TOSYÖV işbirliği ziyaretleri devam ediyor

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez öncülüğündeki TOSYÖV Heyeti, bakanlıklardan kamu kuruluşlarından, yerel yönetimlere kadar çeşitli kuruluşlarla geniş bir yelpazede işbirliği ve güçbirliği çalışmalarını sürdürüyor.

KALKINMA BAKANLIĞI

Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Başkan Yardımcıları Osman Deveci ve Nezih Kuleyin, Denetim Kurulu Üyeleri Hilmi Develi ve Nasuh Ekinci, TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu’ndan oluşan TOSYÖV Heyeti’ni makamında kabul etti. TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Kalkınma Bakanlığı ile TOSYÖV işbirliğinde, 13 Kasım 2014 tarihinde, Burdur’da düzenlenecek, “KOBİ’lerin Orta Gelir Tuzağı’ndan Kurtarılmasında Kalkınma Politikaları” ana temalı toplantının Türkiye KOBİ’leri için öneminden sözetti. Burdur’da gerçekleştirilecek toplantı için TOSYÖV’ün çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Sönmez, Kalkınma Bakanlığı ile TOSYÖV arasında kurulan işbirliğiyle Türkiye KOBİ’lerine ve girişimcilere ışık tutacak çalışmalara devam etmekten ve bu işbirliğinin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kalkınma Bakanlığı ile TOSYÖV’ün yakın ilişkilerinin medya ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edildiğini ve tüm Türkiye’nin ve KOBİ’lerinin bu işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ceylan, Kalkınma Bakanlığı ile TOSYÖV işbirliğinde, Burdur’da düzenlenecek “KOBİ’lerin Orta Gelir Tuzağı’ndan Kurtarılmasında Kalkınma Politikaları” başlıklı toplantıya bakanlığı temsilen katılacağını ifade etti.



TÜBİTAK

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Başkanı Prof.Dr. Yücel Altunbaşak ile TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Başkan Yardımcısı Nezih Kuleyin, Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu’ndan oluşan TOSYÖV Heyeti, TÜBİTAK evsahipliğinde biraraya geldi. TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV’ün kurumsal Mütevelli Heyet Üyesi olan TÜBİTAK ile TOSYÖV işbirliğinin geçmişten bu yana gelişerek sürdüğünü söyledi. Sönmez, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkmasında yüksek katmadeğerli, ileri teknoloji üretiminin zorunlu olduğunu vurgulayarak, TÜBİTAK’ın bilim, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında yaptığı çalışmaların ve verdiği desteklerin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin ve KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasını destekleyen proje ve çalışmalarda TÜBİTAK ile yürüttükleri işbirliğini geliştirerek devam etmesini istediklerini ifade eden Sönmez, değişik illerde KOBİ’lerin Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulma stratejilerinin ele alındığı toplantılara TÜBİTAK’ın da katılımını beklediklerini dile getirdi. Prof.Dr. Yücel Altunbaşak, girişimcilere yol gösteren ve KOBİ’lerin yanında yeralan TOSYÖV’ün bu anlamda desteklenmesi gereken kuruluşlardan biri olduğunu ifade etti. Altunbaşak, KOBİ’ler için çok önemli projelere imza atan TOSYÖV ile işbirliğini güçlendirerek devam edeceklerini söyledi. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Yücel Altunbaşak’ı, İDDMİB’in İstanbul’da düzenlediği “ Metalik Fikirler, 3. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğine davet etti.



ÇANKAYA BELEDİYESİ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Başkan Yardımcıları Osman Deveci ve Nezih Kuleyin, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi’den oluşan TOSYÖV Heyeti, Çankaya Belediyesi evsahipliğinde biraraya geldi. TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV’ün kurulduğu 1989 yılından günümüze 25 yıldır; KOBİ’lerin ve girişimcinin rekabet gücünü arttırmak için çalıştığını söyledi. Sönmez, TOSYÖV’ün yaptığı çeşitli etkinlikler ve projelerle ilgili bilgiler verdi. Özellikle kadın ve genç girişimcilere yönelik yapılan çalışmalardan örnekler veren Sönmez, Çankaya Belediyesi ile de bu konuda işbirliği yapabileceklerini dile getirdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği projeleri için özel bir birim oluşturduklarını söyledi. Taşdelen, bu birimin çalışmalarına TOSYÖV’ün büyük katkı sunabileceğini belirterek, yapılacak işbirliğinin kendisini de çok mutlu edeceğini açıkladı. Taşdelen bu konuda ortak proje ve çalışmalar için belediyedeki ilgilileri görevlendireceğini ifade etti.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Başkan Yardımcısı Osman Deveci ve Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi’den oluşan TOSYÖV Heyeti’ni makamında kabul etti. Ziyarette TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, KOBİ’lerin Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtulması için TOSYÖV’ün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Bakanlık ile işbirliğinin önemini vurguladı. Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu da TOSYÖV’ün çalışmalarını çok değerli bulduklarını, yakından izleyip katıldığını, Bakanlık olarak da yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.