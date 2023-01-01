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TOSYÖV Safranbolu’da görev değişimi

TOSYÖV Safranbolu Destekleme Derneği’nin 12. Genel Kurulu, Dernek Genel Merkezi’nde yapıldı.



Genel Kurul’un açılışında konuşan TOSYÖV Safranbolu Destekleme Derneği Başkanı Bahri Küpeli, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. TOSYÖV Safranbolu  Destekleme  Derneği’nin ‘Karabük, Bartın, Kastamonu, Zonguldak’ı kapsadığını ve 1989 yılında kurulduğunu  hatırlatan Küpeli, bölge ekonomisi  üzerine; KARDEMİR, Temiz Enerji Projelerine Finansman Destekleri, Metal ve Demir Çelik Üreticileri Kümelenme Çalışması, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Mali Yapılarının Güçlendirmesi ve Küçük El Sanatları’nın Geliştirilmesi konulu toplantılar  yaptıklarını söyledi. Küpeli şu bilgileri verdi: “Bölgenin kalkınmasına destek olmak amacıyla AB KOBİ  Destekleri’nden  yararlanmak  için çalışmalar yaptık. TOSYÖV  ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Avrupa Türk İş Adamları Dernekleri Federasyonu  gibi kuruluşlarla da  ortak  çalışmalar yürüttük.” Genel Kurul’da Bahri Küpeli TOSYÖV Safranbolu Destekleme  Derneği Başkanlığı’nı bıraktığını açıkladı. Seçim sonucunda TOSYÖV Safranbolu  Destekleme Derneği Başkanlığa Cumhur Onkardeşler, Başkan  Vekilliği’ne Abdullah Kobalas,  Başkan Yardımcılığı’na Kemal Tuncer, Muhasipliğe Bektaş Yerlikaya, Üyeliğe ise Bahri Küpeli seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet Demir, Hüseyin Özer, ﬁahin Yavuz yeniden  seçildi. Genel kurulda  ayrıca Onur Kurulu’na; Bahri Küpeli, Osman Natıroğlu, Ali Sezer, Kemal Tuncer, Ramazan Çağlıyan, Ahmet Ergün, Nuri Onkardeşler,  Danışma Kurulu’na ise;  Ahmet Ergün,  Selim Gültay, Mustafa Terziahmetoğlu,  Ahmet Akgün, Halil Özodabaş seçildi.

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