TOSYÖV İstanbul’a Yeni Yönetim

TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Genel Kurul Toplantısı, dernek merkezinde gerçekleştirildi.





TOSYÖV eski Başkanı Yalçın Sönmez ve dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Toplantının divan başkanlığını Ekrem Aksoy, katip üyeliklerini ise Sami Evren ve Bahadır Aksoy yürüttü. Geçen dönem faaliyet raporları, gelir-gider hesapları okundu ve müzakere edildi, Yönetim Kurulu tarafından tüzüğün ilgili maddeleri gereği üyelik sonlandırma kararı genel kurul onayına sunuldu, gelecek dönem bütçesi müzakere edildi, Yönetim Kurulu tarafından alınan tüzük değişiklik kararları görüşüldü ve tüm görüşülen maddeler oybirliğiyle kabul edildi. TOSYÖV eski Başkanı ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, ekonomik konjonktüre işaret ederek, KOBİ’lerin zor bir süreçten geçtiğini, böyle zamanlarda sivil toplum kuruluşlarına (STK’lar) duyulan ihtiyacın arttığını söyledi. Böyle zamanlarda çözüm üretmenin ve bu süreçte STK’larda güçbirliği ve işbirliğinin önemine değinen Sönmez, dernek üyelerine daha fazla biraraya gelip çalışmalarını yoğunlaştırmalarını önerdi. Yeniden başkan seçilen TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Karadağ, geçmiş dönem yaptıkları çalışmalari özetledi. Karadağ, kurdukları iktisadi işletmenin ticari organizasyonlarının oluşturulmasına ağırlık verdiklerini anlattı ve dernek üyelerinin rekabet gücünü arttırmak için çeşitli sektörlerde ve alanlarda ilgili kuruluşlarla geliştirdikleri işbirlikleri hakkında bilgiler verdi. TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği’nin oybirliğiyle seçilen yeni yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:Süleyman Karadağ (Başkan), ﬁefik Doğan (Başkan Yardımcısı), Mehmet Akkol (Genel Sekreter), Bülent Torgul (Sayman), Mustafa Taluğ (Üye), Nesrin Taslak (Üye), Sami Evren (Üye)

Denetim Kurulu: Mustafa Aksu, R. Faruk Kutlu, Mehmet Güleryüzlü.



