi
Mazot desteği artırılmalı. Tarımda kullanılan elektrik bedeli hasat sonunda ödenmeli. Tarımda Ar-Ge’yi kısıtlayan unsurlar giderilmeli.
55- Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi
‘Piyasa Gözetim ve Denetim Sistemi’ne her türlü yapı malzemesi üreticisi dahil edilmeli. ﬁantiyelerde yapılan denetimlerde üretim belgesi sorgulanmalı. Ülke genelinde tonaj uygulaması denetimi etkin bir biçimde yapılmalı. Enerji maliyetleri ve SGK prim oranları düşürülmeli.
56- Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi
Posta hizmetlerinde tekel sınırlaması kaldırılmalı. Konteynerlerin, iskele bağlantısı olmayan geçici depolara alınmasına, şarta bağlanmadan izin verilmeli. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi revize edilmeli.
57- Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi
Yeni bir kamu ihale mevzuatı hazırlanmalı. Fiyat farkı mevzuatında malzeme fiyatlarındaki değişimler ile kurlardaki değişimler de dikkate alınmalı. Yurtdışı müteahhitlik sektöründeki prim avantajlarının, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılmış olan Türk işçileri için de uygulamanın geçerli kılınmasına dönük kanuni düzenleme yapılmalı.
58- Türkiye Yükseköğretim Meclisi
Uzun vadeli öğrenim kredisine ilişkin yeni bir finansman modeli geliştirilmeli. Burslu öğrencilerden KDV alınmamalı. Öğretim üyesinin üniversitesi ile birlikte patent başvurusunda bulunması, üniversitenin ortak başvuru hakkını kullanmaması durumunda bireysel başvuru yapılması sağlanmalı.
59- Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi
Pamuk ekimi destek primi artırılmalı. Prim tutarı ekim öncesi açıklanmalı. Pamukta KDV yüzde 1’e çekilmeli. Ülkemizde yeterli üretimi bulunan tüm tekstil ve hazır giyim ürünleri için ek vergi uygulaması genişletilmeli. Teknik tekstiller orta ve ileri teknoloji ürünler listesine eklenmeli. 5. ve 6. Bölge için daha cazip ve uzun süreli teşvikler sağlanmalı.
60- Türkiye Turizm Meclisi
Tahsis süresinin yarısını doldurmuş tesislerin süresi yatırım şartıyla yüzde 50 uzatılmalı. Turizm Teşvik Kanunu ve buna ilişkin mevzuat yenilenmeli. Kamu işverenlerine tanınan haklar özel sektör işverenlerine de tanınmalı. İşletmeler arasındaki KDV farklılıkları ortadan kaldırılmalı.