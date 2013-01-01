TOSYÖV’ün yeni Başkanı Yalçın Sönmez

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı, MHP İzmir Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, eski Milletvekilleri; Şamil Ayrım, Şinasi Altıner ve TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyeleri’nin katılımıyla Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda, Ankara’da düzenlendi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı, MHP İzmir Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, eski Milletvekilleri; Şamil Ayrım, Şinasi Altıner ve TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyeleri’nin katılımıyla Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda, Ankara’da düzenlendi.

Bir dönem önce TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı olan Yalçın Sönmez yeniden başkan seçildi. Saygı Duruşu, Divan Başkanı ve Katip Üyeler’in seçimiyle başlayan toplantının Divan Başkanlığı’nı Marmara Grubu Vakfı Başkanı ve TOSYÖV Mütevelli Üyesi Dr. Akkan Suver, Katip Üyelikleri’ni ise TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyeleri Halil Bacakoğlu ve Cevdet Bayrak yürüttü.



KOSGEB, TOSYÖV ile birlikte

Açılışta konuşan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan sivil toplum kuruluşlarının ülke ekonomileri açısından bir köprü görevi gördüğüne dikkat çekti.Kaplan, KOBİ’lerin istihdamın yüzde 76’sını, katmadeğerin yüzde 53’ünü, satışların yüzde 63’ünü, ihracatın da yüzde 62.6’sını gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye’nin 2013-2014 küresel rekabet sıralamasında 148 ülke içerisinde 44. sırada yeraldığını belirten Kaplan, daha üst basamaklara çıkılmasında KOBİ’lerin önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı. “Uyguladığımız Destek programlarına KOBİ’lerimizin yoğun ilgisi bizleri son derece memnun ediyor. 2013 yılında yaklaşık 40 bin KOBİ ve girişimciye 344 milyon TL destek sağladık” diyen Kaplan, üniversite-sanayi işbirliğine verdikleri öneme değindi.

Orta gelir tuzağından çıkılması için bilgi ve inovasyona büyük önem verilmesi gerektiğinin de altını çizen Kaplan, KOSGEB’in üniversitelerle işbirliğinin artarak devam ettiğini aktardı. KOSGEB’in KOBİ’lerin ve girişimcilerin alternatif finansmana erişiminde önemli adımlar attığını kaydeden Kaplan, 2010 yılından bugüne yaklaşık 230 bin kişiye girişimcilik eğitimi verildiğini ve TOSYÖV’le işbirliği yaptıklarını da anlattı: “Bu sayıya ulaşmada TOSYÖV gibi kurumlarla yaptığımız işbirliklerinin çok büyük katkıları oldu. TOSYÖV ile birlikte KOBİ’lerin hizmetinde olmaktan mutluyuz, gerçekleştirilen işbirliklerinin artarak devam etmesini ümit ediyoruz.”



Yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç var

MHP İzmir Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu, TOSYÖV’ün düzenlediği etkinliklerde zaman zaman oturum başkanlığı görevini yürüterek katkıda bulunduğundan sözederek; “Türkiye’nin orta direği gerçekten dağılmak üzere” uyarısında bulundu ve bu sorunun çözülebilmesi için Türkiye’nin yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.



TOSYÖV KOBİ’lerin dönüşümüne odaklanmalı

TOSYÖV eski Başkanı Rahmi Aktepe, konuşmasında girişimciliğin gelişmesine odaklı hareket ettiklerini anlattı. Dönem başkanlığı sürecince yürüttükleri çalışmaları bir sunumla özetleyen Aktepe, 9. ve 10. KOBİ Zirveleri’nden sözetti. Toplamda 75 etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Aktepe, KOSGEB işbirliğiyle düzenledikleri KOBİ Girişimcilik Eğitimleri’ne değindi; TOSYÖV’ün önümüzdeki dönemde KOBİ’lerin dönüşümüne odaklanmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.



“Vakıf işinde gönüllülük esastır”

Divan Başkanlığı görevini yürüten Marmara Grubu Vakfı Başkanı ve TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Akkan Suver, bir sivil toplum kuruluşu olan TOSYÖV çalışmalarının gönüllülük işi olduğunu belirterek, bu çalışmalara emeği geçen herkese teşekkür etti.



“Gelecekte de TOSYÖV’ü destekleyin” çağrısı

TOSYÖV eski Başkanı Hilmi Develi, 25 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olan TOSYÖV’ün ciddi başarılara imza attığını belirterek emeği geçen herkese şükran duyduğunu söyledi. TOSYÖV’ün görevinin daha çok üretimi desteklemek olduğunu vurgulayan Develi, toplantı katılımcılarına bugün olduğu gibi gelecekte de yapılacak tüm TOSYÖV etkinliklerine destek çağrısında bulundu.



Sürdürebilir rekabet gücüne TOSYÖV katkısı

TOSYÖV yeni Başkanı Yalçın Sönmez, bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese; tüm TOSYÖV üyelerine, yöneticilerine ve çalışanlarına, işbirliği yapılan kurum, kuruluşlara ve temsilcilerine teşekkür etti. Yalçın Sönmez, “Girişimcilerin ve KOBİ’lerin sürdürülebilir rekabet gücünü artırmak için paydaşlarımızın da katkısıyla etkinlik ve projelerimizi geliştireceğiz” dedi.



OSB’ler daha fazla desteklenmeli

OSBDER ve Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Soma faciasını anımsatarak, örgütlü istihdam yerleri olarak Cumhuriyet tarihinin en önemlisi olan OSB’lerde iş kazalarının Türkiye geneline göre çok daha az olduğunu anlattı. TOSYÖV’ün özellikle üretimi ve OSB’leri desteklemesi gerektiğini belirten Tuncay, ekonomi, üretim ve istihdam yaratan yatırımın tartışılması, konuşulması gerektiğini kaydetti.



Dilekler, Öneriler…..

TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyeleri’nden; Habil Duran, TOSYÖV’ün bir adım daha önde olması için çalışmaya devam etmek gerektiğini aktarırken, Halil Gazi Varol TOSYÖV’ün KOBİ’lerin desteklere ulaşmasını kolaylaştırması görevine işaret etti. Ali Güneş, Şefik Doğan ve Ekrem Aksoy öneri ve iyi dileklerini belirtirken Hüsnü Yeşiltaş, elini taşın altına koyan KOBİ’ler ve sanayicilerin korunması gerektiğini vurguladı. Bahri Küpeli ise TOSYÖV Destekleme Dernekleri ile TOSYÖV’ün bütünleştirilmesi gerektiğini savundu; Türkiye’nin temiz enerjiye olan ihtiyacından sözetti. Adnan Saraçoğlu, politize olmamış kristal fikirlere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Toplantıda Faaliyet Raporu, 2013 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider Cetvelleri, Bütçe ve Program Taslakları, Osman Samsunlu’nun sunduğu Denetim Kurulu Raporu, Halil Özgökçe’nin hakkında bilgi verdiği Yönetim Kurulu Tüzük Değişikliği Önergesi; istifa eden, vefat eden Mütevelli Heyet Üyeleri’nin yerine Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), TOSYÖV Muğla-Bodrum Destekleme Derneği ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği’nin alınması kararı oybirliğiyle kabul edildi.



TOSYÖV yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil):

- Yalçın Sönmez (Yönetim Kurulu Başkanı)

- Osman Deveci (Başkan Yardımcısı)

- Nezih Kuleyin (Başkan Yardımcısı)

- Hikmet Kurnaz (Başkan Yardımcısı)

- İhsan Beşer (Başkan Yardımcısı)

- Halil Özgökçe (Genel Sekreter)

- Osman Samsunlu (Sayman)

- Yusuf Akça (Üye)

- Mustafa Uysal (Üye)

- Mehmet Akif Temelli (Üye)

- Turan Özfurat (Üye)



Yönetim Kurulu (Yedek):

- Sefer Baylan

- Cevdet Bayrak

- Ertan Okyar

- İsmail Korkmaz

- Ali Güneş

- Mehmet Güleryüzlü

- Seçil Tok

- Ferda Çağlar Erkurt

- Ali Üçkardeş

- Sinan Bezircilioğlu

- Alper Erdoğan



Denetim Kurulu (Asil):

- Hilmi Develi

- Özcal Korkmaz

- Nasuh Ekinci



Denetim Kurulu (Yedek):

- Halil Bacakoğlu

- Metin Çeliktaş

- Ali Gür