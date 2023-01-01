TOSYÖV Safranbolu’da görev değişimi

TOSYÖV Safranbolu Destekleme Derneği’nin 12. Genel Kurulu, Dernek Genel Merkezi’nde yapıldı.





Genel Kurul’un açılışında konuşan TOSYÖV Safranbolu Destekleme Derneği Başkanı Bahri Küpeli, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. TOSYÖV Safranbolu Destekleme Derneği’nin ‘Karabük, Bartın, Kastamonu, Zonguldak’ı kapsadığını ve 1989 yılında kurulduğunu hatırlatan Küpeli, bölge ekonomisi üzerine; KARDEMİR, Temiz Enerji Projelerine Finansman Destekleri, Metal ve Demir Çelik Üreticileri Kümelenme Çalışması, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Mali Yapılarının Güçlendirmesi ve Küçük El Sanatları’nın Geliştirilmesi konulu toplantılar yaptıklarını söyledi. Küpeli şu bilgileri verdi: “Bölgenin kalkınmasına destek olmak amacıyla AB KOBİ Destekleri’nden yararlanmak için çalışmalar yaptık. TOSYÖV ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Avrupa Türk İş Adamları Dernekleri Federasyonu gibi kuruluşlarla da ortak çalışmalar yürüttük.” Genel Kurul’da Bahri Küpeli TOSYÖV Safranbolu Destekleme Derneği Başkanlığı’nı bıraktığını açıkladı. Seçim sonucunda TOSYÖV Safranbolu Destekleme Derneği Başkanlığa Cumhur Onkardeşler, Başkan Vekilliği’ne Abdullah Kobalas, Başkan Yardımcılığı’na Kemal Tuncer, Muhasipliğe Bektaş Yerlikaya, Üyeliğe ise Bahri Küpeli seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Mehmet Demir, Hüseyin Özer, ﬁahin Yavuz yeniden seçildi. Genel kurulda ayrıca Onur Kurulu’na; Bahri Küpeli, Osman Natıroğlu, Ali Sezer, Kemal Tuncer, Ramazan Çağlıyan, Ahmet Ergün, Nuri Onkardeşler, Danışma Kurulu’na ise; Ahmet Ergün, Selim Gültay, Mustafa Terziahmetoğlu, Ahmet Akgün, Halil Özodabaş seçildi.