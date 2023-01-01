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TOSYÖV İstanbul’a Yeni Yönetim

TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Genel Kurul Toplantısı, dernek merkezinde gerçekleştirildi.



TOSYÖV eski Başkanı Yalçın Sönmez  ve dernek  üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda  yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Toplantının divan başkanlığını Ekrem Aksoy, katip üyeliklerini ise Sami Evren ve Bahadır Aksoy yürüttü.  Geçen dönem  faaliyet raporları, gelir-gider hesapları okundu ve müzakere edildi, Yönetim Kurulu tarafından  tüzüğün  ilgili maddeleri gereği üyelik sonlandırma kararı genel kurul onayına sunuldu, gelecek dönem bütçesi müzakere edildi, Yönetim Kurulu tarafından  alınan tüzük değişiklik kararları görüşüldü ve tüm görüşülen maddeler oybirliğiyle kabul edildi. TOSYÖV eski Başkanı ve Kocaeli  Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, ekonomik konjonktüre işaret ederek, KOBİ’lerin zor bir süreçten  geçtiğini, böyle  zamanlarda sivil toplum  kuruluşlarına (STK’lar) duyulan  ihtiyacın arttığını söyledi. Böyle zamanlarda  çözüm üretmenin ve bu  süreçte  STK’larda güçbirliği ve işbirliğinin önemine  değinen Sönmez,  dernek  üyelerine  daha fazla biraraya gelip çalışmalarını yoğunlaştırmalarını önerdi.  Yeniden başkan seçilen TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Karadağ, geçmiş dönem yaptıkları çalışmalari özetledi. Karadağ, kurdukları iktisadi işletmenin ticari organizasyonlarının oluşturulmasına  ağırlık verdiklerini anlattı  ve dernek  üyelerinin rekabet  gücünü  arttırmak için çeşitli sektörlerde ve alanlarda  ilgili kuruluşlarla geliştirdikleri işbirlikleri hakkında bilgiler verdi. TOSYÖV İstanbul Destekleme  Derneği’nin oybirliğiyle seçilen  yeni yönetim  ve denetim  kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu:Süleyman Karadağ (Başkan), ﬁefik Doğan (Başkan Yardımcısı),  Mehmet  Akkol (Genel Sekreter),  Bülent Torgul (Sayman), Mustafa Taluğ (Üye), Nesrin Taslak (Üye), Sami Evren (Üye)
Denetim Kurulu: Mustafa Aksu, R. Faruk Kutlu, Mehmet Güleryüzlü.

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