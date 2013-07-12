"Torba Yasa"dan çıkanlar
Ortaya çıkan ihtiyaçları, sıkıntıları ve talepleri "tek kalem"de çözme tekniği olarak geliştirilen Torba Yasa uygulamasının 2013 Temmuz ayında çözdüğü sorunlardan bazıları...
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12 Temmuz 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasanın okurlarımızı doğrudan ilgilendirdiğini düşündüğümüz yenilikleri özetliyerek aktarıyoruz:
Sanayi Sicil cezaları
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2014 tarihine kadar sanayi işletmelerini sanayi siciline kayıt ettirenler hakkında, Sanayi Sicil Kanunu'na göre sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmayacak.
Kamulaştırmalarda önemli bir nokta
Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı, kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığında 15 gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilecek. Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmayacak. Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin bitiminden itibaren 5 yılı geçemeyecek.
Karayolu taşımacılığı
Kanunla, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre verilen idari para cezaları günün şartlarına göre yeniden düzenlendi. Buna göre, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara bin TL, yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara 500 TL idari para cezası verilecek. Taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 500 TL, başka bir taşımacının faaliyetini engelleyene bin 500 TL para cezası uygulanacak.
Banka kartlarıyla kumar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kartı ve kredi kartlarının yasa dışı bahis ve şans oyunlarında kullanılmasını önlemekle yükümlü ve yetkili kılındı.
Tarım destek ödemelerinde af
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na başvurulması halinde kaldırılacak.
Vakıf mallarında düzenleme
Kiraya verilen veya tahsis edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıf taşınmaz mallarının, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunlu olacak.
1 Ocak 1990 tarihinden bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar dağılmasına veya dağıtılmasına karar verilen yeni vakıfların hayatta bulunan kurucularının birlikte başvurusu üzerine, vakfın adı ve amacı aynı olmak kaydıyla, bin lira kuruluş malvarlığı tahsis edilerek yeni bir vakıf kurulabilecek. Kurulan bu vakıflar, kanunla kurulan vakıf statüsünde sayılmayacak.
Dağıtılan vakfın Genel Müdürlüğe intikal eden ve hali hazırda Genel Müdürlük tarafından tasarruf edilen taşınmazları, yeni kurulan vakfa mahkeme siciline tescilinden itibaren üç ay içinde devredilecek.
İş Sağlığı ve Güvenliği’nde erteleme
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli görevlendirmesinin yürürlük tarihi değişiyor.
Buna göre, bu zorunluluklar, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016; 50'den az çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 yılında yürürlüğe girecek.
Halka açık şirketlere yönetici atama
Sermaye Piyasası Kurulu; halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalmasını takip eden 30 gün içerisinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere, genel kurulca yeni üyeler seçilinceye veya başka üyeler atayıncaya kadar görev yapmaları için, yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda yönetim kurulu üyesini resen atayacak. Atanacak üyede, kurulun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlama şartı aranacak.
Enerji yatırımcısına önlisans
Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, rüzgar enerjisine dayalı üretim faaliyeti için başvuruları uygun bulunmuş, ancak yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı başvurusu reddedilmiş tüzel kişilerin; maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma başvurması halinde; ilgili tüzel kişilere önlisans verilecek.
AB her ilimize geliyor
Avrupa Birliği Bakanlığı, ihtiyaç duyulan il merkezlerinde temsilcilik açabilecek. Bu temsilciliklerin açılması kararında, Bakanlar Kurulu yetkili olacak.