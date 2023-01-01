TÜGİAD araştırmasına göre;İllerimizin rekabetçi üretimi

Türkiye Genç İş adamları Derneği (TÜGİAD), yaptığı araştırmayla 81 ilin üretim ve ihracat verilerini analiz ederek il bazında rekabet gücünü belirledi.Türkiye’de 4 ilin ürettiği ürünleri ihraç eden şirket bulunmuyor, 3 il ise en az rekabetçi sektöre evsahipliği yapıyor.

Türkiye Genç İş adamları Derneği (TÜGİAD) illerin rekabet gücünü araştırdı. Bütün sektörlerden ve 81 ilde 86 ana sektörde faaliyet gösteren 114 bin firma incelendi. Araştırmada, her bir ilin dünya çapında “mukayeseli rekabet gücü” ölçülürken; “ihracata konu üretim” bazında değerlendirme yapıldı.

Araştırma sonuçlarından rastgele bazı kesitler dahi bilmediğimiz ve şimdi öğrendiğimiz il gerçeklerini ortaya koyuyor. Örneğin; eskiden leblebisinden başka bir şeyini bilmediğimiz Çorum dişçilik gereçlerinde, şeftalisi ve otomobil endüstrisi ile bilinen Bursa artık metal işleme makineleri ve takım tezgahlarında; balıkçılık merkezi Samsun müzik aletleri ile dünya çapında rekabet eder duruma yükselmiş. 4 ilimizde ihracatta rekabetçi olabilecek üretim bulunmuyor: Tunceli, Bingöl, Ardahan ve Iğdır...

İstanbul: İstanbul'un üretiminin ana motoru bilgisayar ve çevre birimleri, mücevherat, optik ekipman ve cam sanayi.

Ankara: Ankara'nın imalatında, askeri savaş araçları, tarım ve orman makineleri, iletişim, uçak ve uzay sanayi dalları öne çıktı. Elektronik bileşenleri ve devre imalatı yapan Ankara, rekabetçi ihracatta en yakın rakibi İstanbul'un açık ara önünde. İletişim ekipmanlarında rekabet gücüne sahip iki ilimiz var: Ankara ve İstanbul.

Bursa: Otomotivin başkenti Bursa'da imalat sektörünün öne çıkan ana ihracat kalemi metal işleme makineleri ve takım tezgahları. Otomotiv sektörü ikinci sırada geliyor. Otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatı da Bursa imalat sektörünü besleyen unsurlar arasında.

Konya: Konya motorlu kara taşıtları karoseri ve özel amaçlı makinalar ihracatında en rekabetçi il konumunda.

Gaziantep: Gaziantep'te 12 sektörde rekabetçi üretim yapılıyor ve ihracat gerçekleştiriliyor. Kentte rekabetçilik değeri en yüksek sektör bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağ üretimi alanında ortaya çıkıyor. Gaziantep'in bölgede bu alandaki rakibi Kilis. Mardin'de hazır hayvan yemi üretimi, Diyarbakır'da taş ve mermer işçiliği rekabetçi üretilen alanlar arasında.

Hakkari, Bayburt, Karabük, Muş: Bu iller, rekabetçi sektör sayısının en az olduğu iller. Bu illerde sadece birer sektör "üretimden ihracata" rekabetçi durumda. Muş ise mobilya sektöründe rekabetçi mal üretimiyle önplana çıkıyor.

Kırşehir, Çorum: Kauçuk ürünleri imalatında Kırşehir, ayakkabı, terlik, bot imalatı ve ihracatında Çorum rekabetçi illerimiz arasında. Çorum'un ihracattan gelir sağladığı önemli üretim kalemlerinden biri tıbbi dişçilik ile ilgili araçlar, diğeri de özel amaçlı makine ihracatı.

Van, Erzurum ve Şanlıurfa: Bu iller, "beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşya" ihracatında rekabet kabiliyetine sahip iller.

Trabzon, Balıkesir: Trabzon "metal döküm sanayi", süt ürünleri imalat ve ihracatında ise Balıkesir marka olan illerimiz.

Muğla, Sinop: Muğla ve Sinop, balık ürünlerini rekabetçi şekilde ihraç edebilen illerimiz.

Tokat, Mersin: İçecek üretip ihraç eden iller içinde Tokat, rekabet gücü en yüksek ilimiz. Mersin ise öğütülmüş tahıl ürünleri sektöründe rekabetçi olarak öne çıkıyor.

Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Van: Dokuma sektöründe Kahramanmaraş, Malatya ve Adana rekabet avantajı en yüksek üç ilimiz. Van da kağıt ve mukavva üretimi rekabet gücü en yüksek ilimiz.

Antalya: Türkiye'nin turizm başkenti Antalya spor malzemeleri üretip en rekabetçi şekilde ihraç edebilen il konumunda.

Bolu, Manisa, Tekirdağ: Bu iller, ev aletleri üretiminde rekabetçi olan ve ihracat yapan illerimiz.

Sakarya, Eskişehir: Sakarya, demiryolu lokomotif ve vagonlarını rekabetçi şekilde üretip ihraç edebilen en önemli ilimiz. Sonra Eskişehir geliyor.

Samsun: Türkiye'ye özgü üretim kalıplarını kırarak dünyada boy gösteren Samsun, dünya pazarlarına gönderdiği müzik aletleri ile imalat ve ihracatta rekabetçi il olarak öne çıktı. Müzik aletleri sektöründe Türkiye'de Samsun'dan başka iki il daha bu nitelikte üretim kapasite ve vizyonuna sahip. Samsun'da 18 sektörde daha rekabetçi üretim yapılıyor.

Rize, Gümüşhane, Erzincan, Siirt: Bu illerde rekabet gücü en yüksek sektör madencilik.

Afyon, Diyarbakır ve Burdur: Bu illerimiz "taş ve mermerin işlenmesinde" en rekabetçi üç il.

Çorum, Konya ve Aksaray: Özel amaçlı makine ihracatında rekabetçi üretimiyle önplana çıkıyor.