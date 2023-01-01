Toplum için bilim

1. Üniversite–Sanayi İşbirliği Zirvesi bu kapsamda Ankara’da gerçekleştirildi. Üniversite–Sanayi İşbirliği kavramı somut adımlarla içerik kazanmaya başladı. Zirve’nin ana temasında ise ‘bilimin toplum için olduğu, üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi gerektiği’ vardı.





1.Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, TPE Başkanı Habip Asan ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Ankara’da yapıldı. Açılışta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, üniversitelerde üretilen bilginin, kütüphane raflarından, kampüs alanından çıkartılarak nihai ürünlere dönüşmesi ve pazarlarda yerini alması gerektiğini belirtti. Bilginin üretilmesi kadar kullanılması gerektiğini de dile getiren Ergün, kullanılmayan bilginin, belki bilgiyi üretene kariyer noktasında tatmin sağlayacağını, ancak topluma bir fayda getirmeyeceğini dile getirdi. Ergün, şunları söyledi: “Bugün bir tercih yapacaksak, 'bilim toplum içindir' tercihimizin ön planda olması lazım. Kuşkusuz sadece bilim olsun diye bilim yapan insanlara da destek vereceğiz; o da lazım. Bilim önce gidecek, araya sanayi girecek. Bilim ve sanayinin işbirliğinden teknoloji diye bir şey doğacak. Eğer teknoloji doğsun istiyorsak, bilimle, üniversite ile sanayiyi evlendirmemiz lazım. Nişanladık; şimdi düğün yapıyoruz. Üniversite ile sanayiyi evlendirmeden teknoloji doğmaz.”



Bilim, toplum içindir

Ergün, Hükümet olarak, üniversitelerin daha nitelikli bir kimliğe bürünmeleri ve sanayiyle daha yakın bir temas sağlamaları için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirterek Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun son toplantısında da özellikle üniversitelerde müfredat gelişimini sağlamaya yönelik önemli kararlar aldıklarını söyledi. Bakan Ergün, teknoparklarla ilgili çalışmalara da hız verdiklerini dile getirdi.



Gebze'deki teknoparkta yakında yer tahsisleri başlayacak

Teknoparkları ihtisaslaştıracaklarını da anlatan Ergün, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olduğu bilişim teknoparklarını da kuruyoruz.” dedi.

İhtisas teknoparklarından biri Gebze'de kuruluyor; yakında arazi planlaması ve şirketlere yer tahsisi yapılacak. Savunma sanayi teknoparkında da ağırlıklı olarak bilişim şirketleri yer alacak. İki teknopark birbiri ile entegre çalışacak.



YÖK ile TPE arasında işbirliği protokolü imzalandı

1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirvesi'nde YÖK ile Türk Patent Enstitüsü arasında işbirliği protokolü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Habip Asan tarafından imzalandı. Bakan Nihat Ergün, Türk Patent Enstitüsü ile YÖK arasında imzalanan protokolün üniversite sanayi işbirliği adına önemli bir adım olduğunu kaydetti. Ülke olarak son yıllarda, sınai mülkiyet hakları alanında büyük bir atılım içerisinde olduklarını dile getiren Ergün, hazırlamış oldukları kanun taslağıyla üniversitelerde yapılan buluşların ticarileşmesinin önünü açacak yeni düzenlemeler öngördüklerini söyledi. Nihat Ergün, 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi işbirliğiyle ''Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi''nin geliştirildiğini ve uygulamaya konduğunu dile getirdi.