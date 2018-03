TOSYÖV ve Bakanlık işbirliği

TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez’den Bakan Veysel Eroğlu’na ziyaret

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez başkanlığındaki TOSYÖV Heyeti’ni kabul etti. Ziyarette Yalçın Sönmez’in yanısıra TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi ve eski Başkanı Hilmi Develi ve TOSYÖV Başkan Yardımcısı İhsan Beşer yeraldı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Bakan Eroğlu, bu dönem ikinci kez TOSYÖV Başkanı olan Yalçın Sönmez’i kutlayarak kendisine plaket takdim etti.



TOSYÖV ile işbirliği

Ziyarette Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl kırsal kalkınma konusunda önemli bir çalışma yaptıklarını belirterek, kırsal kesimlerde yaşayan 6.5 milyon vatandaşın gelir seviyesinin yükseltilmesi için büyük bir faaliyet yürüttüklerini ve bu kapsamda TOSYÖV ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.



“Suyu iyi yönetiyoruz”

Bakan Prof.Dr. Veysel Eroğlu, suyu havza esasına göre, nehir havzasının bütününü ele alarak yönettiklerini anımsatarak, bakanlığı döneminde bu anlayışın yerleştiğini, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün ve Türkiye Su Enstitüsü’nün kurulduğunu, DSİ Genel Müdürlüğü ile bu kurumların çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Eroğlu, “Dolayısıyla birlikte suyu çok iyi yönetiyoruz. Bu kuraklığa rağmen biz herhangi bir sıkıntı çektirmiyoruz. Yüzde 15-20 civarında suda, yağışlarda azalma var. Ama ona rağmen biz hiçbir yere hissettirmedik. Nerede su sıkıntısı varsa haber verin hemen çözeriz. Sağolsun basın mensuplarımız bazen milleti telaşa sevk ediyor ve tedirgin ediyor” diye konuştu.



Mobilya sektörü stratejik sektör seçildi

Bakan Eroğlu, geliştirdikleri projeler ve eylem planları ile orman köylülerine ve yöre insanlarına iş olanakları sağladıklarını ve göçü önlediklerini ifade etti: “Yani esas olarak kırsal kalkınmanın temel maksatlarından birisi, vatandaşın orada geçimini rahatça temin edecek imkanları sağlamak. Şimdi 2014, 2015 ve 2016 hedefimiz bu.”

Bakan Eroğlu, mobilya sektörünü stratejik sektör olarak seçtiklerini belirterek, bu kapsamda her türlü desteği vereceklerini söyledi. Eroğlu, “Yani bütün dünyaya mobilya ihraç eden Türkiye’yi, bir üs haline getirmek için her türlü desteği vereceğiz. Dolayısıyla mobilya sektörü ve bununla ilgili yan sanayi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan tam destek. Bu konuda çalışma yapmanızı ben özellikle bekliyorum. Ama bu ihracata yönelik olacak” dedi.



Sakarya’da Fidan ve Süs Bitkileri Borsası

Yaklaşık 4 milyon lira harcayarak, Sapanca Gölü kenarında Sakarya’da Fidan ve Süs Bitkileri Borsası kurulduğunu anımsatan Eroğlu, hem Türkiye’deki fidan ve süs bitkisi ihtiyacını karşılayacak hem de bütün dünyaya ihraç edecek bir yapı oluşturduklarını ve buna her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Afyonkarahisar’da Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi

Afyonkarahisar’da kurulan Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezi’ne de değinen Eroğlu, bu alandaki sektörün de önünün açılacağını, Türkiye’nin bitki örtüsü anlamındaki zenginliğini değerlendirmek istediklerini dile getirdi.



“Bakanlığın çalışmalarına destek olmak istiyoruz”

TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, gerek ormanlar gerek su konusunda gerçekleştirdiği çalışmalardan memnun olduklarını ve takdirle karşıladıklarını söyledi.

TOSYÖV’ün proje ve etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Yalçın Sönmez, girişimciliğin gelişmesi, KOBİ’lerin sürdürülebilir rekabet gücünü arttırmak için çalıştıklarını vurguladı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek katmadeğerli üretimin önemine dikkat çeken Sönmez, TOSYÖV olarak bu hedef doğrultusunda Vakfın kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle verimli ve etkili çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Sönmez, yürüttükleri tüm çalışmalarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile de işbirliği yapmak istediklerini ifade etti. Sönmez, “Türkiye’nin katmadeğerli ürün üretiminde ekonomik ve endüstriyel değeri olan ağaç, orman ve bitkisel ürünlerin üretimi de çok önemli. Bakanlığınızın proje ve çalışmalarına destek olmak istiyoruz, her türlü işbirliğine açığız” dedi.

Yalçın Sönmez, kalkınma konusunda ve KOBİ’lerin orta gelir tuzağından kurtarılmasında, orman ve su politikalarıyla ilgili değişik illerde düzenleyecekleri etkinliklerde Bakan Eroğlu’nu da görmek istediklerini söyledi. TOSYÖV ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağını vurgulayan Bakan Eroğlu da bu toplantılara katılacağını açıkladı.



Bakanlığın çalışmalarına destek sözü

TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi ve eski Başkanı Hilmi Develi de orman köylülerinin belli bir refaha kavuşması için geliştirilen politikaların önemine işaret ederek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın çalışmalarına, bir sivil toplum kuruluşu olarak destek olmak istediklerini dile getirdi.



TOSYÖV Afyonkarahisar’dan etkinlik

TOSYÖV Başkan Yardımcısı ve TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer ise TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği ve ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarlığı ile birlikte Afyonkarahisar’da düzenleyecekleri “ABD ve Türkiye Ekonomi İlişkileri-İhracat ve İthalat’ta Yeni Fırsatlar ve Öneriler” konulu etkinlikle ilgili Bakan Eroğlu’na bilgi verdi.