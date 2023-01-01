TOSYÖV ile İZTO işbirliğiyle İzmir’de seminer

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliğiyle “Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ’ler” başlıklı seminer, İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Kazançoğlu, Oda üyelerinin büyük bir kısmını KOBİ’lerin oluşturduğunu belirterek, Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine KOBİ’lerle ulaşılabileceğini vurguladı. Kazançoğlu, bu hedefe katkı sağlamak ve KOBİ’lerin sorunlarının çözümü ve gelişimi için çalıştıklarını söyledi.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe, KOBİ’lerin özellikle daralan işgücü piyasasında istihdam ve katmadeğer yaratan özel bir yerinin olmasının ekonomiyi yönetenler gözünde hiç de azımsanmayan bir değer kazanmalarını sağladığına işaret etti. KOBİ’lerle ilgili temel sorunların çözümünde kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, siyasetin ve de finansman kuruluşlarının ortak projeler ve anlayışlar etrafında işbirlikleri geliştirmek zorunda olduğunu vurgulayan Aktepe, bu işbirliklerinin KOBİ’lerin değişimini sağlayarak Türkiye’nin dönüşümünü gerçekleştireceğini aktardı: “Bu dönüşümün temel araçları bilişim teknolojileridir, Ar-Ge’dir, inovasyondur. En önemlisi ise iyi eğitilmiş insan kaynağımızdır. Bu anlayış hedeflenerek Türkiye eğitim sistemlerini çağdaşlaştırmalı, yaratıcı, saydam, hızlı süreçlerle çalışmaya hazır bir insan kaynağı yaratılmalı.”

Oturum başkanlığını İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Cengiz Erol’un yaptığı “Rekabetçi Sanayileşme Modelleri” konulu oturumda, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Emin Akçaoğlu, OSBDER Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cumhur Coşkun Küçüközmen, KOSGEB Güney Ege Bölgesi Müdürü Mustafa Çanakçı, ODTÜ Teknokent Başkan Yardımcısı Ufuk Batum konuşmacı olarak yeraldı.

Oturum başkanlığını Hürriyet Gazetesi Ege Köşeyazarı İsmail Uğural’ın yaptığı “Uluslararası Ticarette Rekabet” konulu oturumda Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Filiz Ünal, BTS Yönetici Ortak- İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasin Beceni ve ERKE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keçeci konuşmacı olarak yeraldı. Emrah Sazak, devlet teşvik politikalarına değinerek, devlet kurumlarının, şirketlerin, üniversitelerin eğitim ve araştırma merkezlerinin, sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin gerektiğini vurguladı. Sazak, UR-GE tebliğinin çıkış noktasının ihracatçı firmaların niteliklerini geliştirerek, mevcut ve yeni pazarlardaki gücünü, sürekli ihracat yapan firmaların sayısını artırmak, firmalar için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine yönelik çalışmalar yürütmek ve sektöre özgü yol haritalarının sunulması olduğunu açıkladı.