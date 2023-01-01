TOSB’dan geleneksel iftar yemeği

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Vali Yardımcıları Mustafa Güni, Ali Sözen, Şükrü Çakır, Çayırova Kaymakamı Selim Parlar, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof.Dr. Orhan Şahin, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İbrahim Kılıçaslan,

İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Öztekin Kaşukçi, Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taşkın Tuncer, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, İMES OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Kanca, Bölge Müdürü Fuat Günel, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kanıöz, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Bölge Müdürü Serap Türker, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan ve bölge sanayicileri katıldı.